38 цитат о любви Дипака Чопры

1. Три вещи абсолютны и их нельзя разрушить: Осознание, Бытие и Любовь.

2. Любовь — это вечное Бытие в самой сердцевине отдельного человека.

3. Вы любите, если вы знаете, что вы — это любовь.

4. Любовь повсюду, но в некоторых местах ее блокирует страх.

5. То, что не содержит любви, должно содержать иллюзии.

6. Пробейтесь через все свои иллюзии, и вы обнаружите, что вы есть только любовь.

7. Все другие — отражения вашей собственной любви.

8. В действительности не существует никаких «других», только «Я» в иных формах.

9. Любовь — стимул развития, который расширяет жизнь.

10. Размышляйте над любовью каждый день.

11. Проникнутые любовью размышления заставляют сердце расти.

12. Не рассказывайте о своей мечте миру — скажите о ней шепотом любви.

13. Человек, безнадежно ищущий любви, напоминает мне рыбу в реке, безнадежно ищущую воду.

14. Путь любви всюду и нигде.

15. Нет места, куда бы вы могли пойти и не встретить любви, и нет места, которое вы могли бы покинуть, не оставив любви за собой.

16. Любовь подобна воде. Если она не течет, она застаивается.

17. Если вы создадите внутри себя открытое пространство, любовь его заполнит.

18. И когда нам становятся подвластными силы гармонии, радости и любви, мы добиваемся успеха и удачи легко и без всяких усилий.

19. Наименьшее усилие тратится тогда, когда вы в своих действиях движимы любовью, потому что все в природе объединяет энергия любви.

20. Любовь принимает множество форм — в вашей власти выбрать, какую из них выразить.

21. Высшее проявление любви — творчество.

22. Любовь основана не на том, как вы поступаете или что чувствуете, а на вашем уровне осознания.

23. Любить целомудренно — значит позволить другим выразить, кто они есть.

24. Никто не поступает плохо. В глазах любви все люди делают лучшее, что могут, исходя из своего уровня сознания.

25. В двойственности любовь приходит и уходит; в единстве существует только любовь.

26. Они говорят обычным голосом, когда их сердца стучат в такт. Но когда два сердца сливаются в одно, никаких слов не нужно. Так уж устроены наши сердца.

27. В молчании ты найдёшь свою душу, и дорогу к ней укажет любовь, живущая в твоём сердце.

28. Сопротивление подобно стене, сдерживающей поток любви. Любовь – это волна, которая несет прощение, доброту и доверие от самого духа.

29. Озарение — это импульс любви, растворяющий старый отпечаток. Озарения приносят истину, которая есть любовь в действии.

30. Не фокусируйте внимание на том, что сделал он (или она) такого, что вас раздражает, — отнеситесь к этому как к акту чистой любви, ниспосланному вам для того, чтобы преподнести совершенный урок, в котором вы нуждаетесь именно в этот момент.

31. Невинность — это способность давать и принимать любовь, не удерживая ее.

32. Любовь автоматически подразумевает отказ от конфликтов и борьбы, которую ведет эго.

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33. Просто влюбленности недостаточно для полного освобождения, потому что борьба неизбежно начинается опять, но влюбленность дает по меньшей мере некоторое представление о Пути.

34. Любовь и эго несовместимы. Уступки должны начинаться с самых незначительных, самых личных происшествий. Они начинаются, когда вы и тот, кого вы любите, учатся быть вместе без всякого сопротивления и страха.

35. Когда два человека решают рассматривать жизнь как путь развития, их отношения становятся судьбоносными. Вы и тот, кого вы любите, вступаете на путь, которые никогда не был точно таким же ни для кого другого.

36. Время — враг эго, а не любви. Любовь с течением времени изменяется, но она никогда не ослабевает. Она всегда присутствует во всей своей полноте. Настоящая любовь здесь и сейчас. Все, что вы можете вспомнить или прогнозировать на будущее, — это только тени любви. Чтобы увидеть любовь в данный момент, необходимо очистить окна восприятия. Если вы сумеете направить все свое внимание на данный момент, вы будете видеть только любовь.

37. Любовь совершает свой танец в свежести неизведанного.

38. Ваша сила такова, что связь с людьми доставляет вам радость, а людям доставляет радость связь с вами. И именно ваша сила служит связующей силой, она устанавливает связь, которая исходит из истинной любви.опубликовано econet

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