20 ценных фактов из психологии

66 дней необходимо человеку в среднем, чтобы сформировать привычку. С закрытыми глазами мы легче запоминаем информацию. Мозг и желудок человека тесно связаны. Поэтому некоторые эмоции очень сильно физически отражаются на желудке. Особенно тревоги. Любить образ человека и любить человека таким, какой он есть на самом деле, — совершенно разные вещи.

1. 66 дней необходимо человеку в среднем, чтобы сформировать привычку.

2. С закрытыми глазами мы легче запоминаем информацию.

3. Мозг и желудок человека тесно связаны. Поэтому некоторые эмоции очень сильно физически отражаются на желудке. Особенно тревоги.

4. Любить образ человека и любить человека таким, какой он есть на самом деле, — совершенно разные вещи.

5. Записывая свои мечты, мы формулируем их наиболее чётко.

6. Из всех человеческих чувств обоняние теснее всего связано с памятью.

7. Умение думать о том, как мы думаем, есть признак высокого интеллекта.

8. В каждом человеке три личности: тот, кем, как он думает, он является, тот, кем его считают, и тот, кто он есть на самом деле.

9. Мечтатели чаще других видят сны и запоминают их.

10. Семья и близкие друзья — самый важный источник счастливого детства.

11. Очень легко доминировать над собеседником, если говорить тихим и спокойным голосом. Особенно в споре.

12. У людей, которые умеют благодарить, легче всего получается быть счастливыми.

13. Если постоянно говорить на двух языках, можно отсрочить появление симптомов болезни Альцгеймера.

14. Поведение влюблённого человека схоже с поведением человека с нервным расстройством.

15. Самый эффективный способ запоминания информации — 10-минутные перерывы через каждые 30–50 минут занятий.

16. У человека возникает тесная эмоциональная связь с тем, с кем он поёт.

17. Если перед экзаменом написать на бумаге обо всех своих переживаниях, это может помочь получить высший балл.

18. Недосып вызывает раздражительность и повышает риск появления депрессии.

19. Пять самых распространённых ночных кошмаров: падение, преследование, парализованность, опоздание и смерть близкого человека.

20. Человек быстрее принимает решения, когда хочет в туалет.опубликовано econet