3 восхитительные идеи для детокс-обеда

Когда не знаете, что взять с собой на работу или приготовить дома на обед, салат- лучшее решение! Представляем вам три рецепта детокс-салатов, которые помогут очистить организм и насытить необходимыми витаминами и минералами.
Когда не знаете, что взять с собой на работу или приготовить дома на обед, салат - лучшее решение! Представляем вам три рецепта детокс-салатов, которые помогут очистить организм и насытить необходимыми витаминами и минералами.
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Ингредиенты (на 1 порцию):
Приготовление:
Поместите капусту, петрушку, лимонный сок, авокадо, оливковое масло, морскую соль и черный перец в большую миску. Разомните чистыми руками капусту и другие ингредиенты. Капуста должна стать мягче, ярко-зеленого цвета. Потом добавьте нарезанное яблоко и тёртую морковь. Перемешайте. Сверху посыпьте тыквенными семечками и сушеной клюквой.
Ингредиенты (на 1 порцию):
Для заправки:
Сначала приготовьте заправку. Это нужно для того, чтоб все ароматы успели раскрыться. Добавьте все ингредиенты в банку, закройте крышку. Хорошо встряхните. Попробуйте, если нужно, сбалансируйте вкус. Дайте заправке настояться минимум 15 минут.
В миску поместите смесь салатов, петрушку, натертую морковь, яблоко, свёклу и листья мяты. Полейте заправкой, тщательно перемешайте. Сверху посыпьте нарезанным авокадо и оливками.
Ингредиенты (на 1 порцию):
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Для заправки:
Приготовьте заправку первой, чтобы позволить ароматам раскрыться перед использованием. Добавьте лимонный сок, базилик, перец, оливковое масло, яблоко, имбирь, чеснок, соль и перец в блендер. Взбейте до получения однородной массы. Сбалансируйте вкус- приправьте по своему усмотрению. Дайте настояться в течение 15 минут.
Для салата, в салатницу поместите цикорий, зелень свёклы, натёртые свёклу и морковь, красную капусту. Добавьте заправку. Тщательно перемешайте. Наслаждайтесь!
Готовьте с любовью! econet.ru
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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