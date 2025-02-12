Живая ртуть: шпаргалка для родителей детей-холериков

Холерик не просто живой, он - БЕЗУДЕРЖНЫЙ. У этого темперамента максимально проявлено возбуждение. В детском возрасте это сильно настолько, что ребенка-холерика часто хотят показывать не психологу, а психоневрологу или психиатру. У них возрастная возбудимость до четырех с половиной, пяти лет очень высокая, плюс темперамент добавляет, и это просто ртуть.

Если вы очень сильно устаете от вашего ребенка, при этом он здоров физически и неврологически, значит, скорее всего, это холерик.

Холерик не просто живой, он - БЕЗУДЕРЖНЫЙ. У этого темперамента максимально проявлено возбуждение. В детском возрасте это сильно настолько, что ребенка-холерика часто хотят показывать не психологу, а психоневрологу или психиатру. У них возрастная возбудимость до четырех с половиной, пяти лет очень высокая, плюс темперамент добавляет, и это просто ртуть.

Итак, ходовые и неврологические характеристики холерика: быстрый, возбудимый, неустойчивый. И при этом все-таки сильный тип высшей нервной деятельности, очень несбалансированный в своих пиковых состояниях. Именно про холерика часто говорят, что это ВЗРЫВ МОЗГА. Это предельная экстраверсия. Они очень импульсивны, очень жизнелюбивы, очень продуктивны, у них миллион эмоций. Они постоянно говорят и говорят быстро. Они хотят постоянного отклика на себя. Они должны постоянно находиться в действии, причем в физическом действии тоже, если они маленькие.

В дошкольном детстве это самый УТОМИТЕЛЬНЫЙ темперамент.

У холерика быстрая реакция. Иногда очень быстрая и выразительная речь. Это может быть хороший темп речи радиоведущего. Но при этом, когда холерик устает и перевозбуждается, это такой поток слов, который уже почти невозможно остановить. И именно по темпу речи тоже очень легко определить холерика. При переутомлении они легче, чем другие дети, перевозбуждаются и ДЕЛАЮТСЯ НЕУПРАВЛЯЕМЫМИ.

Они очень яркие, невероятно талантливые, но при этом еще и очень неудобные, потому что за ними невозможно поспеть. Часто даже взрослый холерик не успевает за холериком-ребенком.

Ребенок-холерик будет очень часто плакать, скандалить, и, пока он не заговорит хорошо, это будет происходить особенно часто. Ребенок-холерик перевозбуждается от всего. И от большого количества событий становится совсем быстрым, но это ровно те дети, у которых драмкружок, кружок по фото, а они хотят ещё художественную гимнастику и синхронное плавание, и кажется, что им все нравится, что они все успевают. Но к вечеру ребенок-холерик не может заснуть, и у него начинают появляться запинки в речи, например.

Ребенок-холерик идет напролом, и холерики-младенцы - самые неудобные младенцы, потому что им все время нужна анимация. У них потребность в потоке впечатлений выше, чем у всех остальных темпераментов. При этом несбалансированное возбуждение дает то, что, пока ребенок не умеет говорить, он очень часто выражает это в невербальном ключе. Пока они не впали в истерику, они будут пытаться идти напролом и добиваться своего.

Упорство холерика несколько другое, чем упорство флегматика. Упорство холерика не такое устойчивое, не такое сбалансированное - более истерическое. Они очень легко впадают в истерики, от всего. И добиваться всего тоже любят через истерику. То есть к трем-четырем годам у ребенка с холерическим темпераментом, скорее всего, будут частые периодические ИСТЕРИКИ.

Конечно же, они, в первую очередь, огромные АРТИСТЫ. Почти у всех холериков невероятно сильный демонстративный компонент. Холерик работает на публику. На любую публику, если она только есть рядом. Холерика переклинивает, если рядом есть два рода публики и их нужно развлекать разными способами. Скажем, одновременно нужно развлекать папу, которого он видит редко, и бабушку, которую он видит ещё реже. Вот тут у холерика может быть истерика.

Чем больше публики, чем больше аплодисментов и оваций, тем сильнее ребенок будет этот демонстративный компонент развивать. И они взрывные. Это еще одно качество темперамента: взрыв может быть абсолютно в стакане воды, на пустом месте, и энергия этого БОЛЬШОГО ВЗРЫВА может сбить с ног даже взрослого холерика.

Выключать взрывы, пока не созреет нервная система, почти невозможно. Их можно научиться аккуратно обходить, как мины на поле. Их можно научиться немножко смягчать. Нужно понимать, что, хоть энергия большого взрыва и сильна, это не тот темперамент, который будет долго оставаться в негативном состоянии.

Если холерику помочь, он быстро забудет, и взрыв закончится. Задача взрослых - через режим дня, через устойчивые способы реагирования, через поддержку, через работу в нейтральное время помочь ребенку снизить либо интенсивность вспышек, либо их частоту. Но часть вспышек все равно останется, поскольку это признак темперамента.

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Как правило, холерики в силу вот этого своего неуемного темперамента, более развиты, чем их сверстники. Они больше знают. Они лучше говорят. У них может рано проявляться фразовая речь, в полтора года ребенок может говорить фразами. С отчетливой дикцией. И если стараться не пускать то чувство вины, которое вам навешивает социум, а фиксироваться на достоинствах, вы в своем ребенке совсем другую картину увидите, потому что холерики - действительно яркие птички. И важная, мне кажется, очень важная вещь - это беречь холерика от лишних перегрузок.опубликовано econet

Автор: Екатерина Бурмистрова