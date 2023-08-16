Психосоматика: Жалобы — признак активизации модели болезни

Когда мы нервничаем перед важной встречей, нас может начать беспокоить живот, а после семейной ссоры...

На собственном опыте мы много раз убеждались, что эмоциональное состояние человека влияет на физическое. Когда мы нервничаем перед важной встречей, нас может начать беспокоить живот, а после семейной ссоры начинает раскалываться голова от боли. Если стрессовые ситуации будут частыми и продолжительными, то возникнет риск получить сердечное заболевание, повышенное кровяное давление и другие болезни.

В 20−е годы предыдущего столетия физиолог Уолтер Кеннон (Сannon, 1929) научно подтвердил тот факт, что реакция организма на стресс является частью единой системы «психика-тело». Он заметил, что многие стрессоры (сильный холод, нехватка кислорода, происшествия), возбуждающие нервную систему, вызывают усиленную выработку гормонов стресса. Они вызывают реакцию нервной системы, которая ускоряет сердцебиение и потоотделение, направляет кровь к мышцам и освобождает жир из запасов организма – все это происходит с целью подготовки организма к мобилизации сил: к борьбе или бегству.

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Канадский ученый Ганс Селье (Selye, 1936, 1976) дополнил теорию Кеннона и сделал стресс одним из важнейших понятий в психологии и медицине.

Ганс Селье показал, что в стрессовой ситуации человеческий организм начинает адаптироваться к воздействию стресса. Когда человек страдает от физической или душевной травмы, у него сначала возникает реакция тревоги из-за внезапной активизации деятельности нервной системы. Сердце начинает биться чаще, кровь приливает к мышцам и в крайнем случае человек может потерять сознание. Все силы мобилизуются и идет подготовка к борьбе. Температура тела, кровяное давление остаются повышенными, дыхание учащается и начинается выделение гормонов. Если стрессовая ситуация будет продолжительной, то на следующем этапе (слабость) стресс может истощить человека. В обессиленном состоянии человек склонен к болезням. В наше время уже никто не оспаривает утверждение о том, что продолжительный стресс вызывает физическое разрушение организма.

Уровень стресса зависит от того, как мы относимся к событиям нашей жизни, потому что все события проходят через так называемые психологические фильтры. Стресс возникает не в результате событий как таковых, а в результате их оценки нами.

Таким образом, существует группа заболеваний, которая порождается системой ценностей человека  психосоматические заболевания.

Виновником этих заболеваний является то, как переживается стресс. У людей с реактивной нервной системой хронический стресс вызывает разные изменения в организме.

У одних затяжные обиды, злость или волнения могут способствовать повышенной выработке кислот для переваривания пищи, которые частично съедают защитный слой желудка и тонких кишок, образуя язвы.

У других в результате воздействия стрессов в организме может накапливаться излишнее количество натрия и жидкостей, сужающих стенки артерий и вызывающих повышенное кровяное давление.

По данным Всемирной организации здравоохранения, почти четверть всех заболеваний обусловлена психологическими проблемами (Sartorius, 1994).

К психосоматическим заболеваниям традиционно относят так называемую «чикагскую семерку» (holy seven) заболеваний, описанную в 60−х годах Францем Александером. Это:

нейродермит и псориаз;

язва желудка и двенадцатиперстной кишки;

неспецифический язвенный колит;

бронхиальная астма;

гипертония;

тиреотоксикоз (нарушение работы щитовидной железы),

ревматоидный артрит.

Позже к этому списку были добавлены сахарный диабет и мигрень. В настоящее время считается, что около 40 заболеваний имеют психосоматическое происхождение.

Ранее мы отметили, что в основе психосоматических заболеваний лежит не стресс и не конфликт сам по себе, а то, как человек на него реагирует. Разные люди, попадая в одни и те же ситуации, реагируют на них по-разному.

Но один и тот же человек в стрессовых ситуациях реагирует, как правило, стереотипно, преимущественно одним и тем же способом или, говоря по-иному, одними и теми же эмоциональными/мыслительными/поведенческими паттернами. Эти паттерны или модели вызывают физиологический ответ – стрессовую реакцию, которая при определенной длительности и интенсивности истощает организм и формирует физическое заболевание.

