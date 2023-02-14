Не говори заранее заготовленных умных фраз. Не отгораживайся дежурной фальшивой улыбкой или монологами о том, как ты сейчас занят и как это очень важно и серьёзно и безотлагательно... Просто подойди и обними.
Не говори заранее заготовленных умных фраз.
Не отгораживайся дежурной фальшивой улыбкой или монологами о том, как ты сейчас занят и как это очень важно и серьёзно и безотлагательно...
Просто подойди и обними.
Поделись, если не душевным, то, хотя бы, физическим теплом. А там, глядишь, и душа проснется и молодые, свежие побеги прорежутся... и тишина наполнится чем-то неизъяснимым...
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Ничего не нужно объяснять, определять, формулировать... Просто, пока мы дышим, пока есть такая бесценная возможность — почаще обнимайте близких.
Вне времени и слов. Как небо обнимает землю, как туман обнимает застывший лес, как вода обнимает берег... Трепетно, чутко, искренне...
В этом тепле гораздо больше энергии, чем во всех огнях, придуманных человеком. опубликовано econet
© Клаус Т.
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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