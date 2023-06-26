Нерешительность: 8 ключей к замкам

Кто-то с сожалением признает неуютное соседство, живя с постоянным, щемящим чувством нерешительности, а иногда нерешительность и неуверенность умело маскируются, и вы не ощущаете их явного присутствия в вашей жизни, либо ощущаете смазано. И даже считаете, что нерешительный человек - это не вы, бывает иногда, но в целом, это не про вас. Да, бывает с каждым...

Кто-то с сожалением признает неуютное соседство, живя с постоянным, щемящим чувством нерешительности, а иногда нерешительность и неуверенность умело маскируются, и вы не ощущаете их явного присутствия в вашей жизни, либо ощущаете смазано. И даже считаете, что нерешительный человек - это не вы, бывает иногда, но в целом, это не про вас. Да, бывает с каждым...

Чтобы выявить меру своей нерешительности, достаточно обратить внимание, как часто вы произносите фразы "я не знаю", "боюсь, что..." и их варианты. Может оказаться, что вы будете неприятно удивлены. Частота употребления таких фраз передает накопленную внутреннюю нерешительность. То, что мы говорим и произносим бессознательно, напрямую связано с тем, что мы чувствуем на самом деле. Если вы начнете следить за своей речью, вы сможете лучше понять себя и спектр своих внутренних проблем.

Вот первый ключ:

Слушайте, что вы и как говорите.

Большая часть наших привычных, часто произносимых, слов и фраз значат больше, чем мы привыкли полагать. Многие из них скрывают внутреннюю эмоциональную нагрузку, указывают на наличие внутренних страхов, и, как следствие, - нерешительности.

Ключ второй:

Доверяйте тому, что вы чувствуете.

Чтобы понимать, иногда едва ощутимую, грань между нерешительностью и разумной осторожностью, нужно научиться... доверять тому, что вы чувствуете. Если вы не знаете, как вам поступить в той или иной ситуации, какой выбор или действие сделать, - прислушайтесь к тому, что вы при этом чувствуете.

Мы часто идем на поводу сторонних внешних факторов, заданных нам рамок и условностей, отдавая свои жизненные силы на откуп сухим догмам, переменчивым стандартам и представлениям, не расставляя приоритетов своей собственной, - заметьте, единственной, - жизни. Мы организовываем ее под других в непростительно большей мере, чем под свои уникальные, индивидуальные жизненные цели и задачи, решение которых откладывается с каждым таким неуважением себя и своей жизни.

Если бы большая часть жителей планеты, пусть даже не все, столь же ответственно и методично возделывали свой надел, как они любят возделывать чужой, естественный статус жизни человека, культуры, духовного и физического здоровья находился бы на достаточно высоком уровне, на котором его сбой был бы столь же редким явлением, как на сегодняшний день - духовно и физически здоровый человек.

Не существует лишних, нечаянных жизней, что бы нам не казалось в нашем ограниченном, однобоком восприятии. Каждый приходит прожить свою жизнь, прожить ее в социуме, не наступая неуклюже и бесцеремонно на чужую, и не затаптывая свою собственную.

Люди часто говорят: "А у меня нет никакой интуиции!", "А как понять, это говорит мой разум или внутренний голос?", "Все это ерунда, - жить нужно головой" и т.п.

Вот вам еще три ключа:

Если у вас есть чувства и вы хоть что-то, хоть раз, в своей жизни чувствовали, - у вас есть интуиция.

Любое мудрствование - от ума.

То, что вы чувствуете, может быть за пределами привычно и удобно расставленных пирамидок ума.

Чувства алогичны по природе своей. Именно поэтому голос разума часто находится в конфликте с голосом вашей интуиции. Но, как правило, всегда ему проигрывает, потому что ментальное горделивое тщеславие разума не стремиться сотрудничать, его прерогатива - разделяй и властвуй. Интуиция способна вмещать неподконтрольное разуму, за его пределами, знание и понимание происходящего. Союз разума и интуиции рождает не только понимание природы вещей, но и решение, путь, действие, движение.

Каждый раз, обнаруживая в себе ту или иную дилемму, задайте себе вопрос: "Что я чувствую в отношении этого?" и тут же остановите поток мыслей и рассуждений. Как только вы поймете, что вы чувствуете, вы поймете, какое решение правильно для вас, для вас, повторю, потому что вы ответственны, в первую очередь, за свою жизнь и только потом - за жизни других людей.

Примите эту мысль, как основополагающую своего бытия, особенно при наличии склонности к жертвенности и раздариванию себя и своих жизненных ресурсов. Если ваша жертвенность - часть вашей задачи, она будет в радость и будет сопряжена с внутренним удовлетворением и чувством наполненности, потому что в данном случае вы исполняете задачи своей жизни. В остальных случаях - это игра в прятки под названием "Как лучше спрятаться от себя?"

Тогда усталость, недовольство и нереализованность - будут верными спутниками вашего существования. Позже к ним на постоянное жительство переедут: поиск виноватых и требование "счета" за свои усердия. Если нет внутренней или внешней отдачи (тем более, со временем), значит, вы расходуете себя не там, где нужно или правильно для вас, или уже израсходовали столько, сколько было оправдано мерой вашего участия.

Ключ шестой:

Иногда хороший пинок способствует стремительному шагу вперед.

