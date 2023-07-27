Мы дети, пока живы наши родители

Отношения с мамой – главные в жизни каждой из нас. От своего рождения и до конца ее жизни мы проходим этапы близости и отдаления. О том, как взрослой женщине строить отношения со стареющей мамой, рассказывает системный семейный психотерапевт, психиатр, кандидат медицинских наук Марина Александровна Бебчук.

Отношения с мамой – главные в жизни каждой из нас. От своего рождения и до конца ее жизни мы проходим этапы близости и отдаления. О том, как взрослой женщине строить отношения со стареющей мамой, рассказывает Директор Института интегративной семейной терапии, системный семейный психотерапевт, психиатр, кандидат медицинских наук Марина Александровна Бебчук.

Во взаимоотношениях взрослой дочери со стареющей мамой я бы хотела выделить несколько уровней:

Культурный уровень:

В одном африканском племени обряд инициации подростка проходит так: ребенок протягивает маме плошку воды и, когда она уже подносит руку, он опрокидывает эту воду на землю. Это символизирует наступление его взрослости. Когда я впервые услышала об этом ритуале и представила свою маму – у меня «мороз пошел по коже».

Такова разница культур и восприятия. У нас негласные семейные правила предписывают детям обеспечить родителям достойную старость. Речь идет не только о материальном аспекте, но также и о психологическом сопровождении старости. Это забота, внимание, организация досуга, обеспечение медицинским обслуживанием.

Часто взаимодействие детей с родителями складывается именно вокруг помощи. Найти врача, отвезти в поликлинику, на рынок, на дачу… Взаимодействие строится так, как будто мама не просто соскучилась по дочке, а ей требуется, чтобы та организовала поездку на дачу. Или наоборот, дочка не просто хочет повидаться с мамой, она должна привезти ей лекарства. Как будто мы привыкли искать некоторое оправдание, обоснование для проявления нежности и заботы.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Экономический уровень:

Обязанность заботиться о родителях часто обусловлена опасениями, что у пенсионера просто не хватит денег на жизнь. Однако и дети не всегда обладают достаточными средствами, чтобы «подкармливать» родителей. Это порождает у детей чувство вины, несостоятельности, которое иногда выливается в раздражение на любую мелочь в поведении стариков.

Раздражение может питаться и страхом: если я не позабочусь о родителях, какой это будет урок моим детям? Кажется, что если дети увидят, как я забочусь о маме, то и мне обеспечена не одинокая старость и тот самый стакан воды. Такие невыраженные переживания вины и страха тоже становятся барьером между детьми и родителями, нарушая естественность контакта.

Внутрисемейный уровень:

Есть две полярности, два типа нарушений нормальных отношений между взрослой дочерью и матерью: отчужденность и слияние (симбиоз). Мы говорили об отчужденности, барьере между матерью и дочерью, а есть еще другой полюс — тесные, симбиотические отношения, когда даже 40-летняя дочь, имея собственную семью, приоритетной считает свою мать, и от этого, естественно, страдают дети и муж. Часто и отчуждение, и симбиоз имеют сходные причины.

По статистике «поломка» отношений между матерью и дочерью чаще всего возникает в раннем детстве. Если до 3-х лет дочка не «напиталась» мамой, то возникает разрыв, который, к сожалению, в большинстве случаев не может быть полностью компенсирован позже. Этот разрыв может быть вызван самыми разными обстоятельствами: необходимостью матери выйти на работу, уехать в длительную командировку, болезнью ребенка или матери.

Иногда в таких случаях мать передает дочку на воспитание бабушке, и какой бы заботливой та ни была, внутренне это может восприниматься дочкой как предательство. В более зрелом возрасте это может мешать доверительным отношениям с мамой. Кстати симбиотические отношения возникают тогда, когда описываемая разлука (или разрыв) сопровождались у ребенка страхом (или даже ужасом).

Потеря мамы или просто разлука с ней в последующем закрепляются как трудно выносимое переживание. Возвращаясь к механизмам отчуждения, назовем еще один: мать может быть просто «холодной», она не способна «отдавать», у этого явления могут быть также свои причины.

Следующий сложный период в жизни семьи, когда может возникнуть отчуждение или симбиоз, – это подростковый возраст. Часто кризис усиливается напряженными отношениями матери и отца (ссоры, угроза развода, развод), которые влияют на контакт между матерью и дочерью, как в сторону близости, так и в сторону отдаления.

Случается, что в разводе мать препятствует ее общению с отцом. В ответ девочка начинает злиться и даже ненавидеть мать за то, что она лишила ее отца. В поведении дочь выражает эти переживания в протестных реакциях, непослушании, грубости. Эта ситуация может также восприниматься ребенком как предательство и в последствии препятствовать доверительному контакту.

Конфликты — контакты

Существуют ситуации, которые однозначно воспринимаются как проблемные с точки зрения формирования детско-родительских отношений, например, мать лишена родительских прав или алкоголизируется, приводит домой сомнительных друзей, которые проявляют насилие по отношению к девочке. Естественно, в будущем дочь не может простить матери такого унижения или, по большому счету, предательства.

Однако и у хорошей матери могут быть большие проблемы с дочерью, если она… слишком хорошая мать. Далеко не всегда мы можем «научить на своем примере». Иногда родительские примеры пробуждают в подростке совершенно противоположные модели поведения и взгляды.

Если мать всеми силами поддерживает образцово-показательный уровень (верная жена, отличная домохозяйка, успешный профессионал…), то реакцией на «идеальную мать» может быть стремление дочери как можно дальше отойти от идеала. Например, отказаться от учебы, отрицать свою женственность или ежедневно менять партнеров – то есть, «победить» мать, выбрав противоположные идеалы. Разумеется, это только увеличивает пропасть между матерью и ребенком.

Близость без упреков

И все же многие матери и дочери создают гармоничные, теплые и взаимно обогащающие отношения. Важным условием является, прежде всего, сбалансированность отношений «мать – дочь» с другими формами активности для обеих. Для дочери – это отношения с ее детьми и мужем, ее работа и увлечения. Для матери также ее дочь не должна быть единственным смыслом жизни, пусть будет время для мужа, подруг, бывших сослуживцев, культурной жизни.

Бывает так, что дочь жалуется: моя мама ничего не хочет. Ей не интересны ни театры, ни чтение, у нее нет никаких занятий, и она потеряла контакт с сослуживцами и знакомыми. Для меня это — «маневры». Причем как со стороны матери, так и со стороны дочери. Мать таким образом пытается привлечь к себе дочь. Но и для дочери в этом может быть определенная «выгода» – чувствовать, что всегда нужна, а, следовательно, сама не одинока. Отношения это всегда – плод усилия двоих.

Дочь может взять на себя поиск способов проведения досуга, которые подошли бы матери. Во многих клубах и центрах существуют мероприятия, проводимые специально для пожилых. В нашем Институте тоже есть индивидуальные и групповые занятия для пожилых людей. На этих занятиях у женщин есть возможность в теплой поддерживающей атмосфере говорить о болезненных темах (старости и одиночестве, тревогах и страхах, бессоннице и полноте). В результате занятий пожилые женщины обретают уверенность, радость, надежду и, может быть, самое главное – друзей.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

В определенной степени организация свободного времени тоже упирается в финансы, но не такие большие, чтобы это во всех случаях это играло решающую роль. Здесь больше требуется убеждение со стороны дочери – рассказать о том, что существуют разнообразные возможности и предложения, занятия и программы, что это интересно, приятно, не унизительно, и в определенном смысле престижно. Но главное здесь другое – дать понять, что все эти занятия не замена общению с дочерью, не вместо него, а вместе, в дополнение к нему. Убедить маму в этом – задача дочери.

Важно освободить отношения от излишних ожиданий, тревог и упреков. Иногда мне приходится слышать от клиенток такие слова: «Мама упрекает меня, что я редко звоню». Такие высказывания для меня «лакмусовая бумага», маркер проблемных отношений. Причем подобные слова можно услышать и со стороны дочери, которая говорит: «Я переживаю, волнуюсь о матери, а она не звонит». Простое действие — звонок — обрастает подтекстами и перегружается смыслами. Если человек волнуется, он снимает трубку и звонит.

Естественные отношения мамы и дочки легки, тогда и любой контакт в радость, и разлука переживается без тревоги и излишних переживаний. Например, они с удовольствием отправляются вместе на экскурсию или ухаживают за больным внуком. И после этого не возникает отката к ненависти: «Все, больше видеть не могу – достала!», а возникает спокойная пауза, отдаление без раздражения, скандала или ярости.

Любящим взглядом

Иногда мы смотрим на родителей глазами страха: страха утраты, страха собственной старости и смерти. Наш взгляд тогда различает и у себя все больше морщин, седых волос, слабость и недомогание. Но могут быть и другие глаза…

Это Вам будет интересно:

Бывает, что в своей терапии я даю задание. Я прошу взрослую дочь с определенной частотой приезжать к маме, и, расположившись на полу у ее дивана или кресла, склонив голову к маминым рукам, просить ее рассказать о собственном детстве, о знакомстве с папой или его ухаживаниях.

И слушать. А при этом рукой водить по маминой морщинистой руке. И тогда мы смотрим на маму совсем другими глазами — полными нежности и благодарности. Это редкие минуты, когда мы можем позволить себе сидеть вот так, на полу, и смотреть снизу вверх, и радоваться тому, что есть эта рука, пусть даже морщинистая.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet