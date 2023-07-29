50 способов научить ребенка самостоятельности

Ваш ребенок навсегда останется для вас ребенком, но обретение самостоятельности — важный шаг в его развитии. Вот несколько советов о том, как ваш малыш может помогать вам каждый день.

Ваш ребенок навсегда останется для вас "малышом", но обретение самостоятельности — важный шаг в его развитии.

Предлагаем несколько советов о том, как ваш малыш может помогать вам каждый день.

Почему самостоятельность важна с раннего возраста

С точки зрения психологии, развитие самостоятельности ведет к уверенности в себе и показывает ребенку, что вы ему доверяете.

С точки зрения поведения, разрешение ребенку каждый день что-то делать самому и быть активным участником его собственной ежедневной жизни, позднее уменьшит неизбежные приступы упрямства. Он будет бороться за независимость — это нормальный этап развития, но многие эксперты соглашаются в том, что возможность почувствовать свою самостоятельность и автономию снижает вероятность кризисного поведения.

С точки зрения развития речи качества общения, когда ребенок участвует в делах, вы можете поговорить о тысяче вещей. Не забывайте задавать вопросы и давать ребенку ответить — словами, выражением лица, жестами.

С точки зрения моторики, разнообразные самостоятельные действия дают ребенку новый опыт, который поможет развить координацию, лучше распознавать свои чувства и научаться разным полезным вещам — сколько силы нужно, чтобы открыть контейнер (умение давить и тянуть), ощущение мягкой мокрой губки в руках, когда протираешь стол (тактильные ощущения), балансирование, когда наклоняешься к обуви (вестибулярный аппарат).

С практической точки зрения, вы занимаете ребенка и делаете ежедневные задачи немножко повеселее. Нужно сделать завтрак, а малыш путается под ногами? Посадите его на стул и пусть помогает вам разбивать и взбивать яйца. Времени вам это не сэкономит, но зато рассудок, может, и сохранит.

5 способов поддержать самостоятельность ребенка:

1. Я начну, ты закончи

Простой способ дать малышу возможность помочь — если вы начинаете что-то делать, а он доводит до завершения. Например: начните чистить банан, а ребенок пусть снимает лепестки кожуры; вытащите ему руки из рукавов, а стягивает кофту пусть сам; расшнуруйте обувь и стащите с пяток, а снимает пусть сам.

2. Ты начни, я закончу

Это отличный подход, когда речь о мытье и других процедурах, которые нужно сделать внимательно. Например: дайте попробовать немного почистить зубы или протереть стол после еды.

3. Давай вместе

Этот способ подходит в случаях сложных задач, которые требуют помощи или заботы о безопасности. Например: разбить яйцо для завтрака в миску, порезать мягкие овощи детским ножиком, помыть тарелки, ополоснуть голову в ванной.

4. Я покажу, а ты попробуй

Этот способ — когда нужны только базовые навыки. Например: засунуть грязную одежду в корзину или машинку, снять шапку, понести очень легкую сумку с продуктами, которые нельзя разбить.

5. Выбери ты

Просто дать ребенку самому выбирать — прекрасный способ вдохновить его на раннюю самостоятельность. Например: пусть выберет между двумя футболками, двумя бутербродами или двумя игрушками — посмотрит, скажет, возьмет или покажет, что хочет.

50 способов дать ребенку проявить самостоятельность:

Одежда

• Стащить кофту через голову

• Засунуть руки в рукава

• Стянуть носки (снимите их с пятки, чтобы помочь)

• Снять обувь (расстегните и покажите, как ее правильно снять)

• Выбрать между двумя видами одежды

• Положить обувь на место

• Расстегнуть куртку

• Застегнуть куртку (сначала вставьте молнию)

• Снять шапку

• Натянуть штаны (стоя)

• Стянуть штаны (лежа или сидя)





Уход за собой

• Почистить зубы

• Расчесаться

• Вытереть руки и лицо

• Высморкать или вытереть нос

• Ополоснуться

• Намылиться

• Помыть руки

• Взять чистые полотенца

• Подержать чистый подгузник

• Выбрать полотенце

• Вытереться после ванной

В доме

• Вытереть пролитое

• Открыть и закрыть дверь

• Смахнуть пыль

• Вымыть тарелки

• Очистить банан

• Разбить яйца

• Высыпать порезанные ингредиенты в емкость

• Размешать

• Выкинуть ненужное

• Положить белье в стиральную машинку

• Вынуть чистое белье

• Положить чистый пакет для мусора в корзину

• Убрать книги и игрушки на место

• Понести легкую сумку с продуктами

• Полить цветы

• Выключить или включить свет

Еда

• Выбрать между двумя бутербродами

• Открыть контейнер

• Порезать мягкую еду пластиковым ножом

• Поесть (даже если получается грязно)

• Налить себе попить из маленькой упаковки

• Вытереть поднос или стол после еды

• Вытереть лицо или руки после еды

• Положить посуду в раковину



Дети могут учиться самостоятельности раньше, чем кажется. Позвольте малышу помочь вам, дорогие родители, и приготовьтесь поразиться, на что он способен! опубликовано econet

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