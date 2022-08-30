Ваш мужчина — ваше зеркало

Если вы понимаете назначение человека в жизни, вам станет легче научиться испытывать к нему любовь, потому что будет понимание, что человек в моей жизни — учитель, и я ему за это благодарна. Неспроста именно этот мужчина пришёл в вашу жизнь! Ведь вся наша жизнь большая школа, а предмет изучения один — любовь.

Если вы понимаете назначение человека в жизни, вам станет легче научиться испытывать к нему любовь, потому что будет понимание, что человек в моей жизни — учитель, и я ему за это благодарна.

Неспроста именно этот мужчина пришёл в вашу жизнь! Ведь вся наша жизнь большая школа, а предмет изучения один — любовь. Через мужчин к нам идут самые главные и, порой, самые сложные уроки, а специальность одна — Любовь и принятие себя.

Мы можем дать любовь другому человеку только тогда, когда сами ей обладаем. Мы не можем дать другому того, чего у самих нет. Ваш мужчина — всегда ваше зеркало, запомните это! Он лишь отражает то, что есть в вас. Недавно я услышала от одной женщины, что я готова стараться только для достойного мужчины… Вы слышите себя? Что такое достойный мужчина.

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Любой мужчина, который к вам притягивался, притянулся и ещё притянется, это достойный именно вас мужчина. Понятие "достойный" — очень относительное, потому что каждый достоин своего. Вы достойны ровно того, что к вам притягивается. Если к вам притягиваются только безвольные тюфяки или маменькины сынки, это и не плохо и не хорошо, это просто факт. Факт, который показывает, что вы готовы принять в свою жизнь сегодня и сейчас. Мужчина, который приходит в вашу жизнь, зеркально проецирует все ваши внутренние проблемы наружу. И вы можете воспользоваться этим знанием, чтобы посмотреть на себя новыми глазами, глазами со стороны.

Давайте рассмотрим самые распространённые ситуации.

Если в вашу жизнь пришёл ревнивец, вам следует учиться перенаправлять свою сексуальную энергию в творчество, так как никогда мужчина-ревнивец не появится в жизни девушки, у которой проработан вопрос со своей сексуальностью.

Какой урок несёт с собой мужчина, который распускает руки?

Если в вашу жизнь пришёл тиран, то вам пора учиться слушать себя, потому что женщины, живущие с тиранами, это женщины, у которых напрочь стёрто понимание, что такое границы, и это превратило их в жертв. Они чувствуют себя несчастными, одинокими и покинутыми всеми. "Муж тиран, погода плохая, и у других радость в жизни, а меня обделили, видно, судьба моя такая, терпеть и страдать".

Соответственно, мужчина или ставит женщину на место своим поведением, или учит эту женщину уважать себя, восстанавливает структуру её личности, высвечивает программу "жертва", учит отстаиванию границ и умению постоять за себя. Другой мужчина просто не сможет научить такую девушку начать слушать себя. Жертве нужно испытать сильную боль, чтобы наконец-то ей захотелось что-то поменять в своей жизни.

Если к вам пришёл мужчина-алкоголик, зависимый, то он не просто так притянулся в вашу жизнь. И вы его для чего-то выбрали. Для прохождения какого-то важного урока. Чему учит такой мужчина? Давайте представим, как ведёт себя женщина в такой паре: она или постоянно "пилит" его и тем самым убивает на корню всю его мужественность, или находится в состоянии "бедняжечки", которой больше всех не повезло в жизни, и все ей обязаны.

И муж пьёт, и денег мало, и дети разгильдяи. Сплошная грусть-печаль. Соответственно, такой мужчина учит её в первой ситуации — женственности, "сигналит" ей о том, что — как она убила свою женскую природу или какую-то важную часть себя, так и он убивает себя алкоголем/наркотиками, и уходит от реальности; или же, во второй ситуации, он учит её любви к себе, уважению, прежде всего, себя, взрослению, умению брать ответственность за свою жизнь и за события, в ней происходящие.

Если в вашей жизни — маменькин сынок, безвольный, бесхребетный господин, то вы явно относитесь к той категории девушек, которые не умеют отдавать бразды правления в руки сильного пола. Вы всё сами решаете, вы всё лучше всех знаете, и вы всех меняете. Вы не замечаете, но чаще всего ваши скандалы возникают на той почве, что вы хотите изменить человека, но никогда не прислушаться к нему. И, да, сейчас вы будете это отрицать.

