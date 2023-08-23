Письмо на самый верх...

Архангел Михаил апатично просматривал письма с Земли, сортируя их по идейному содержанию. — «Дай мне денег…», «…десятину пожертвую храму…» — читал он вполголоса случайные строчки из длинного обращения.

Архангел Михаил апатично просматривал письма с Земли, сортируя их по идейному содержанию. — «Дай мне денег…», «…десятину пожертвую храму…» — читал он вполголоса случайные строчки из длинного обращения.

— Словарь бы тебе для понятий, что такое «десятина» и как возвращается кредит. К попрошайкам! С этими словами, лист бумаги отправился в огромную коробку с ярлыком «Отдел просьб».

— «Ответь, для чего мы живем…» — берет он ближайшее послание и, даже не просмотрев до конца, кидает в ящик, обклеенный знаками вопроса.

— «Спасибо, Господи…» Пожалуйста! — и письмо летит в кучу благодарностей.

— «Прости грехи мои…» Простил!

Еще ряд писем, едва задержавшись в руках Архангела, пополнили соответствующую емкость.

— «Боже, усынови меня…» — утомленно бормочет Михаил новые строки. — К попрошайкам!

— «Дорогой коллега, позволь поздравить тебя…» В спам этого психа! — и скомканная страница летит в огромный мусорный бак.

— «Уважаемый Отец Небесный, хочешь увеличить свой дух, разошли это письмо сто раз…» — начинает он читать следующее послание и, не закончив, отправляет туда же.

— «Эй, вы, там, наверху! Не топочите, как слоны…» — Архангел аж привстал от неожиданности.

— А это как сюда попало? Ну ладно, пусть пойдет в «Отдел жалоб».

— «Скажи мне, Бог, имеет ли Твой Дух мозги…» — рука Михаила устремляется к «жалобам», но чуть поколебавшись, все же опускает листок к вопросам.

— «Хвала Всевышнему…» К подлизам, — уже решает сортировщик, но тут его взгляд выхватил несколько строк ниже с просьбами о здравии.

— Ладно, к болезням!

«Создатель, протрезвей и пересоздай этот мир…», «…не разочаруй меня на этот раз, а не то наживешь себе могущественного врага…», «…до скорой встречи…» — Михаил устало прикрыл лицо ладонью.

— Да откуда же вы такие беретесь? И очередное письмо летит в мусор.

Когда с работой было покончено, Архангел устало побрел по облаку и присел на краю, свесив ноги над Поднебесной.

— Как дела, Мишаня? — раздался из-за спины ласковый божественный Глас.

— Для Меня сегодня что-нибудь было?

Тот лишь грустно покачал головой: — Ничего путного. Как всегда, хвалы, просьбы, признания, благодарности, жалобы и даже угрозы…

Но, вдруг спохватившись, он вскочил и достал из кармана тетрадный листок, на котором чернели всего две строчки неровным детским почерком.

— «Боженька, как ты поживаешь, как здоровье, счастлив ли? Может, я могу тебе чем-то помочь?» — прочитал вслух Господь и, аккуратно зажав письмо в своей руке, подмигнул Архангелу: — Спасибо, Миш! Пойду-ка я писать ответ.опубликовано econet

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