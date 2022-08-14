Выбирайте из тех, кого считаете равным себе

Современные "критерии успеха", к которым так сильно цепляется ум среднестатистического человека...

Современные "критерии успеха", к которым так сильно цепляется ум среднестатистического человека, как мне кажется, создают в отношениях очень много помех.

"Мой парень не зарабатывает больше денег, хотя мог бы!", "мой муж не ставит себе великие цели, хотя потенциал есть", "я вижу, что он не стремится максимально реализоваться, а мне нужен победитель", "нет квартиры", "нет машины", "нет амбиций", "нет собственного бизнеса" и много еще чего нет у мужчин, к которым предъявляются подобные претензии.

Прощание с иллюзиями штука вообще не очень приятная, скажу я вам, и такие вот открытия про мужчину, живущего рядом, обычно связаны даже не с реальным человеком, а с представлениями и ожиданиями, живущими в голове у женщины. Многим ведь кажется, что сейчас я "возьму мужчину и переделаю его на свой лад, решила, что должен быть миллионером, будет миллионером". Ну не знаю. Как против воли человека можно сделать из него харизматичного лидера и успешного профессионала своего дела? Разве можно проделать за кого-то его внутреннюю работу?

Успешность в общепринятом смысле не сваливается на голову просто так. Сразу скажу, что красивые слова, "самый крутой и многообещающией стартап", привлекательный внешний вид, машина (еще и в кредит) и фотографии из путешествий имеют мало общего с настоящей успешностью. Можно иметь все это, но до прочного "стояния на ногах" впереди еще длинный путь.

Мимолетные увеличения доходов в молодом возрасте еще не означают вечной безбедной и интересной жизни, как многим хочется видеть. Сильные и успешные мужчины обычно очень серьезно подходят к выстраиванию своей основы, там шаг за шагом идет работа и над характером, и над телом, и над образованием - это небыстрый путь, чаще всего.

У кого-то есть возможность чуть более стремительного старта за счет того, что родители помогают финансово, и это на самом деле хорошая возможность получить доступ к необходимым для развития ресурсам, но по факту, многие из таких молодых людей остаются инфантильными и не очень-то готовы брать на себя ответственность за собственное дело, семью, детей и т.п.

Есть и хорошие исключения, конечно же, но в финансово обеспеченных семьях часто проблема заключается в том, что характеру уделяется не так много внимания, как внешним атрибутам состоявшейся жизни, а какой потом мужчина без характера-то?

Семья, дети, деньги, жилье, бизнес, осознанный путь, осмысленная жизнь для мужчины - это отражение системы ценностей, высоты, которую он обозначил для себя, целей, к которым двигается, глубины, к которой стремится, а если у мужчины нет представления о себе самом, своей силе и слабостях, если никогда не размышлял об этом, если в отношениях с женщиной видит только наслаждение телом, если в создании семьи смысла особого не видит, потому что "дети мешают карьерному росту", если крутится у зеркала больше, чем девочка, подкручивая усы и брови, подбирая футболки к цвету шнурков на новых кроссовках, если день начинается с бесконечных лифтолуков и выкладывания фотографий еды в инстаграме, то чего вы хотите от такого мужчины-то?

Если для него с самого начала работа над собой, развитие в профессиональной сфере и долгосрочные отношения не являются ценностью, если ответственность на себя брать не готов, если вырос маменькиным сынком и продолжает слушаться вас, как мамочку, как из него теперь вдруг получится супергерой и лидер-то?

Да, любой человек может много чего изменить в своей жизни, если сам за себя возьмется, сам решит двигаться вперед.

Что может сделать женщина рядом? Да, поддерживать, да, набраться терпения, да, вдохновлять и быть на стороне мужчины, но может ли она сделать что-то ВМЕСТО него? Разве можете вы прожить жизнь вместо другого человека? Нет, не можете. Рядом быть можете, все делать вместо него - нет.

Ведь если честно посмотреть на отношения, в которых женщину не устраивают цели и масштабы деятельности мужчины, то есть же причины, по которым вы выбрали именно такого мужчину, правда же? Зачем же строить отношения с тем, кто не может "потянуть" вас по желаниям, запросам и интересам?

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Несомненно, приятно думать, что я-то женщина сногсшибательная, безупречная и невероятная, я достойна лучшего отношения, у меня у самой вот есть машина и квартира может быть даже, а у него ничего нет. Ну если вы сами заработали на машину, квартиру, дачу и все такое, то и хорошо, но зачем тогда в пару себе выбираете человека, у которого всего этого нет, если для вас это важно? Выбирайте из тех, кого считаете равным себе.

А если вам все это досталось по наследству или какому-то другому счастливому случаю, так разве виноват молодой человек, что пока что у него нет такой возможности купить собственное жилье и все остальное? Время придет - купит, если, конечно, цель у него такая есть.

