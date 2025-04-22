Напиток молодости и здоровья: укрепит почки, очистит кровь

Такой напиток очищает кровь, укрепляет кости, улучшает состояние почек и сердца. Кожа, лицо и волосы будут выглядеть превосходно. Но волшебным ингредиентом является кардамон
Зелень редиса, кардамон и соль нетипичные ингредиенты для смузи. На первый взгляд, это не совсем вкусно. Но в сочетании с остальным списком продуктов напиток не оставит вас равнодушным. И кроме того, принесёт огромную пользу организму.
Редис и зелень, к сожалению, не продаются отдельно, поэтому зелень бросаем в смузи, а из самого редиса можно сделать салат. Эта зелень богата витаминами А, С, К, белками и минералами, такими как магний, железо. Такой напиток очищает кровь, укрепляет кости, улучшает состояние почек и сердца. Кожа, лицо и волосы будут выглядеть превосходно. Но волшебным ингредиентом является кардамон, который к тому же добавляет изысканный аромат напитку. А соль подчеркнёт сладость фруктов.
Ингредиенты:
Дополнительные ингредиенты:
Приготовление:
Поместите все ингредиенты в блендер, взбивайте до получения однородной массы.
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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