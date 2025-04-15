Tortilla de Patatas — восхитительный испанский омлет

Испанский омлет - это классика. Для приготовления этого блюда вам потребуется всего 5 ингредиентов и немного свободного времени

Испанский омлет — это классика. Для приготовления этого блюда вам потребуется всего 5 ингредиентов и немного свободного времени.

Ингредиенты:

10 яиц

5 белых картофелин, очищенных и тонко нарезанных

1 большая луковица, мелко нарезанная

250 мл оливкового масла

1 столовая ложка соли

Приготовление:

1. Помойте картофель, подготовьте все ингредиенты.

2. Поместите тонко нарезанный картофель в большую сковороду, залейте оливковым маслом. Жарьте на среднем огне в течение 5 минут, время от времени помешивайте, затем добавьте нарезанный лук. Продолжайте готовить, перемешивайте еще 5 минут (или пока картофель и лук не станут мягкими, но не хрустящими).

3. Снимите с огня и процедите с помощью решета, уберите столько масла, сколько возможно.

4. Взбейте яйца в другой большой миске и добавьте к ним картофель и лук. Смешайте и посыпьте солью.

5. Добавьте одну чайную ложку оливкового масла в небольшую антипригарную сковороду. Когда масло нагреется, добавьте смесь, готовьте при средне-низкой температуре в течение 4 минут, пока не увидите, что омлет выходит за края сковороды.

В этот момент, возьмите большую тарелку (больше, чем сковорода), накройте ей сковороду, переверните омлет на тарелку, затем сдвиньте его обратно золотистой стороной вверх.

Готовьте в течение 4 минут на маленьком огне. Вы можете переворачивать омлет столько раз, сколько необходимо, пока он не будет золотистого цвета с обеих сторон. Выложите обратно на тарелку.

Наслаждайтесь!

Готовьте с любовью! econet