Больше всего в нашей жизни Протеста. Мы так с ним слились. Жизнь в протесте так естественна, что обратный стиль — в согласии — нам кажется слабостью и уделом слизняков. Мы боремся всегда, даже когда хотели бы согласиться и принять. Но протест нам ближе и вошел в нашу суть от прадедов-революционеров к нашим бабушкам, а те с молоком нашей матери залили им наш разум и дух.

Больше всего в нашей жизни Протеста. Мы так с ним слились. Жизнь в протесте так естественна, что обратный стиль — в согласии — нам кажется слабостью и уделом слизняков.

Мы боремся всегда, даже когда хотели бы согласиться и принять. Но протест нам ближе и вошел в нашу суть от прадедов-революционеров к нашим бабушкам, а те с молоком нашей матери залили им наш разум и дух.

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Осознаешь ли ты свой протест? Он кричит тебе фактами тех результатов, которые каждый день тебя не устраивают. Ты пытаешься и с ними бороться, но сражаться со своей борьбой — уже высшая степень глупости. И потому, чтобы сохранить лицо, ты готов тупить и оставаться в замешательстве, притворяясь, что не понимаешь своего отрицания всего.

Суди сам:

Если ты нуждаешься в деньгах, а они не приходят, ты в протесте.

Если ты хочешь любви, а твой спутник — одиночество, ты в протесте.

Если ты грезишь о здоровье, а тебя преследуют болезни, ты в протесте.

Если ты хочешь выразить свои чувства, но сдерживаешь себя, ты в протесте.

Если ты хочешь попросить, но говоришь: «Я сам/а», ты в протесте.

Если хочешь начать, но ленишься, ты в протесте.

Если хочешь любить, но сомневаешься, ты в протесте.

Между желанием и действием простирается океан протеста. Иногда он тихий, иногда он штормит несколько недель подряд, но ты даже не догадываешься взлететь над пучиной и перелететь на другую сторону.

Где эти крылья? В чем они выражены?

Просто согласись с тем, что тебе предлагают. Перестань из протеста видеть в этом коварство, наживу на тебе, корысть и разреши себе разглядеть в предлагаемом Знак Бога, который желает тебе Силы и Роста. Зрелости.

Хватит быть Героем. Герои выбирают смерть. Пора быть Зрелым. Зрелые выбирают жить и помогают жить маленьким героям. Зрелые согласны с героической борьбой окружающих. И окружающие герои рядом с ними очень счастливы играть в свои войнушки.

Согласие — причина счастья и желания постоянно возвращаться к тебе. Всё убегает от протеста и тянется к согласию: деньги, здоровье, поступки и, конечно, любовь.

Оставь геройство революционерам. Пусть тебе будет уроком всемирная история: всегда и везде революционеры гибли, хотя и считали, что их смерть освобождает других. Смерть освобождает лишь душу от строптивого ума, оставляя тело земле.

Что ищет твой ум, когда бьёт твое тело, бросая его на очередную амбразуру? Твой ум в поисках согласия и значимости. Ну так дай своему уму это сам, а не выбивай из других.

Как это сделать? Посиди в тишине. Подольше. Ведь тишина — это Бог. И когда ум, наговорившись мыслями, замолкнет, придет Тишина и откроются двери. К любви, поступкам, здоровью и деньгам. Согласись с тишиной внутри и придут все блага снаружи.опубликовано econet.ru

© Марк Ифраимов