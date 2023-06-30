Порыв ветра приходит, как шёпот. Он не поднимает шума, не объявляет о своём прибытии, он приходит безмолвно и неслышно, вдруг — он здесь!

И точно так приходит Бог… — приходит истина… — приходит блаженство… — приходит любовь: все они являются, как шёпот ветра, без барабанов и труб.

Они приходят внезапно, даже не назначив встречи, даже не спросив у вас позволения войти. Точно как порыв ветра: мгновением раньше его не было, в этот миг он здесь.

И ещё одно: он уходит точно так, как пришёл; нельзя его удержать, нельзя за него ухватиться.

Радуйтесь ему, пока он с вами, а когда он уйдёт, отпустите. Будьте благодарны, он пришёл. Не таите обиды, не жалуйтесь. Если его не стало, его больше нет — и ничего нельзя с этим сделать.

Но все мы пытаемся цепляться.

Когда приходит любовь, мы счастливы, но когда она уходит, нам очень больно.

Это очень бессознательно, неблагодарно… Непонимание.

Помните: любовь ушла точно так же, как и пришла. Она не просила позволения, прежде чем прийти… зачем же теперь ей спрашивать позволения, чтобы исчезнуть? Она была даром запредельного, таинственным даром, и столь же таинственно должна исчезнуть.

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Если принимать жизнь как порыв ветра, не будет никакого стремления цепляться, никакой привязанности — одержимости. Человек просто остаётся открытым, и что бы ни случилось — всё хорошо.опубликовано econet

© Ошо

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