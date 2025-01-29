Дети считывают с нас, с чем они могут справиться, а с чем нет

Суть заключается в том, что наши дети ищут в нас ответы на то, как себя вести в различных ситуациях. И если мы колеблемся, смогут они с этим справиться или нет, это именно тот вывод, к которому они и придут!

Вопрос родителя Гордону Ньюфелду: "Я сомневаюсь по поводу того, насколько тщательно мне нужно оберегать своего очень чувствительного ребенка. С одной стороны, я должна защитить ее от того, что для нее слишком. С другой стороны, для нее всё слишком, и проживать тщетность для нее тоже очень важно, чтобы процесс адаптации шел своим путем и приносил плоды. Мне трудно соблюдать необходимый баланс."

Ответ Гордона Ньюфелда: "Очень хорошо, что вы задаете этот вопрос и что у вас есть аргументы "с одной стороны" и "с другой стороны". Это означает, что вы сами находитесь посередине. Я бы от себя тут еще только добавил "с третьей стороны".

И с третьей стороны, наши дети считывают с нас ответы. Они внимательно следят за нами. Наблюдают, можно ли справиться с этой ситуацией или нет. Шей делал это постоянно. Он всегда был очень чувствительным, сейчас он занимается нейробиологией в Гарварде.

Бывало он играл в футбол, в него прилетал мяч, и он лежал на поле и искал меня глазами, чтобы посмотреть на мою реакцию - был ли я обеспокоен тем, что с ним произошло? Он будто молча спрашивал: "Сейчас случилось то, из-за чего стоит расстроиться или нет?" И тогда я передергивал плечами и весело говорил ему: "Ну, бывает..." Ему необходимо было узнать от меня, что он способен вынести.

Однажды он катался на скейтборде, упал и сломал руку. Конечно ему было больно, но он сомневался, пришел ли с этим конец света или все же это можно пережить? И вот я спускаюсь, подхожу к нему, он показывает мне свою перевязанную руку и кричит: "Папа! Папа! Смотри!" Я говорю: "Ну да, похоже без того, чтобы не сломать руку, на скейте не покатаешься... Рука обязательно заживет! Но конечно тебе сейчас больно до чертиков..." Он ответил: "О!" И потом мы занялись какими-то другими делами и всё.

Но суть заключается в том, что наши дети ищут в нас ответы на то, как себя вести в различных ситуациях. И если мы колеблемся, смогут они с этим справиться или нет, это именно тот вывод, к которому они и придут!

И здесь есть еще третий фактор. Даже если мы озабочены, мы не должны демонстрировать недостаток уверенности в их способности справиться с ситуацией. Вот откуда берутся сильные альфа дети.

Если вы следуете за детьми, следя за тем, с чем они могут справиться, а с чем нет, они станут слабыми, в этом нет никаких сомнений. И вокруг огромное количество родителей, которые просто идут за детьми, считывая с них ответы и знаки, и их дети вообще ни с чем не справляются.

Вы должны быть альфой и решать, можно ли с этим справиться. И оказывать детям защиту таким образом, чтобы они даже не подозревали, что вы их защищаете. Потому что когда вы говорите: "Думаю, ты с этим не справишься", вы обращаетесь к его слабой стороне.

Это Вам будет интересно:

Это очень важно. Даже если вы думаете, что для ребенка это слишком, не показывайте ему этого. Защищайте невидимым образом." опубликовано econet



Гордон Ньюфелд, сессия вопросов-ответов тема "Уязвимость"