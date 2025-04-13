Кухня Поста — Изумительный Грибной Крамбл

Крамбл — слово английское, оно означает «крошка». Именно англичане придумали посыпать крошками из песочного теста...
Ингредиенты:
Для посыпки:
Приготовление:
Духовку предварительно разогреть.
Нарезать лук кольцами. Очищенные грибы нарезать ломтиками.
В глубокой сковородке разогреть растительное масло и спассеровать лук до золотистого цвета. Добавить грибы, посолить и приправить перцем. Обжаривать на среднем огне в течение 10 минут, помешивая.
Подсушить на сковородке муку до легкого изменения цвета, развести 100 мл воды и соединить с грибами. Прогреть 1 минуту и снять с огня.
Смазать растительным маслом жаропрочную форму или небольшие формочки для индивидуальной подачи и разложить грибы.
Приготовить посыпку. Смешать в миске растительное масло с мукой и солью и быстро перемешать — должны получиться крупные крошки.
Посыпать крошками грибы и поставить в духовку. Выпекать 20 минут при 200 градусах.
Примечание:
Крамбль — слово английское, оно означает «крошка». Именно англичане придумали посыпать крошками из песочного теста различные десерты и пудинги и после запекать в духовке до золотистого цвета.
Надо сказать, что это очень удачная идея, к тому же выглядят крамбли очень аппетитно.
Для создания хрустящей крошки существует много способов: например,
Десертные крамбли обычно делают на сливочном масле, но совершенно не имеет смысла отказываться от оригинального блюда в пост — просто заменим сливочное масло на растительное.
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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