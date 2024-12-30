Оригинальные способы упаковать подарки под елку

Потратить вечер на то, чтобы сделать десяток пакетиков из старой газеты? Бред – скажете вы. Сейчас ведь на каждом шагу можно заказать упаковку для любого подарка, самому подобрать расцветку бумаги, лент и бантика. Но те, кто любит дарить и получать в дар нечто оригинальное и неординарное, поймет меня с полуслова. Подарок, подобранный со знанием дела, с толком и расстановкой, да еще и преподнесенный красиво… мечта любого!

Потратить вечер на то, чтобы сделать десяток пакетиков из старой газеты? Бред – скажете вы. Сейчас ведь на каждом шагу можно заказать упаковку для любого подарка, самому подобрать расцветку бумаги, лент и бантика. Но те, кто любит дарить и получать в дар нечто оригинальное и неординарное, поймет меня с полуслова. Подарок, подобранный со знанием дела, с толком и расстановкой, да еще и преподнесенный красиво… мечта любого! Итак, как же сделать из упаковки нечто неподражаемое?

опубликовано econet

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