А может ему и самому удобно на вашей территории жить, если в детско-родительских покопаться, то, скорее всего, можно обнаружить, что такой мужчина вырос при доминирующей мамочке, так что брать от женщин материальные блага ему не привыкать. А вы просто продолжаете подыгрывать его детским сценариям. Ну так и сам мужчина-то к вам вряд ли притянулся просто так, подобное же к подобному.

Если смотреть честно, то женщины сами "приклеиваются" к мужчинам, не слишком-то стремящимся быть лидерами в семье и преуспевать в социуме потому, что рядом с ними достаточно легко отыгрывать привычный сценарий доминирующей женщины, которая все контролирует, которая до бесконечности может перекладывать ответственность за собственную нереализованность и неудовлетворенность на мужа и его низкие финансовые амбиции.

И самое интересное, дай такой женщине успешного и яркого мужчину, и ей будет не очень комфортно с ним, потому что чем больше силы в мужчине, тем больше проявляется в нем вот это мужское "я сам, я главный, я веду", а это значит, что контроль придется отпускать, а отношения строить нужно будет по абсолютно иному сценарию.

Мужчина рядом с вами не хочет двигаться вперед, а посмотрите-ка на себя внимательно, не та ли вы женщина, которая привыкла делать все сама, оставлять за собой везде последнее слово, "дрессировать" своего мужчину под собственные стандарты и т.п.? Удобно же рядом с не очень состоявшимся мужчиной, разве нет? Можно всегда его критиковать, тяжело вздыхать, обвинять в неудавшейся судьбе и много чего еще. А будет рядом успешный, так придется еще переживать, надолго ли он рядом со мной останется, достойна ли я сама такого хорошего к себе отношения, а вдруг его уведет кто, а кому неудачник-то мой нужен? Надежно привязан ко мне, вот и все.

И самое интересное, что если вдруг мужчина начинает зарабатывать достаточно денег, как мечталось и как хотелось, вылезает огромное количество других проблем - ты мне не уделяешь времени! ты куда пошел? ты с кем был? ты что делал? кого ты добавил в друзья? ты не помнишь, что я с тобой всю нищету прошла, теперь ты зазнался! ты неблагодарный, мои родители столько для нас сделали! и т.п.

Если в отношениях нет прочной нефинансовой основы, то очень сложно людям дальше по жизни идти - есть деньги, нет денег, не спасет это все разваливающиеся отношения.

Если между людьми есть чувства, есть уважение, есть доверие, поддержка, тепло и забота, то, конечно же, мужчине и в голову не приходит лежать на диване, пока семье нечего есть. Пойдет и будет стараться заработать, а потом по-возможности и процветать.

А если нет этого ничего, а только пилят и пилят их, то откуда же тут вдохновению браться.

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Понятно, что хвалить и поддерживать ленивого и ни к чему не стремящегося мужчину не так уж и просто, да и нужно ли? Ох, ну вот потому и говорят, что нужно на берегу все эти вопросы решать, внимательно смотреть на человека, с которым хотим строить отношения и семью, стараться друг друга изучать, подстраиваться, обсуждать все, а иначе как вот в середине семейной жизни получить миллионера, если это вообще не отражено в системе ценностей мужчины?

Ну и еще хочу сказать вам несколько слов с точки зрения человека, работавшего с сотнями талантливых и "многообещающих" людей. Вот из потока в 200-300 человек вполне адекватных и интересных студентов ВУЗа, очень ярких и очень целеустремленных найдется человек 5-10. На специализированных курсах по лидерству и каким-нибудь еще трендовым направлениям их будет чуть больше. Через несколько лет среди всех этих самых ярких и потенциальных вы обнаружите, что продолжают идти глубоко и по-настоящему еще меньше. Часть из людей достигают успехов в карьере, другая часть устраивает себе "жизнь мечты" на несколько лет (путешествия, работа на себя, красивая девушка рядом).

Среди всех этих мегапотенциальных молодых и не очень молодых мужчин и женщин, найдется не так уж много тех, кто пойдет до конца. Чтобы и семья, и дети, и нормальные отношения с родственниками, и дело интересное, и финансы, и фокус на глубину и развитие. Часть из таких ребят до бесконечности будут откладывать создание семьи, другая часть уйдет в духовность, третья займется философией и чем-нибудь еще.

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Я просто хочу сказать, что не так все красиво, как кажется, в этих историях про успешных людей. Таких людей единицы, и должен быть определенный уровень мышления, определенный набор качеств характера, сильный внутренний стержень, здоровое мировоззрение и многое другое, чтобы было все на "высшем уровне". Помимо бонусов, которыми привлекаются многие женщины, есть и обратная сторона в историях про жизнь с талантливыми и успешными мужчинами - нужно соответствовать их уровню, понимаете? И вот с этого, вероятно, и стоит начинать каждой женщине, прежде чем обвинять мужчину в том, что он не слишком-то и состоятелен.опубликовано econet.ru

Автор Дина Ричардс

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