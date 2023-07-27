Уважение к ребенку

Что сделает хороший садовник, если в его руки попадет росток прекрасного, но не известного ему растения? Вряд ли он сразу станет подрезать ему листья и направлять стебель. Он сначала будет к нему присматриваться и стараться понять, что для этого растения хорошо. Что значит уважать ребенка, как научиться этому и зачем?

Что сделает хороший садовник, если в его руки попадет росток прекрасного, но не известного ему растения? Вряд ли он сразу станет подрезать ему листья и направлять стебель. Он сначала будет к нему присматриваться и стараться понять, что для этого растения хорошо. Что значит уважать ребенка, как научиться этому и зачем?

Как часто мы слышим от родителей фразы: «Не лезь, упадешь. Не плачь, подумаешь, ерунда какая. Получишь пятерку, тогда поговорим. Не спорь, я лучше знаю. Я нашла тебе отличную школу. Я уже со всеми договорился, тебя примут в этот ВУЗ». А как часто звучат горькие слова разочарования: «Он ничего не хочет, ему ничего не интересно. Учится кое-как, кем же он в жизни будет, у меня руки опускаются! Вот неблагодарная, я для нее все делаю, а ей, похоже, плевать на это».

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А сколько создано фильмов и книг, где «неблагодарные» дети почему-то вдруг отказываются идти по стопам родителей и продолжать их дело, уходят из дома, пускаются во все тяжкие… Чтобы хоть так, с боем и протестом, но заработать, наконец, свое право на свободу, на свои собственные ошибки и решения. Право на уважение.

А сколько создано фильмов и книг, где «неблагодарные» дети почему-то вдруг отказываются идти по стопам родителей и продолжать их дело, уходят из дома, пускаются во все тяжкие… Чтобы хоть так, с боем и протестом, но заработать, наконец, свое право на свободу, на свои собственные ошибки и решения. Право на уважение.

Что же такое уважение? Согласно словарю, это «почтительное отношение, основанное на признании достоинств человека». Применительно к ребенку – признание его особенностей, желаний и прав, признание его отдельной личностью со своим собственным путем – начиная с самого раннего возраста и даже с рождения.

Кто-то спросит – за что можно уважать младенца, ведь он же еще ничего не умеет? У нас, к сожалению, достаточно широко распространено представление, что ребенок – существо несмышленое, неопытное, и нужно его обязательно учить и направлять, а иначе он «никогда не научится, вырастет балбесом, пойдет по кривой дорожке».

Так же часто среди взрослых бытует мнение, что жизнь ребенка по определению легка и безоблачна и все его переживания не заслуживают особого внимания, а проблемами можно пренебречь, они ведь такие маленькие!

Вот у нас, взрослых, действительно, проблемы - работа, социальные обязательства, кредиты, мы деньги зарабатываем, детей растим, в конце концов. Что по сравнению с этим капризы ребенка, когда он хочет надеть другую шапку, или боится идти в туалет один, или мишка его куда-то задевался («сколько раз я тебе говорил убраться в комнате!»), или друг заболел – ну выздоровеет же он, никуда не денется!

Почему-то мы часто считаем детей эдакими недоделанными взрослыми, без знаний и опыта, совершенно не понимая, что у ребенка по-другому устроен внутренний мир, он иначе проживает сложные ситуации, его чувства и эмоции отличаются от наших. Хотя бы тем, что взрослые уже привыкли и знают, что эта ситуация рано или поздно разрешится и все станет нормально.

Но для ребенка, который живет настоящим моментом, горе от болезни друга или потерявшейся игрушки может гораздо острее и глубже, чем мы себе представляем, а механизмов, как с ним справляться – гораздо меньше, чем у нас. А пренебрегая его проблемами, мы часто даем ему понять «ты не важен, твои желания и чувства не имеют значения», что может способствовать развитию невроза.

Добавляет красок в эту картину установка из нашего недавнего советского прошлого: ребенок, прежде всего, должен быть удобным (то есть тихим, послушным и не мешать взрослым делать их важные дела) и правильным (то есть хорошо учиться и продолжить вслед за родителями строительство светлого будущего). А значит, ребенка обязательно нужно воспитывать, наставлять и направлять на путь истинный.

Современная реальность тоже вносит свои коррективы: в нашем конкурентном мире одним из основных мерил является эффективность и успешность. Все быстрее процессоры, экономичнее автомобили, все больше информации можно уместить на квадратном сантиметре металла и пластика. Человек поневоле пытается подстроиться под этот темп, и поэтому так растут школьные нагрузки, все выше и жестче требования к детям, все раньше нужно начинать их «развивать». И тем меньше остается у ребенка прав на свободное время, свое пространство и интересы.

Конечно, мы не предлагаем вам махнуть рукой на воспитание ребенка – пусть, мол, растет как придется. Мы хотим разобраться, можно ли воспитание сделать гармоничным и основанным на уважении.

Никому из нас не приходит в голову тянуть морковку за ботву, чтобы она поскорее выросла – мы верим в мудрость природы, заложившей программу роста и в морковку, и во все живое. Почему же мы теряем это доверие, когда речь заходит о наших детях? Почему считаем, что ребенку всегда и все нужно объяснять и показывать? Почему не верим в силу природы? Или верим, но как-то избирательно?

Мы ведь знаем, что ребенок сам рано или поздно научится ходить, говорить и нормально спать. И вряд ли он будет до школы ходить с соской и в подгузнике, а в университете проситься к родителям в кровать. Но мы почему-то часто уверены, что без наших наставлений он непременно расшибет себе голову, свяжется с плохой компанией и – о ужас! – закопает в землю все свои таланты.

