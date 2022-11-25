«Семейное бельмо» — наследование родовой программы

В этой статье речь пойдет о механизме возникновения и наследования семейных программ вытеснения, которые не осознаваясь передаются из поколений в поколения. В качестве примера предлагаю рассмотреть отдельного человека, который вытесняет эмоцию которая ему неприятна. Работу этого механизма легко проследить на примере эмоции гнева, которая возникает у ребенка, который еще не научился им управлять.

В этой статье речь пойдет о механизме возникновения и наследования семейных программ вытеснения, которые не осознаваясь передаются из поколений в поколения.

В этой статье речь пойдет о механизме возникновения и наследования семейных программ вытеснения, которые не осознаваясь передаются из поколений в поколения.

В качестве примера предлагаю рассмотреть отдельного человека, который вытесняет эмоцию которая ему неприятна. Работу этого механизма легко проследить на примере эмоции гнева, которая возникает у ребенка, который еще не научился им управлять. Он еще не знает, что сам по себе гнев является нормальной защитной реакцией на вторжение в его границы, но из-за неправильного воспитания в семьях, где принято порицать гнев, ребенок начинает стыдиться этого чувства и отделять его от себя.

Если семья заводит "черный список" нежелательного поведения или негативных эмоций, которые называются "неправильными или плохими" за которые выставляет карательные меры, ребенок обречен на скрывание этих эмоций не только от других, но и от себя самого.

При ощущении этих эмоций, чтобы не чувствовать себя "плохим", он просто закрывается от них, и перестает их признавать по принципу страуса, прячущего голову в песок. Он не становится добрее, скрывая и подавляя свой гнев, скорее наоборот, обманывая себя и других, пряча в чулан "нелицеприятное" он лишь утрачивает объективность восприятия того, что происходит в его душе.

Если вся семья отрицает эту эмоцию, то у ребенка она отождествляется со страхом быть отвергнутым, быть "не своим" в семье (а в бессознательном каждого ребенка оказаться "не нашим" по праву принадлежности к семье как стае, является базовым страхом потери безопасности). Никто не хочет быть "чужим", все желают быть "своими", а если не получается "быть" (ведь ребенок лжет себе, упрятывая эту эмоцию), то хотя бы казаться таковым в глазах родного окружения.

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В нормальных семьях не порицают проявление гнева, ведь он дело обычное и естественное. Выражая гнев в семье происходит разрядка и становится легче. Семейные ссоры это обычная динамика отношений между членами семьи и детям необходимо это объяснять и учить выражать эту эмоцию без вытеснения.

И если ребенок принимающий себя и свои чувства будет открыто выражать то что его не устраивает, то не принимающий и скрытный будет прятать свое раздражение. Со временем он привыкнет игнорировать свою злость настолько что перестанет ее замечать в себе, считая что ее в нем и не существует.

Но мир устроен так, что по зеркальному закону возвращения целостности, он будет посылать все возможности для того чтобы такой человек столкнувшись со своей отторгнутой частью, наконец увидел ее. Где бы не находился такой человек, ему постоянно будут посылаться ситуации в которых от неминуемо столкнется с необходимостью проявления гнева в том объеме, в каком он запечатал его внутри своего собственного сосуда.

Бельмо как семейная модель поведения

Как и в отдельном человеке, так и в семье как системе, происходят подобные процессы. Семья тоже может иметь свое слепое бельмо, а зачастую и не одно, когда все члены семьи, стыдясь конкретных запрещенных чувств, начинают их прятать и не принимать во внимание. Тогда вся семья по негласному соглашению притворяется, что такого просто не существует и такой порядок поддерживается всеми ее членами. Дети, которые воспитываются в такой семье и ее порядке вытеснения, бессознательно приобретают наследственное бельмо семейного лицемерия.

Привычка прятать негатив и лгать себе и окружению передается дальше в поколениях не осознаваясь новыми членами. Так, люди могут проживая жизнь не знать про своё бельмо, и постоянно проецировать его на других, продолжая нести через себя в мир нерешенные проблемы своих родителей.

Если в детстве человек не научился справляться с какой-то эмоцией, он не сумеет, повзрослев, помочь в этом собственным детям, поскольку сами по себе дети, увязшие в этой семейной системе, не «перерастают» родителей, во всяком случае, без мощного толчка со стороны.

Семейное бельмо можно смело назвать родовой кармой, это то, что род не принимает в себе и вытесняет за свои рамки, и что по закону целостности, неминуемо будет будоражить его членов, возвращаясь в поколениях повторением невыученных уроков.

Как выявить семейное бельмо

У разных семей могут быть разные бельма в семейном глазу, и защитные механизмы действующие внутри этих семей будут всячески защищать эти запреты. Потому самый простой способ найти такое бельмо-это выявить отрицание на него.

Семья выдает себя тем, что каждый ее член яростно отрицает наличие запретной эмоции или способа поведения в своей семье.

К примеру: Мы - Петровы никогда не лжем, никогда не обижаемся, не мстим, не ревнуем итд. Следовательно в этой семье хватает перечисленного с лихвой и именно по этим пунктам время от времени разворачивается сценарий семейных драм.

Разумеется такая семья не возьмет на себя ответственность за игры с запретными эмоциями, которых стыдится, потому для этого ей требуются особые участники, на которых она переносит роль "козлов отпущения" своего непринятого негатива.

Семейные громоотводы

Семейный громоотвод - не самая приятная роль. Поскольку люди имеющие бельмо не признают в себе определенных негативных эмоций, которых стыдятся, используя защитный механизм психики, они желают отвести от себя этот негатив, пытаясь свалить его на чужую голову.

Это создание некой "зоны зла" в лице конкретного человека, в которую каждый член "праведной" семьи приходит сбрасывать свой мусор.

На члена, выполняющего роль семейного громоотвода, ложится тяжкое бремя: семья вытесняет его из своих границ и в то же время нуждается в нем, чтобы избавляться через него от своего мусора и чувствовать себя лучше.

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Члены семьи испытывая временное облегчение сваливают на него все свои грехи, в которых им не хватает мужества признаться себе самим, а громоотвод становится для них вместилищем зла, по отношению к которому им "праведным" дозволено проявлять негатив, оправдывая свои поступки "справедливым отношением" к воплощению зла.

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Семья периодически швыряет в громоотвод своими эмоциональными отбросами, может вести с ним войну и пока тот отзывается на эту роль, его используют как клапан спуска пара. Но если громоотводу эта игра надоедает и он покидает семью, в ней тут же начинается поиск заместителя этой роли.

Людям которые не умеют брать на себя ответственность за свои мысли чувства, требуется враг для переноса своего негатива, а за его неимением они поедают себя и близких, разрушая себя и отношения.

Что же делать в семье, чтобы не проецировать своё бельмо на других?

Понимать то что происходит в вашей душе: признаваться себе в своих чувствах, осознавать их и их причины;

Научиться брать на себя ответственность за свои мысли, чувства и поступки;

Отказаться от участия в обвинении, тем самым не занимая позицию преследователя.

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И конечно же почаще заглядывать в себя, наблюдая за тем как вы реагируете на людей, и как они ведут себя по отношению к вам. Наблюдать за тем какой тип людей вам встречается чаще всего по жизни и какие повторяющиеся уроки несут эти люди. опубликовано econet.ru

Автор Евгения Бейнарович

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