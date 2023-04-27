12 способов сказать ребенку «НЕТ»

Есть ситуации, когда «нет» не обсуждается. Но и в этих случаях можно сказать его по-разному.

Нет.

Коротенькое слово, которое родители говорят миллион раз в день, иногда оно способно сломать ребенка. Поэтому не стоит им злоупотреблять. Хотя, конечно, есть ситуации, когда «нет» не обсуждается.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Четыре основных ситуации, когда «нет» — единственно правильный и необходимый ответ

1. Когда ваш ребенок в опасности. Собирается выбежать на проезжую часть. Засовывает камушек в рот. Стащил нож с кухонного стола и вот-вот попадет себе в живот.

2. Когда ваш ребенок дерется. С другом, с ребенком на площадке, с сестренкой, с вами.

3. Когда вы должны научить ребенка, что есть границы, которые нельзя нарушать, и уважение, которое нужно оказывать, что нет — это нет.

4. Когда ваш ребенок пытается сделать что-то недопустимое: съесть собачью еду, залезть в унитаз и т.д.

Вот это четыре ситуации, в которых нужно твердо и внятно сказать «нет».

Но есть и другие моменты, когда поведение ваших детей требует коррекции, но есть более эффективные способы сделать это другими словами:

1. «Ой, посмотри, посмотри, что это там такое?» Отвлечь, перенаправить внимание — называйте это как хотите. С совсем маленькими детьми это работает как волшебное заклинание, но и детей постарше можно убедить не делать, то, что они делают, пообещав им что-то более интересное и менее «запрещенное».

2. «Помоги мне, пожалуйста, я вот мою посуду/белю стены/режу картошку». Это продуктивный вариант «перенаправления». Детям нравится участвовать во всем, что делают взрослые, поэтому данный способ срабатывает в 9 случаях из 10.

3. «Да, мы, конечно, сделаем это завтра/после купания/когда рак на горе свистнет (а вдруг свистнет?)». Иногда «нет» — это не навсегда. Поэтому в данных случаях не надо быть категоричным, это ничего не даст. Скажите «да» и дополните своим уточнением. Ребенок не будет в восторге от того, что ему не дают немедленно то, что он требует, но утешится надеждой на будущее.

4. «Это очень классная игрушка. Надо начать копить на нее». Одно из наших заданий как родителей — не допустить, чтобы дети выросли хамами. Они должны понимать, что нельзя иметь всего и немедленно. Поэтому мы должны научить их терпению, мотивации и здоровому отношению к деньгам.

5. «А если бы тебе так сказали?» Это подходит в тех случаях, когда ребенок пренебрежительно к вам обращается. Постарайтесь успокоить себя и его, а затем объясните, что произошло и почему это неприемлемо.

6. «Вместо этого сделай, пожалуйста, вот это». Переформатируйте негативное поведение в позитивное, которое вы хотели бы видеть. Например, вместо того, чтобы бежать по коридору, пройди по нему. И не забудьте сказать «спасибо», вы же пример для подражания.

7. «Ты уверен, что это хорошая идея?» Это когда ребенок предлагает что-то заведомо вами не одобряемое. Обычно ребенок хитро улыбается и говорит: «Таки нет, идея совсем нехорошая». После этого он знает о границах и постарается выдать новую, приемлемую мысль.

8. «Ку-ку!». Есть моменты, когда только искренний смех может убрать напряженное противостояние. Рассмешите ребенка чем-то неожиданным. Это работает с дошкольниками, но, конечно, не тогда, когда они сучат ногами в истерике на полу.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

9. «Скорей, скорей, сюда!» Еще одно «перенаправление» для малышей, оно им очень нравится, потому что бегать — это весело.

10. «Может быть. Надо подумать, хорошая ли это идея. Возможно, это и правда, хорошая идея, но на обдумывание надо немного времени. А возможно, что и нехорошая идея. Но, в любом случае, мы не будем осуществлять ее прямо сейчас».

11. «Сегодня там закрыто. Пойдем в следующий раз». Да-да, магазин, кафе и даже детская площадка могут быть закрыты. Не слышали об этом? Так учтите на будущее.

12. «Жаль, что с этим нельзя играться — оно поломано». У одной мамы был телевизор, который был все время «поломан». Это гениально, вам не кажется? опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet