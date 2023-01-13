Женский кризис середины жизни

Станет ли кризис середины жизни переходом к новому продуктивному этапу моего развития или духовным и социальным тупиком, зависит только от понимания себя, возможности себя слышать. «Дыхание возраста – это туман страхов и тревог, который закрывает от меня небо. Назвать этого дракона по имени – значит подчинить его своей воле».

Эта статья совсем не для тех, кто считает, что у них кризиса нет и не было, чтоб они были здоровы! И вообще – всё это выдумки алчных психологов. За этих людей мы радуемся, держим кулачки и пальцы крестиком. Это статья для других, у которых к середине жизни головокружение от успехов плавно перешло в тошноту от бытовой круговерти, а также для тех, у кого мозоль от мелких неурядиц превратилась в мощный бицепс ниспровергателя проблем. А середина - это тот возраст который в наши дни приходится примерно на 37-45 лет.

Позвать дракона по имени

I. «В жизни каждого приличного человека иногда наступает одно не очень прекрасное утро, когда в теле, в целом, и голове, в частности, вдруг появляется ощущение, что лёгкий и воздушный дельтаплан подросткового задора вдруг начинает стремительно терять высоту. И самое пугающее в этом - понимание, что высоту он теряет уже давно, а заметила я это только сейчас. И вот, казалось бы, где-то рядом тот поток тёплого воздуха, на который я так уверенно опиралась крылом еще пару лет назад. Но нет, сейчас то ли поток иссяк, то ли я потяжелела. Да и правда, потяжелела – смотрю в зеркало фотографий 10-летней давности и бурчу про себя что-то о подольше поспать и съездить в отпуск к тёплому морю».

Интересно, что понятие среднего возраста одними воспринимается с изрядной ароматом снисходительности, а другими – с горьким привкусом забвения. Для одних впереди ещё столько времени, тебя ждёт расцвет семейной жизни или карьеры, раскрытие творческих способностей, а для других становится болотом повседневности и серым горизонтом ушедшего солнца.

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Впрочем, станет ли кризис середины жизни переходом к новому продуктивному этапу моего развития или духовным и социальным тупиком, зависит только от понимания себя, возможности себя слышать. «Дыхание возраста – это туман страхов и тревог, который закрывает от меня небо. Назвать этого дракона по имени – значит подчинить его своей воле».

«У всех кризис! Это нормально. Вот тебе ещё литр кофе».

Для некоторых это, может быть, и нормально, а для других может оказаться ужасным и непереносимым переживанием.

Да, многие психологи считают возрастные кризисы нормой, таким необходимым элементом нашего существования в обществе. Сухие теории говорят о личностном развитии и необходимости разрешения внутренних противоречий. А прохождение этого этапа сводится к изменению ценностных приоритетов и смыслового содержания отдельных ценностей человека. Но это всё в теории, а на практике…

II. «Слушай, ну мне кажется, что у меня всё уже на лбу написано! Я нормальная женщина, я не требую ничего мне покупать, у меня всё есть – машина, квартира, работа. Раньше я думала, что мужиков пугает то, что надо заботиться о моих материальных запросах, а сейчас я вообще ничего понимаю – какого рожна им не хватает?»

Приходится признать, что внезапная грусть-тоска, которая сваливается на нас примерно после 37-40 лет, у женщин выражена не так очевидно для окружающих. Это глубоко личное переживание отражается в сложных внутренних ощущениях. А внешне… а что внешне? По-прежнему весёлая, по-прежнему готовая к лёгким безумствам. Только теперь с небольшим затаённым оттенком боли или недоверия в уголках глаз.

III. Ну ладно, кризис кризисом, а как-то надо его разруливать и решать свои переживания – не вариться же в них! Путём проб и ошибок, а также уникальной женской способности находить себе приключения на одно место, они – то есть женщины, - находят некоторое успокоение в одном из способов обращения с окружающим миром. Насколько этот способ помогает вкусно жить или диетически существовать – об этом мы расскажем дальше. А пока, давайте посмотрим, что есть в меню:

-"Слушай, у меня всё просто отлично – я рулю своим департаментом/ семьёй/ ребёнком, постоянно в командировках/ в домашних делах/ с подругами, выгляжу моложе своих лет/ хорошо/ мужики цепляются. Ну да, с детьми/ с работой/ с мужем не получилось». Пауза, взгляд дёргается в сторону и тут же возвращается обратно. «Ну, может, всё было бы по-другому, если бы был ребёнок/ дело по душе/ возможность всё обсудить и исправить. А с другой стороны, я не представляю, как бы у меня всё получилось, если бы с детьми/ с работой/ с этим козлом. В общем, я считаю, что моя жизнь удалась. Шестизначный оклад/ пять детей/ личная свобода и путешествия – любая мне позавидует!".

Уверенность в том, что уж в моей-то области у меня всё хорошо и другие только завидуют – это то, как часто проявляется гиперкомпенсация. Обладательницы такого способа защиты от тревог склонны высоко оценивать себя с точки зрения внешних социально-нормативных критериев (моральность, успешность, воля, целеустремленность и т.д.). Внимательный собеседник может заметить выраженную склонность к отрицанию собственных переживаний в сложных ситуациях и перенесение ответственности на окружающих. И тогда такая позиция говорит о внутренней дезориентации. И в сложном жизненном периоде (а кризис – это именно такой период и есть) такое поведение носит защитный характер – как реакция на внутренний «разлад».

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-"У меня уже ни на что не осталось сил. Нет сил ходить на эту дурацкую работу, нет сил заниматься домашними делами, нет сил встречаться с подругами, да и смысла в этом не вижу. Всё какое-то серое и тоскливое."

Я знаю таких женщин. Опустив руки, повесив голову, они превратились в тень самой себя. Совершенно непонятно в какой момент это произошло, но начало-то происходить еще много лет назад. Незаметно, списывая на мимолетную усталость и хандру: «Высплюсь и всё пройдёт!». А потом этот головастик ежедневной усталости вырос в противную жабу ежедневной депрессии. Да, кризис, да, внутренние личностные изменения. Но к этому не просто добавляется, а покоится тяжеленным камнем высокий уровень собственной ответственности и вины за происходящее с самой женщиной и вокруг неё.

Феноменологический опросник оказался удобным методом исследования кризиса середины жизни у женщин. Что самое главное в жизни человека? Его чувства и переживания. Что может быть субъективнее? Да ничего.

Весь объём реакций на сложный период "середина жизни" удалось обобщить и свести к четырём основным схемам:

Схема 1. Компенсация в деятельности.



Женщина, выбирающая такую стратегию, прибегает к компенсации недостатка в одной сфере жизни собственной активностью в другой. Конечно, такая компенсация может быть как положительной, так и отрицательной. И, по сути, такое поведение имеет много общего с нормальными психологическими защитами – цели и механизмы у них очень схожи и реализуются «по пути наименьшего сопротивления». Такая особа начинает энергично прилагать остающиеся силы и энергию в той области, которая для неё лежит ближе всего, которая может максимально быстро принести удовлетворение, избавить или снизить сомнения или, не дай бог, тревоги. И неясное ощущение, что «я чего-то упустила, как-то у меня не очень получилось в жизни» бессознательно проявляется в любом ближайшем способе эмоциональной и физической разрядки. И вот мы встречаем 40-летнюю зрелую женщину на «красных» горнолыжных склонах, в стрелковых клубах, барах и дискотеках с алкоголем или чем посильнее…

Схема 2. Социальная активность.

"Конечно, друзей становится меньше, да и времени уже нет на общение. Мне спокойнее дома посидеть, телевизор посмотреть. А ещё меня два кота и я не могу их оставить".

Да, многие мои знакомые испытывают одиночество, говорят о том, что общения не хватает. Что происходит с объемом общения и социальными контактами? В основном, они снижаются. Контакты плавно перетекают в социальные сети. Даже появилась примета – «зафрендила, значит, больше не встретимся». Впрочем, есть и те, кто увеличивает и расширяет круг общения, бросаясь, как в омут с головой, в новые знакомства и увлечения. Это может быть таким «одиночеством в толпе», но может и наполнять жизнь яркими красками и эмоциями, а что может быть важнее для женщины?

Схема 3. Волевая саморегуляция.



"Чем больше я улыбаюсь, тем лучше себя чувствую". Тонус мимических мышц, отвечающих за улыбку, подстёгивает физиологию, и вот уже гормональный фон подтягивается к фасаду хорошего настроения.

"Самое сложное для меня было перестроить свой распорядок дня. Теперь мы с дочкой встаём утром вместе, вместе завтракаем и выходим на пробежку".

Ирине 42, и она по-прежнему смущается, что никто ей не даёт больше 35: "Возрастные изменения я спрятать не могу, но я стараюсь больше внимания обращать на позитивные мелочи в моей жизни, в окружающем мире. Я открыта для всего, что происходит вокруг и стараюсь всегда находить положительные или полезные стороны, что бы ни случилось".

Волевое усилие, воля – вот ведущий элемент в такой схеме реагирования на собственные переживания. Я часто вспоминаю выражение, услышанное мною лет двадцать назад: "функция тренирует орган". А без нагрузки и мышцы атрофируются, и интеллект снижается, и воля слабеет, заполняя всё свободное время усталостью от бессмысленного течения ежедневной рутины. И тогда наступает…

Схема 4. Пассивность, бездеятельность.

Эмоциональный и деятельностный регресс - болото апатии. Какое-то время психика продолжает сопротивляться. Уж так мы устроены, что всё происходящее необходимо объяснить, иначе с этим ничего невозможно поделать, а с тем, что мы не можем объяснить, приходит большая тревога и страх неизвестности. Вчерашняя бодрая и молодая подтянутая красотка, счастливо отринув схемы 1, 2 и 3, использует самые простые психические защиты, позволяющие:

перенести проблемы во внешнюю сферу (проекция, проективная идентификация),

не обращать на нее внимания (вытеснение, отрицание),

отстраниться от переживаний (диссоциация, защитное фантазирование или изоляция). Впрочем, врачи и психологи очень хорошо относятся к этому выбору, ведь именно он приносит им значительную часть пациентов и клиентов. Неврозы и психосоматические расстройства – близкий спутник пассивности и отказа от активной деятельности. Женщина не только становится раздражительной, испытывает злость и агрессию, но и даже усиливает кризис, например, при появлении чувства вины за свои действия. V. Пять. Эта римская галочка должна бы символизировать победу здравого смысла над бессознательными заблуждениями. Давай, ведь это просто – выбери эффективную схему и следуй ей на пути к собственному, если не счастью, то душевному спокойствию! Но мы-то знаем, друзья, что психика человека хитра и изобретательна в стремлении избегать настоящих напрягов. Например, того, что поставит всю предыдущую жизнь под угрозу потери смысла. «Это что, получается, я всё время делала это неправильно?» - один из самых страшных вопросов, который может возникнуть у женщины. И избежать такого сомнения надо почти любой ценой.

Я говорю про обманчивость позитивных стратегий. И вот в чём могут быть (а могут, конечно, и не быть, но всё же) ловушки:

-при увеличении объема общения женщина получает возможность поддержки, а с другой стороны испытывает реально сильную и неосознаваемую тревогу быть вдруг отвергнутой. «Мы не подростки, каждому мил не будешь. А если он/она окажутся чёрствыми или скучными, а в целом, не моими? Зачем мне опять испытывать боль от того, что я не нужна?»

-неумение или неспособность слышать свои настоящие желания приводит к подмене смыслов целями. Фантазии о том, что идеальное тело или дорогая машина обязательно приведут к значительным изменениям в жизни, сталкиваются с одиночеством и побелевшими пальцами на дорогой коже руля с подогревом.

-известный путь к спасению души: переживая собственное одиночество и пустоту, женщины обращаются к традиционной религии или «я занимаюсь высшими духовными практиками». Но в отсутствие своей внутренней точки опоры, поиск и использование внешней – это лишь завуалированный отказ от поисков своего собственного источника силы.

Мы испытываем необъяснимую тревогу и волнение, которые, вот, вроде, ни о чём, а сразу и обо всём – об осмысленности, о понимании. Но зная имя дракона, его можно отогнать, можно использовать себе на благо, можно позвать и оставить в своей жизни. В общем, управлять им. Хорошо, когда есть возможность выбирать и понимать свой выбор. опубликовано econet.ru

Автор Антон Картамышев

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