Если в вашу жизнь пришёл человек, который кормит вас обещаниями, а сам вечно тусит с друзьями в самых тусовочных местах города\планеты, который красиво говорит, а вы влюблены в его слог, в его стиль, в его манеру жить и упиваетесь горем, "ну когда же ты угомонишься, и мы будем вместе и спокойно жить". Ответ: никогда. Такой человек пришёл в вашу жизнь, чтобы сказать вам: "Начинай себя ценить!

Почему тебя устраивает, что мы играем по моим правилам, и ты готова всё время подстраиваться? Я пропал на два месяца, и ты всё равно меня принимаешь, потому что я накормил тебя красивыми словами? Тебя здесь не ценят. Если ты подстраиваешься сейчас под меня, то, даже когда в твою жизнь придёт достойный мужчина, который полюбит тебя всем сердцем, через какое-то время он перестанет тебя ценить, потому что у тебя в голове заложена привычка подстраиваться".

Таких сценариев отношений можно перечислить ещё много, но давайте вернёмся к началу статьи. Что значит — "я буду стараться только для достойного мужчины"? Априори вы должны стараться не для кого-то и не ради кого-то, потому что на кону стоит ваше собственное развитие, вы стараетесь в любых отношениях только для себя.

Если в жизни присутствует мужчина, честно себя спросите, а я достойна другого? И за какие такие качества мне можно сейчас вручить принца на белом на коне? Вы же понимаете, что принц тоже не будет с девушкой, у которой куча комплексов, тараканов и маний. Всё это нужно прорабатывать. Не учатся люди водить автомобиль за рулём Феррари.

Есть такое понятие, как "теневая часть личности" — это те качества, которые мы в себе не осознаём, не видим, не принимаем, они в нас есть, но для нашего сознания они окутаны тенью. Таким образом, зеркала бывают прямые и обратные.

Прямое зеркало: то качество, которое раздражает вас в ком-то — есть в вас самих. Только вы его не видите, не хотите замечать. Например: муж ленится, лежит на диване и ничего не делает. Вас это просто доводит до точки кипения, значит, это же самая лень есть в вас. Вы тоже ленивая, и вам очень хочется лечь и полежать на диване и смотреть в потолок, но вы просто себе этого не можете позволить, потому что вас в детстве учили быть сильной и не валяться просто так, или вы никогда вообще этого не делали, живёте в жутком стрессе и бесконечной гонке — работа, дом, дети, школа, уборка и т.д. О чём это говорит? Это не значит, что вам надо прилечь вместе с мужем и забросить все дела, просто примите: "да, где-то глубоко я та ещё ленища и даже похлеще мужа", и позволяйте хоть иногда этому качеству проявляться: устраивайте себе отдых, просто полежите, сходите на массаж, осознанно поленитесь и расслабьтесь.

Обратное зеркало: находим качество, которое вас раздражает в мужчине, и смотрим, есть ли это в вас с противоположным знаком? Например: мужчина — слабак, значит, вы — сильная, много взвалили на себя, и нужно научиться быть слабой. Мужчина безответственный, значит, вы — гиперответственная, всё контролируете и не можете расслабиться, довериться; мужчина лгун — вы зациклены на правде, и вам постоянно нужны доказательства и подтверждения, нет веры; мужчина жадный — вы слишком скупа, прежде всего, к самой себе, скупа на любовь, эмоции, время… понятен принцип?

Когда вы это всё осознаете в себе, вы, во-первых, примете эти качества, ну или хотя бы начнёте принимать, а во-вторых, вы станете просто выше этого, понимая, что вы есть нечто больше. Когда мы признаем в себе эти качества, то и мужчины меняются, или их поведение перестаёт нас задевать.

Вообще всё в мире устроено по принципу зеркала. Всё наше окружение является нашим отражением. С помощью других людей вы легко сможете увидеть, что есть в вас. Если вы недовольны своим окружением, работой — вы недовольны прежде с самой собой. Наше отношение к себе совпадает с нашим отношением к окружающим людям. А люди в свою очередь отражают наше представление о самой себе.

