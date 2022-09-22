3 восхитительные идеи для детокс-обеда

Когда не знаете, что взять с собой на работу или приготовить дома на обед, салат- лучшее решение! Представляем вам три рецепта детокс-салатов, которые помогут очистить организм и насытить необходимыми витаминами и минералами.

3 вкуснейших рецепта для Детокс обеда

Когда не знаете, что взять с собой на работу или приготовить дома на обед, салат - лучшее решение! Представляем вам три рецепта детокс-салатов, которые помогут очистить организм и насытить необходимыми витаминами и минералами.

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Салат из капусты кале с яблоками и морковью

Ингредиенты (на 1 порцию):

4 стакана кале, тонко нарезанной

1 стакан петрушки, нарезанной

Сок 1 большого лимона

1 авокадо, нарезанный

4 столовых ложки оливкового масла

1/4 чайной ложки морской соли

1/4 чайной ложки черного перца

1 большое яблоко, нарезанное

1/4 стакана моркови, натертой

Рекомендуется украсить семенами тыквы, сушеной клюквой

Приготовление:

Поместите капусту, петрушку, лимонный сок, авокадо, оливковое масло, морскую соль и черный перец в большую миску. Разомните чистыми руками капусту и другие ингредиенты. Капуста должна стать мягче, ярко-зеленого цвета. Потом добавьте нарезанное яблоко и тёртую морковь. Перемешайте. Сверху посыпьте тыквенными семечками и сушеной клюквой.

Средиземноморский салат

Ингредиенты (на 1 порцию):

2 стакана смеси салатов

1 стакан петрушки, нарезанной

1 морковь, натёртая

1 большое яблоко, нарезанное

1/4 стакана тертой свёклы

10 свежих листьев мяты, разорванных на мелкие кусочки

1 авокадо, нарезанный

Оливки, нарезанные (по желанию)

Для заправки:



2 больших зубчика чеснока, измельчённые

Сок 1 большого лимона

1/4 стакана красного винного уксуса

1/4 стакана оливкового масла

1/2 чайной ложки дижонской горчицы

1 чайная ложка сушеного орегано

1/4 чайной ложки морской соли

1/4 чайной ложки черного перца

Сначала приготовьте заправку. Это нужно для того, чтоб все ароматы успели раскрыться. Добавьте все ингредиенты в банку, закройте крышку. Хорошо встряхните. Попробуйте, если нужно, сбалансируйте вкус. Дайте заправке настояться минимум 15 минут.

В миску поместите смесь салатов, петрушку, натертую морковь, яблоко, свёклу и листья мяты. Полейте заправкой, тщательно перемешайте. Сверху посыпьте нарезанным авокадо и оливками.

Салат "Красная тревога"

Ингредиенты (на 1 порцию):

2 стакана цикория (или зеленый салат на ваш выбор)

1 пучок зелени свёклы, тонко нарезанной

1/2 стакана тёртой свёклы

1/1/4 чашка тёртой моркови

1/4 небольшой красной капусты, тонко нарезанной

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Для заправки:

Сок 2 лимонов

10 листьев базилика

1 маленький перец

1/4 стакана оливкового масла

1 маленькое яблоко, мелко нарезанное

2,5-сантиметровый кусок свежего имбиря

1 маленький зубчик чеснока

1/4 чайной ложки соли

1/4 чайной ложки перца

Приготовьте заправку первой, чтобы позволить ароматам раскрыться перед использованием. Добавьте лимонный сок, базилик, перец, оливковое масло, яблоко, имбирь, чеснок, соль и перец в блендер. Взбейте до получения однородной массы. Сбалансируйте вкус- приправьте по своему усмотрению. Дайте настояться в течение 15 минут.

Для салата, в салатницу поместите цикорий, зелень свёклы, натёртые свёклу и морковь, красную капусту. Добавьте заправку. Тщательно перемешайте. Наслаждайтесь!

Готовьте с любовью! econet.ru

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