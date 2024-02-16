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Нельзя спасти всех

Источник: pritchi.ru 16 февраля 2024 5630
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Однажды во время прилива принесло очень много морских звёзд. Наступил отлив и огромное количество их стало высыхать на солнце...

Нельзя спасти всех

Однажды во время прилива принесло очень много морских звёзд. Наступил отлив и огромное количество их стало высыхать на солнце.

Мальчик, гулявший по берегу, стал бросать звёзды в море, чтобы они смогли продолжить свой жизненный путь.

К нему подошёл человек и спросил:

— Зачем ты делаешь это? Ведь ты не сможешь спасти всех этих существ, большинство из них всё равно погибнет! Твои попытки ничего не изменят!

— Конечно, я не смогу спасти их всех…

Мальчик поднял следующую морскую звезду, на мгновение задумался, бросил её в море и сказал:

— Но, мои попытки изменят очень много… для этой звезды.опубликовано econet

Нельзя спасти всех

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Источник: https://econet.ua/

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