Что во мне, то и во вне. Наш внутренний мир притягивает внутренние миры других людей. Поэтому, если всем вокруг вас плохо, у всех печаль, депрессия, то это же самое происходит и у вас внутри. А если вы окружены светлыми, добрыми, любящими людьми, значит, вы сама такая же, всё очень просто! Работайте над собой — изменится и мир вокруг, и люди.

Всё это пишется не для того, чтобы почувствовать себя виновницами торжества, а чтобы почувствовать, как женщина может самостоятельно при желании изменить всё. И даже измены — они не патология и альфонсы, это не табу. Это то, что поможет женщине пересмотреть себя и что-то в конце концов предпринять, если женщина этого хочет.

Вы уже поняли, в основе всех уроков, которые несут нам мужчины, лежит возвращение к нашей женской природе. Потому что у большинства женщин такие перекосы (на самом деле, это вредоносные вирусные программы, передаваемые женщинам из поколения в поколение): или мы уходим в мужские энергии, и любой мужчина рядом с такой "Железной Леди" ложится на диван, садится на шею, бездействует, спивается или начинает гулять. Или мы находимся в позиции жертвы и вздыхаем о своей нелёгкой доле, а мужчина выступает в роли домашнего тирана или совершает подлые поступки.

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На самом деле, через него Вселенная и пытается вас вразумить. Через все эти (и другие) типажи мужчин Вселенная говорит: "Стань женщиной! Научись любить себя, начни ценить жизнь, ведь ты пришла сюда совсем не для того, чтобы страдать! Ты — Женщина! Где текучесть воды и принятие мужчины? Где пламя страсти? Где тепло очага? Где почитание и уважение к мужчине? Где мудрость и стать? Где красота, нежность, лёгкость, радость? Где Вера? На, держи тебе мужчину под стать — это твой "тренажёр по раскрытию женственности", научись, пожалуйста".

Но мы этого не слышим, разрываем отношения, встречаем нового мужчину, а там опять то же самое, бывает ещё и хуже, и так по замкнутому кругу. Я всегда буду за то, что изменения должны начаться с Женщины. Всё начинается с неё, так как она — пространство. Прежде, чем перекладывать ответственность на мужчину, посмотрите на себя, он лишь ваше отражение. В интернете полно популярных страниц про то, как манипулировать мужчиной и добиваться от него подарков. Я не про это. Я про уважение и любовь к себе, про веру и принятие мужчины, про радость и свет жизни!

Да, это больно, больно менять себя, а ещё больнее осознать, что "Я" через свои установки, вирусные программы только разрушаю свою жизнь… Но, как ни странно, "Боль" нам нужна. Я поняла это, когда начала расти и развивать себя. А боль в отношениях — это неотъемлемый спутник двух взрослых партнёров, строящих отношения и создающих семью.

Я знаю многих мужчин и женщин, которые не выносят боли, и как только в отношениях начинаются сложности, они не выдерживают и выбирают прекратить отношения, и в скором времени "прыгают" в новые отношения, думая, что там всё будет по-другому и не придётся переживать! Но не тут-то было! Поначалу всё идёт шоколадно и прекрасно (этап влюблённости), а потом неизменно наступает этап ссор, притирки, критики, ругани, и опять приходит та самая боль, от которой убежали в прошлом союзе. Так есть ли смысл бегать по кругу?

Всегда задавайте себе вопрос: чему меня учит эта ситуация? Для чего она произошла? Что мне нужно для себя вынести? Тогда вы получите не отток энергии, а заберёте свой ресурс.

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Так почему же мы бежим от боли или считаем, что её не должно быть? Очень часто для продолжения жизни, в том числе и жизни семьи, нужно пройти и огонь, и воду, и медные трубы, это будет закалкой для отношений и вашим ростом. Не надо этого бояться. Любые отношения — это сложности. И если начинать отношения с мыслью, что наконец можно расслабиться и наслаждаться, то разочарование будет неминуемым. Нужно быть готовым к тому, что будет сложно, но встречать эти сложности, как шанс стать ближе, помочь друг другу, стать соратниками.

Любимый человек — это не тот, с кем можно наслаждаться 100% времени. Любимый человек — это тот, ради которого вы готовы преодолевать трудности и меняться. Тот, кого вы принимаете полностью, без остатка!опубликовано econet.ru

Автор Алиана Верайти

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