Мы склонны недооценивать свою нерешительность, хотя она весьма "плодовита" и может превратить ваше существование в самое настоящее "заточение" посреди бурлящих потоков жизни, и не факт, что безопасное. Напротив, жизнь будет стремиться вас выдернуть, иногда довольно жестко и болезненно, выталкивая вас пинками на свою тропу, к своим задачам, требуя от вас ответственности за свою жизнь, поиск решений, выбора и шагов.

Звучит страшно, но на самом деле, - это и есть путь наименьшего сопротивления, потому как это естественно для нашего развития и становления. Безусловно, есть время разбрасывать камни, и время - их собирать. Но и то, и другое есть действие. Выбор, принятие решения, действие - для многих людей эти слова так же страшны, как перемены, катаклизмы и потери. А в действительности, часто оказывается, что это просто страх сделать неверный шаг: "А вдруг потом окажется...", "А что если?..."

Ключ седьмой:

Не существует правильного или неправильного выбора.

Существует опыт и мотив. Все есть опыт. И у каждого он свой, каждому даются свои грабли и мазь от ушибов. Наступить на них еще раз - это уже наш выбор. Регулярно - образ жизни. Мазь заканчивается, а рефлекс привычно наступить на те же грабельки - остается. Ведь иначе нужно что-то менять. "А вдруг другие грабли будут больнее бить, а мазь закончилось?"...

Только у разума есть сослагательное наклонение. У интуиции, у ваших чувств его нет, - они однозначны. И всегда подают сигналы. Мотив - это основа любого действия, выбора, шага, преодоления, движения и даже стагнации. Что это значит? Это значит, что, как правило, важно не то, что вы делаете, а КАК. Если вы искренни, вы не сможете сделать "неправильный" выбор, поддается ваше решение общепринятой логике и стереотипам мышления или нет. Если у вас хорошее настроение, неважно, вы пойдете в кино или погуляете по парку, - вам одинаково будет хорошо. И тот, и другой выбор оправдан.

Так что, меньше колебаний, - больше доверия. Себе, своей интуиции, своему сердцу. Чем привычней для вас чувство нерешительности, тем сильнее ваши внутренние страхи, сослагательные настроения, неуверенность в себе. И череда треволнений из-за всего уверенно стремится к бесконечности. Разве это то, в чем вы хотели жить еще 10-20 лет назад? Никто не придет и не изменит это за вас. Вы это создали, вам это и менять. Как?

Восьмой ключ:

Пробовать.

Каждый раз пробовать делать шаг, маленький и робкий, затем чуть передохнуть - и сделать чуть больший и уверенней. Но если жизнь не дождалась ваших шагов и "придавила" вас так, что единственный выход - рвануть, значит, все что вы можете сделать - это "прыгнуть в пустоту с закрытыми глазами", - просто доверится себе и тому, что вы чувствуете.

Молодое вино в старые меха не заливают. Чтобы найти новую тропу, нужно уйти со старой. Некоторые проблемы невозможно решить не потому, что они неразрешимы, а потому, что это не ваши проблемы. И в завершение, вот вам связка маленьких, но эффективных ключиков от ржавых замков нерешительности:

Хотите, но страшно - идите навстречу.

Если вам страшно, что не получится, что вы проиграете, что-то потеряете и т.д., - а если для вас нерешительность привычна, вам обязательно будет боязно даже малейшее колебание вашей жизни, - то перестаньте для начала думать, и займите себя действием, учитесь доверять тому, что вы чувствуете.

Если вам нравиться писать - начните писать. Если вы хотите научиться фотографировать - пойдите на курсы фотографии. Хотите научиться рисовать, - начните брать уроки рисования. Мечтали танцевать танго - запишитесь в танцевальный класс. Займите себя действием, а не мыслями, - вы получите больший коэффициент продуктивности.

Проговорите.

Если вам кажется, что вы окончательно запутались в своих колебаниях и нерешительности, не можете понять, что вам делать и как поступить, - поговорите с человеком, которому вы доверяете и не боитесь обнажить свои чувства. Хотя для некоторых идеальный вариант - чужой человек, с которым он больше не увидится, например, попутчик в поезде.

Поговорите не с целью получить совет, а с целью проговорить свою проблему. Когда мы произносим вслух то, что чувствуем и думаем на самом деле, мы обретаем возможность увидеть сложившуюся ситуацию с другой стороны. Если вас готовы выслушать, вы одновременно становитесь и рассказчиком, и слушателем себя. Очень полезно уметь и иметь возможность проговаривать то, что вас беспокоит.

Что бы ни подумали другие люди, они не проживут вашу жизнь за вас.

Нет смысла переживать о мнении и реакции других людей, если ваше желание искренне, - действуйте, люди все равно что-то подумают и что-то скажут, с той лишь непреодолимой разницей, что у каждого своя колокольня и вид с ее высоты.

Мы и без того слишком часто прогибаемся под других в ущерб себе, удовлетворяя нужды, постулаты, страхи и комплексы других людей. Это не значит, что мнение других нужно демонстративно игнорировать, это значит, что не нужно переоценивать мнение других о себе и о том, какой должна быть ваша жизнь.

Это Вм будет интересно:

Не торопите себя там, где не нужно спешить.

Каждому из нас с избытком отведено времени для того, чтобы успеть все то, что нам необходимо сделать. Чувство хронической нехватки времени - признак его неверного расходования (не на то, не на тех), и неверно расставленных приоритетов. Нам вовсе не нужно все успевать. Достаточно успевать то, что мы должны делать в своей жизни. Когда вы принимаете то или иное решение, расставьте четко свои приоритеты. Тогда и времени, и сил хватит. опубликовано econet

© Татьяна Варуха

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet