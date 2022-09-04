Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Вдохновение
  4. Если кто-то оскорбляет тебя, ты имеешь выбор...

Если кто-то оскорбляет тебя, ты имеешь выбор...

Источник: pritchi.ru 04 сентября 2022 7246
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Как-то Учитель с Учеником шли просёлочной дорогой. Видят — навстречу им идёт, чертыхаясь человек, весь взбудораженный, чуть не плачет. — Что случилось, друг мой? — спрашивает Учитель. — Да меня только что какой-то негодяй оскорбил последними словами и, причём, зазря! Что я ему такого сделал?

Если кто-то оскорбляет тебя, ты имеешь выбор...

Как-то Учитель с Учеником шли просёлочной дорогой. Видят — навстречу им идёт человек, весь взбудораженный, чуть не плачет.

— Что случилось, друг мой? — спрашивает Учитель.

Да меня только что какой-то негодяй оскорбил последними словами и, причём, зазря! Что я ему такого сделал?

— Он не мог тебя оскорбить, — ответил Учитель.

— Как же не мог, если оскорбил! — удивился прохожий. — Ты ведь его даже не знаешь, да и меня видишь впервые. Как ты можешь такое утверждать?

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Учитель отошёл на несколько шагов, высматривая что-то на земле, потом нагнулся, поднял что-то и подошёл к человеку, протянув найденное в зажатом кулаке:

— Возьми, это тебе обязательно поможет.

Тот машинально взял предложенное, но, увидев, что это жук, испугался и выбросил насекомое.

— Что это значит? — возмутился прохожий.

— Извини, друг, я не хотел тебя испугать. Но вот у моего Ученика точно есть то, что тебе нужно.

И, обратившись к Ученику, сказал:

— Дай этому достойному господину то, что мы нашли, когда отдыхали в саду.

— Что это? — насторожился прохожий. — Если ещё какая-то гадость, я не возьму!

Ученик развязал котомку и достал яблоко. Прохожий озадаченно посмотрел на красивый и сочный плод и, убедившись, что никакого подвоха нет, поблагодарил, но брать не стал.

— Почему же ты не берёшь? — поинтересовался Учитель. — А жука взял!

— Жука я взял непроизвольно. Я ведь не знал, что ты мне даёшь! А яблоко мне просто не нужно.

— Вот так и в жизни: часто мы принимаем то, что нам не нужно и даже противно просто так, не задумываясь. Нам дают — мы берём. Но между «давать» и «дать» есть существенная разница.

Если кто-то оскорбляет тебя, ты имеешь выбор...

Я могу что-то тебе давать, но пока ты это не примешь, моё действие останется не совершённым: я даю — ты не берёшь.

Но если я тебе даю, и ты это принимаешь — моё действие становится совершённым: я дал — ты взял.

Я не могу тебе дать что-то, пока ты это «что-то» не примешь!

Это Вам будет интересно:

Почему на добро отвечают злом — мудрая притча

Не спеши сетовать на судьбу...

Я могу давать, но «дать» — это действие, зависящее от нас обоих — в равной мере.

Если кто-то оскорбляет тебя, ты имеешь выбор: принять его оскорбления (чаще всего мы это делаем, не задумываясь) и обидеться, либо просто не принимать их, осознавая, что это тебе не нужно.

Вот почему я и сказал, что тот человек не мог тебя оскорбить — он тебя оскорблял, но ты «помог» ему оскорбить себя, приняв обидные слова!опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

притча жизнь мудрость смысл

Еще от pritchi.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Не люди бегут от жизни, потому что она скучна, а жизнь убегает от людей, потому что они мелки Томас Вулф
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.