Продолжим растительную аналогию. Что сделает хороший садовник, если в его руки попадет росток прекрасного, но не известного ему растения? Вряд ли он сразу станет подрезать ему листья и направлять стебель. Он сначала будет к нему присматриваться и стараться понять, что для этого растения хорошо, сколько ему нужно света и тени, как много воды, в какой почве лучше развиваются корни, нужны ли ему подпорки. Он создаст ему благоприятные условия, будет поначалу защищать от паразитов и слишком сильных ветров, чтобы растение само раскрыло свой заложенный природой потенциал.

Точно так же ребенок – он приходит в мир с уже заложенной в него природой уникальной программой развития, со своими особенностями и способностями - и с огромным количеством энергии для ее воплощения. Нас так восхищает упорство и целеустремленность младенца, который учится ползти или ходить, или сто раз повторяет одно и то же движение, или пытается сделать что-то новое. И нам очень понятны восторг и радость, когда у него, наконец, получается.

Однако, понаблюдайте – очень часто эта радость сильно меньше, если родитель помог ребенку. Для него важно сделать что-то самостоятельно, чтобы он сам, лично добился успеха, чтобы это была его собственная победа. Попробуйте посчитать, сколько таких побед крадет родитель у ребенка, когда помогает ему, наставляет, подсказывает, делает за него? Не в этом ли причина угасающих интересов ребенка и его нежелания чем-либо заниматься? В теории привязанности есть термин «энергия дерзновения», когда ребенок сам ставит себе цели и повышает планку. К сожалению, в отличие от природной силы физического роста, эта энергия постепенно угасает, если цели и рамки задаются ребенку извне.

Есть еще одно важное отличие ребенка от растения – социальная обусловленность его развития. Многое заложено от природы, но большинство высших психических функций развиваются в первые годы жизни при взаимодействии с людьми. И вот поэтому, казалось бы, и нужно воспитывать и наставлять, да?

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Верно, однако, способы могут быть разными. К сожалению, не все помнят, что наиболее эффективным и действенным средством воспитания являются вовсе не слова, а личный пример родителей. Если родители курят, мусорят на улице и содержат дом в бардаке, то слова о чистоте и порядке для ребенка будут «как об стенку горох». Если отец позволяет себе грубить, то как он может требовать вежливости от сына?

Ребенок впитывает ценности и способы взаимодействия, принятые в семье, вплоть до глубинных неосознанных шаблонов и установок. Если родители каждый день идут на нелюбимую работу и «жертвуют собой ради семьи», будет ли счастлив их ребенок, полюбит ли он труд и семью, ради которой нужно отказаться от себя?..

Сложность в том, что не только ребенок становится жертвой представлений современного мира. Как часто мы сами задвигаем подальше свои желания и мечты? Какой пример подаем детям своей собственной жизнью?

Слишком много опасностей, слишком много требований общества, очень велик социальный гнет – так много сейчас представлений, что должен уметь и делать ребенок (писать, считать, хорошо учиться, закончить престижный вуз, найти хорошую работу) и так страшно, что он отстанет от большинства. Слишком много различных теорий и методик воспитания, и так сложно выбрать среди них «правильную». Слишком много мнений, сомнений, экспертов, советчиков, книг и статей. И так непросто разглядеть за всем этим себя и своего ребенка – такими, какие вы есть на самом деле, уникальные уже потому, что такими родились.

Уважение к ребенку, да и к любому человеку вообще – это признание его прав и особенностей, его уникальной природы. Понимание, что это отдельная личность со своим собственным путем, который может сильно отличаться от представлений родителей. И если мы хотим, чтобы он был счастлив и по-настоящему удовлетворен жизнью, нам стоит признать его право быть собой и искать свой собственный путь.

Исходя из этого, основная задача родителей – создать ребенку благоприятную среду (безопасную атмосферу, хорошие условия проживания) и дать достаточную свободу для развития. Что это значит? На каждом этапе развития ребенка верить в его природный потенциал и создавать условия для его реализации.

Cтраховать, но не «держать за штанину». Позволять ошибиться, но не высмеивать ошибку, а обсуждать вместе ее причины и пути ее исправления – помогать ребенку накапливать собственный опыт побед и поражений. Предоставлять возможности, но не требовать, чтобы ребенок их все использовал. Помочь раскрыть способности и таланты, но не настаивать на их непременном развитии. Показывать направления, но не указывать среди них единственно верное. И обязательно поддерживать его выбор, стремления и интересы. Любить его таким, какой он есть.

Конечно, порой бывает очень сложно нащупать баланс между признанием особенностей и потаканием слабостям, противостоять социальному давлению и учиться видеть за капризами ребенка его истинный интерес и потребности.

Помочь почувствовать и понять эту тонкую грань между уважением, давлением и попустительством может гениальный польский педагог и писатель Януш Корчак. Он посвятил детям жизнь, и вопрос уважения для него был одним из ключевых. В своей книге «Как любить ребенка» он выделяет основные права ребенка – право на сегодняшний день (то есть право жить, чувствовать, делать то, что для него наиболее актуально), право быть тем, что он есть (то есть реализовать свой собственный потенциал, а не подстраиваться под представления взрослых), а также право на смерть (признание его собственной судьбы).

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Корчак также создал 10 заповедей для родителей, из которых мы приведем две, поскольку они имеют к уважению самое непосредственное отношение:



1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой.

10. Люби своего ребенка любым – неталантливым, некрасивым, неудачливым, люби глупым, неуправляемым, маленьким, люби нескладным, эгоистичным, сердитым подростком, люби не оправдавшим надежды и ожидания, скрытным, странным, несчастным взрослым... Общаясь с ним – радуйся, радуйся всегда с полным правом, потому что ребенок – это твой праздник, который пока с тобой.опубликовано econet



Иллюстрации: Eya Claire

Автор: Мария Гроховская