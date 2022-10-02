15 секретов легких отношений

Что подразумевается под фразой «легкие отношения»? Некоторые понимают это как отношения без обязательств. Так ли это? Разберемся в самых животрепещущих вопросах, которые особенно волнуют тех, кто находится в сложных отношениях.

Приходилось ли вам когда-либо слышать от мужчин, что они расстались со своей девушкой или женой по причине отсутствия легкости в отношениях? На самом деле эти мужчины не лукавят. Легкость действительно важна и эта статья поможет вам понять почему.

Как сделать отношения лёгкими

Вспомните, как зарождаются отношения. Частые встречи, смс с нежными словами, неожиданные и приятные подарки. Эти непринужденные разговоры о любимых фильмах или погоде. Оба партнера наслаждаются друг другом и не обсуждают текущие проблемы, курс доллара или начальника-хама.

Легкость в отношениях – это когда женщина смотрит на своего мужчину с обожанием, когда она замечает его достоинства, когда следит за собой и старается всегда отлично выглядеть. Для мужчин это и есть легкость. Но куда она исчезает со временем? Почему мужчина начинает жаловаться, что отношения стали тяжелыми? Некоторые женщины считают, что это и есть конец любви. Но это ошибка!

На самом деле мужчина любит женщину, как и прежде, но ему не хватает ее внимания. Он больше не хочет обсуждать коммунальные платежи, слышать очередной скандал по поводу разбросанных носков и его якобы безответственности. Он соскучился за этой легкостью в отношениях. Он хочет снова увидеть рядом с собой женщину, которая будет его вдохновлять.

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Как наладить отношения

Есть несколько эффективных способов, использовав которые, вам удастся наладить отношения с любимым мужчиной.

1. Меньше разговаривайте в спальне о проблемах!

Спальня – это место для отдыха, в этой комнате лучше разговаривать с мужчиной о том, насколько он великолепен и насколько сильно вы его хотите.

2. Не торопите партнера.

Встречая мужчину с работы, не стоит с порога заводить бытовые разговоры. Дайте мужчине время. Получаса будет достаточно, чтобы ваш избранник пришел в себя и перестал играть роль крутого бизнесмена.

3. Будьте непредсказуемой.

Не нужно закатывать сцен ревности, особенно без повода. Не доставайте мужчину расспросами, почему он не позвонил за целый день и почему не пишет нежных смс. Попробуйте вести себя немного «странно» и когда он это заметит, то, поверьте, приложит максимум усилий, чтобы вернуть ваше внимание.

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4. Верьте в своего мужчину. Хвалите партнера по любому поводу!

Вкрутил лампочку – молодец! Забил гвоздь в стену – настоящий хозяин! Мужчина всегда ждет одобрения женщины, но важно не переусердствовать, все-таки перед вами не маленький ребенок, а взрослый и вполне состоявшийся человек. Мужчине важно слышать от вас, как вы его цените, насколько он силен и способен справиться с любыми трудностями.

5. Научитесь слушать и слышать.

Если ваш партнер что-либо рассказывает вам, слушайте его и не перебивайте. Но не стоит расспрашивать мужчину о чем-либо, когда он явно не настроен на разговор.

6. Дайте партнеру понять, что вы нуждаетесь в нем.

Самые лучшие моменты для него – когда вы нежно прижимаетесь к плечу, робко обнимаете, целуете и искренне радуетесь, что он рядом. Чаще говорите ему о том, насколько он вам нужен.

7. Акцентируйте внимание на достоинствах партнера.

В каждом мужчине есть нечто особенное, за что его стоит уважать. А для любого мужчины слова уважения многое значат.

8. Не давайте советов.

Вы не мама своему молодому человеку, вы его союзник. Проявите женскую гибкость, не командуйте партнером и не давайте ему советов, когда он этого не просит.

9. Дайте партнеру свободу и сами станьте свободной.

Ограничение свободы – страшнейшее наказание для любого человека. Отношения не должны быть тюремной камерой. Друг к другу нужно относиться с уважением и пониманием. Если ваш мужчина хочет побыть в мужской компании – предоставьте ему такую возможность. Отдыхать друг от друга тоже полезно, это позволит и вам и ему соскучиться.

10. Удивите своего мужчину.

Вы можете совершенно без повода пригласить молодого человека в кафе и заказать его любимое блюдо. Будьте уверены, он оценит такой поступок.

11. Создайте интригу.

Проявите фантазию и расскажите своему избраннику, как представляете совместное с ним будущее, где он в роли главного героя. Только не требуйте от любимого ответной реакции.

12. Займитесь собой.

Чтобы заинтересовать мужчину нужно быть интересной самой себе. Делайте то, что вам нравится – рисуйте, пойте, танцуйте, встречайтесь с подругами. Если женщина чем-то увлечена, она всегда интересна мужчине, это для него своеобразный манящий космос, который хочется постоянно разгадывать.

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13. Чаще улыбайтесь.

Когда женщина искренне улыбается, у мужчины возникает ощущение спокойствия, что он дома и все хорошо. Если возле него счастливая женщина, значит он настоящий герой!

14. Не скупитесь на комплименты.

Это нисколько не банально, мужчинам важно слышать о том, что их достижения замечают и одобряют. Обращайте внимание на детали. Он надел новую рубашку, скажите о том, что она ему очень идет.

15. Думайте, прежде чем сказать.

Помните, что слова легко материализуются. Ваши мысли – это мощнейшая энергия. Если вы будете постоянно жаловаться на погоду, правительство, соседей и родню – это ни к чему хорошему не приведет. Думайте и говорите о хорошем, и это станет вашей реальностью.

Попробуйте применить эти советы на практике, и вы увидите, как взаимоотношения начнут меняться в лучшую сторону.опубликовано econet.ru.

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