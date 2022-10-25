Если человек не может принять похвалу в свой адрес, если умаляет свои таланты и способности, — такие поступки продиктованы ложной скромностью, которая есть другая разновидность эго.

Для духовного тщеславия характерно показное благочестие.

Его часто проявляют люди, недавно вступившие на путь личностного развития.

Они еще не избавились от своего эго и, обнаружив то, что им кажется «правильным путем», чувствуют превосходство над теми, кто этого пути не знает.

«Они еще не просветлели, как я» — вот мысль, которая часто занимает умы новичков на пути духовного роста.

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Остерегайся такого тщеславия, этого чувства превосходства, потому что оно ложно.

Оно подрывает именно то развитие, которым ты сейчас наслаждаешься.

Когда твое сознание раскрывается, оставайся предельно внимательным.

Твоя ценность как человеческого существа не больше и не меньше ценности любого другого человека, независимо от уровня его развития.

Все души чисты — они лишь по-разному выражают себя.

Состояние подъема еще не означает состояние превосходства. Было бы, например, абсурдом утверждать, что слон — более ценное животное, чем мышь. Ведь и слон, и мышь являются проявлением Бога.

Человек, демонстрирующий свое эго, привлекает другие эго, которые по своей природе склонны к борьбе.

Это хороший урок для овладения эго:

когда ты общаешься с человеком, который во что бы то ни стало жаждет сказать последнее слово, не старайся оставить это слово за собой.

Признай, что он держится за важные для него убеждения, которые являются его истиной.

Согласись, что он может быть прав!

Возможно, вы оба правы!

Если заглянуть глубже — признавая правоту другого человека, ты устанавливаешь контакт со своей внутренней истиной.

Я советую тебе в подобных случаях говорить:

«Я признаю, что для тебя это очень важная точка зрения» — даже если ты ее не понимаешь.

Твой собеседник будет ошеломлен.

Эгоист всегда хочет одержать победу.

Он жаждет видеть, что другой «потерпел поражение» или подчинился ему.

Услышав приведенную выше фразу, он почувствует, что его принимают.

Таким образом ты не подчинился ему, но нейтрализовал конфликт и создал почву для достижения равновесия и гармонии, когда даже твое эго (как и его) будет чувствовать себя вполне комфортно.

Если ты изменяешь свою точку зрения с единственной целью согласиться с собеседником, то подчиняешься ему.

При этом теряют оба:

ты, подчиняясь, теряешь силу и энергетически истощаешься;

его потеря заключается в том, что он принимает иллюзию власти, победы, которые украдены у других, а не исходят из его внутреннего «я».

Всякий, кто использует свое эго, пытаясь победить других, оказывается побежденным.

Противоположность эго — скромность.

Но будь осторожен: многие люди, считающие себя скромными, на самом деле проявляют ложную скромность.

Под ее маской скрываются страхи, слабость, которые заставляют таких людей легко идти на уступки.

Дайте им немного власти — и сразу всплывет на поверхность их тщеславие, напрочь вытеснив «скромность».

Если человек не может принять похвалу в свой адрес, если умаляет свои таланты и способности, — такие поступки продиктованы ложной скромностью, которая есть другая разновидность эго.

Истинное «я» полностью осознает свои таланты и способности и никогда не нуждается ни в том, чтобы скрывать их, ни в том, чтобы шумно их демонстрировать.

Оно признает и питает их, не испытывая за это ни гордости, ни чувства вины.

Сравнивая себя с кем-нибудь, кто кажется тебе в чем-то выше тебя, ты должен помнить: Бог присутствует в каждом из нас.

Просто этот человек выражает свою Божественную Сущность эффективнее, чем ты.

Ты поймешь, что у других всегда можно многому научиться.

Эго порождает лицемерие, тщеславие и неудержимое стремление к власти.

Существует два вида лицемерия:

В первом случае великий человек притворяется обычным,

а во втором — обычный человек притворяется великим.

Первый случай — проявление ложной скромности,

второй — тщеславия.

Тебе крайне необходимо научиться осознавать мотивацию своих поступков.

Ты делаешь что-то с целью добиться похвал и признания или тебе важно быть «правым»?

Хорошенько разберись в том, что ценно для тебя.

Когда твоя душа отправится в путешествие в иные миры, все последствия ты унесешь с собой.

Ты помогаешь людям, чтобы получить признание и заслужить аплодисменты?

