А люди уходят... к себе, насовсем, от нас

А люди уходят... К другим людям, к себе, насовсем, от нас, навсегда. Уходят, оставляя в нас открытые окна, незапертые двери, затоптанные тропы, колючие воспоминания, и нас самих себе самим...
А люди уходят...
К другим людям, к себе, насовсем, от нас, навсегда. Уходят, оставляя в нас открытые окна, незапертые двери, затоптанные тропы, колючие воспоминания, и нас самих себе самим...
Мы остаемся...
Мы остаемся без них, продуваемые чужими ветрами, уязвимые и потерянные, вязкие и удушливые в своем бессилии. Мы...
Мы - это каждый, кто в нас жил, к кому мы стремились, в ком утопали, кого ненавидели и заполняли собой.
И каждый... каждый, кто когда-либо уходил раньше нас, забирал наши книги, оставляя нам вырванные страницы, наши песни, - без нот и мелодий, наши сотни не прожитых жизней, не сказанных слов, не отданных чувств и преданных нас.
Наши постели и души смяты, наши звезды и глаза потухли, наши руки и сердце сжаты в кулак, наши мысли в узлах, а в нервных волокнах пульсирует страх.
Мы - аквариумные рыбки своих обид и вселенского негодования.
Мы такие огромные и такие маленькие. Мы вмещаем в себя людей, мечты, чьи-то миры и ожидания, чужие жизни и подвижные, переменчивые реальности.
Но когда кто-то уходит, мы сворачиваемся в точку, в маленькое тесное пространство, в которое больше ничего не помещается, даже пустота...
Я не могу сказать "Не уходи!"... потому что я тоже однажды уйду.опубликовано econet.ru
© Татьяна Варуха
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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