На сегодняшний день доказано, что люди, в большей степени склонные к психосоматическим заболеваниям, ведут себя определенным образом. Достоверно установлено, что так называемое поведение типа А делает людей уязвимыми для сердечно-сосудистых заболеваний. Это поведение подразумевает следующие характерные черты:

психомоторное возбуждение . Люди быстро ходят и быстро говорят, интенсивно жестикулируют, обладают богатой мимикой, сильно интонированной речью (в речь такого человека невозможно вклиниться), не переносят пауз во взаимодействии;

имеют яркий мотив достижения. Носители поведения типа А очень амбициозны, притязательны по отношению к себе и другим;

они имеют множество целей в единицу времени;

жесткие, авторитарные ;

выстраивают иерархические отношения ;

из любых отношений создают конкуренцию ;

агрессивны по отношению к другим людям.

Мы получаем по наследству от наших предков не только физиологические особенности, но также наследуем основные модели поведения, мышления и эмоциональных реакций. Среди наследуемых моделей очень распространена модель болезни, которая характеризуется пониженным тонусом настроения, страданиями от всяческих недугов, подавленностью, ощущением несправедливости.

Изначально модель болезни зарождается, как привычка привлекать к себе внимание плохим самочувствием. Она может сформироваться длительными хроническими заболеваниями предков, когда семья была вовлечена в уход за одним из членов семьи.

Первым признаком активизации модели болезни является ощущение подавленности и ощущение, что жизнь течет где-то, где нас нет, и обладатель модели болезни, еще не болея, уже готов страдать. То есть, человек чувствует себя отделенным от жизни и ощущает недостаток жизненной энергии.

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Обладатель модели болезни имеет склонность жаловаться. Даже когда проблема только появляется, ему уже хочется пожаловаться. Целью такого поведения является оправдание своего бездействия, неспособности противостоять партнеру, обстоятельствам, болезни.

Когда человек жалуется, облегчение возникает от освобождения от внутреннего беспокойства. Подсознание кричит ему: «сделай что-нибудь», а человек жалуется, чтобы усыпить внутренний голос, оправдывая жалобами свое бездействие. Жалоба не выражает эмоции, она загоняет эмоции внутрь.

Как следствие, бездействующие жалобщики испытывают страх заболеть и малейшее недомогание такой человек с легкостью превращает в болезнь при помощи своих прочных убеждений: у нас в семье все болели, хороших врачей нет, вылечиться нельзя.

Для преодоления модели болезни:

первое, что нужно сделать – это осознать ее наличие , признаться себе, что я болезни жду, с болезнью не борюсь, а вместо действий жалуюсь;

затем необходимо проанализировать источник ее возникновения , понять, кто из предков обладал этой моделью. Часто бывает, что человек попадает в возрастную ловушку – модель болезни активизируется, когда в жизни предка возникала болезнь;

после осознания необходимы практические действия: нужно составить аффирмации (новые убеждения), которые закрепят в сознании новое понимание и предпринять реальные шаги к выздоровлению.

Но, к сожалению, не только личность влияет на болезнь, но и болезнь влияет на личность. Телесные заболевания накладывают на человека определенный отпечаток и могут вызывать психологические проблемы, которые называются соматоформными расстройствами. В этом случае лечением болезни должны заниматься врачи, а психолог помогает решать психологические проблемы.

Как правило, для всех своих телесных ощущений человек находит рациональное объяснение, иногда с помощью врачей, иногда самостоятельно, пользуясь медицинской литературой или другими источниками. Заболевший человек всегда выстраивает для себя внутреннюю картину болезни – это субъективная картина, которую создает заболевший, его ощущения, переживания, мысли, поведение. Внутренняя картина болезни никогда не совпадает с объективной картиной болезни и это создает непонимание в отношениях между пациентом и доктором. А если между пациентом и доктором нет согласия в представлениях о болезни, то пациент неохотно выполняет предписания и рекомендации врача, тормозя таким образом свое выздоровление.

Поэтому в данном случае работа психолога направлена на создание согласия между врачом и пациентом, в повышении самооценки и снижении тревожности пациента, что поможет ему успешно преодолевать заболевание. Задача психолога оказать помощь в формировании нормального отношения человека к заболеванию с осознанием своей роли в процессе лечения.

В ходе психологической консультации человек понимает, что жизнь, несмотря на заболевание, продолжается, и он может получать удовлетворение от каждого прожитого дня. Создается образ позитивного будущего и активная жизненная позиция, в том числе по отношению к контролю заболевания.опубликовано econet

Автор Ольга Цейтлин

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