Тебе хочется, чтобы все знали, какие замечательные вещи ты делаешь для других?

Посмотри внимательно!

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Чувствуешь ли ты разочарование, если кто-то, кому ты оказал помощь, не выразил благодарности и не признал твоего вклада в его успех?

Благодаря твоей помощи жизнь какого-нибудь человека круто изменилась, но он не признает твоего участия — считаешь ли ты, что он тебе что-то «должен»?

Это твое эго ищет признания.

Эти строки могут серьезно обеспокоить тебя — особенно когда ты только-только начнешь понимать, насколько сильно тобой управляет эго.

Осознай это.

Продолжая питать свое эго, ты лишаешь пищи собственную душу.

При хорошо откормленном эго душа страдает от голода.

Так что для тебя важнее?

Мощное, разросшееся эго высасывает любовь из вашего сердца, и сердце становится «каменным».

От этого состояния можно избавиться, направив через сердце поток любви.

Этот поток промоет его и растворит эго, и тогда сердце оживет и начнет опять работать в полную силу. Ты, как и любой другой, сможешь вернуться к жизни.

Эго похоже на раковую опухоль, которая питается энергией сердца и разрушает любовь и покой. Так дай же излиться потоку любви и жизни.

Используй свой разум для движения вверх, а не вниз.

Простые, искренние акты любви и доброты остаются в памяти людей значительно дольше, чем ваша «правота», — и проникают гораздо глубже.

Забудь о мелком, пустом удовлетворении, которого ищет твое эго.

Ты можешь осознать, что разорвал еще не все привязки в отношениях со своими родителями: твое эго заставляло тебя колебаться, и ты не решаешься взяться за это всерьез.

Оно говорит тебе, чтобы ты не «уступал» и не признавал поражения.

Попроси прощения и предложи свою любовь — это не означает ни победы, ни поражения!

Признай, что и ты, и они делали лучшее из того, что позволял ваш уровень осознания, и не сумели вовремя выразить свою любовь надлежащим образом.

Сделай первый шаг прямо сейчас — от чистого сердца; отпусти свое эго.

Разговор по душам очистит и поможет выразить любовь и признание.

Любой самый простой акт любви исцеляет и преобразует человека.

Любовь — главная исцеляющая сила, она несет физическое, ментальное, эмоциональное и духовное здоровье.

Теперь тебе должно быть ясно, что эго выковано страхом — страхом быть нелюбимым, отвергнутым, осужденным или раскритикованным, страхом не оправдать ожидания (и в результате потерять нечто ценное для тебя).

Когда ты оказываешься в компании эгоистичного человека, постарайся почувствовать страх и страдание, лежащие в основе его поведения.

Он может пытаться повлиять на тебя или запугать, навязывая тебе свое властное или жесткое отношение.

Не удивляйся — он чувствует себя более неуверенно, чем ты.

Отвечая ему, не обращайся к своему разуму — ответь сердцем.

Упражнения

1. Составь список людей, с которыми ты общался в течение трех последних дней. Это могут быть люди, с которыми ты встречался или говорил, о которых думал.

2. Будь предельно честен с собой. Больше никто не увидит, что ты пишешь. Если хочешь, можешь по окончании упражнения сжечь листок.

Рассмотри каждый контакт и спроси себя, одержало ли твое эго победу над тобой?

Говорило ли твое интеллектуальное тщеславие «Я лучше знаю» или духовное тщеславие — «Я лучше»?

3. Задача этого упражнения не в том, чтобы пробудить в тебе чувство вины.

Оно поможет поднять твое сознание и прояснить твою позицию относительно эго.

Как эти реакции и позиция в целом отразились на внутреннем покое, общественной жизни, счастье и отношении к другим людям?

Готов ли ты продолжать платить такую цену?

4. Попробуй противостоять своему эго и наблюдай, что изменится в твоей жизни. Эти изменения могут быть очень серьезными.

5. Обсуди каждый случай из твоего списка с тем, кого этот случай касается.

Если нужно, попроси прощения. Скажи, что тогда говорило твое эго, а не сердце и ты понимаешь это.

Просто признайся, что ты «работаешь над собой», и попроси этих людей набраться терпения. Этот прекрасный акт любви будет иметь огромное значение для твоего и их роста.опубликовано econet.ru

Автор Лиз Бурбо

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