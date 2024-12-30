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Новогодний рецепт : Изумительный лосось в апельсиновой глазури с розмарином

Источник: Econet 30 декабря 2024 6604
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Необычное сочетание рыбы и сладкого апельсина наверняка удивит ваших гостей и порадует близких! Приготовить это блюдо совсем несложно, а выглядит оно роскошно!

Новогодний рецепт : Изумительный лосось в апельсиновой глазури с розмарином

Необычное сочетание рыбы и сладкого апельсина наверняка удивит ваших гостей и порадует близких! Приготовить это блюдо совсем несложно, а выглядит оно роскошно! Розмарин, чеснок в сочетании с апельсином придадут лососине волшебный аромат.

Лосось в апельсиновой глазури

Вам понадобится: 

  • 4 шт. филе лосося
  • 2 зубчика чеснока
  • 2,5 ч.л. рубленого свежего розмарина
  •  5 ст.л. рыбного бульона
  • 1,5 ч.л. тертой цедры апельсина,
  • 2/3 ст. апельсинового сока,
  • 1 ст.л. лимонного сока,
  • 1,5 ст.л. меда,
  • 1,5 ч.л. кукурузного крахмала,
  • 2 ч.л. оливкового масла,
  • соль и молотый черный перец по вкусу

Новогодний рецепт : Изумительный лосось в апельсиновой глазури с розмарином

Приготовление. 

На среднем огне разогрейте большую сковороду с оливковым маслом и обжарьте кусочки лосося с обеих сторон по 3 минуты, посыпьте перцем и переложите на тарелку.

В кастрюле (или глубокой сковороде) положите измельченный чеснок, розмарин и обжарьте полминуты, затем добавьте 1/4 ст. бульона и варите, пока смесь немного не загустеет. Положите апельсиновую цедру, влейте апельсиновый и лимонный сок, мед.

В небольшой миске смешайте оставшуюся 1 ст.л. куриного бульона с кукурузным крахмалом, влейте в кастрюлю, всыпьте соль и перец по вкусу, доведите смесь до кипения и покипятите пару минут, постоянно помешивая.

Положите в кастрюлю филе лосося и полейте его соусом. Сразу же подавайте!

Готовьте с любовью! econet

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Источник: https://econet.ua/

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