«Я не злюсь» и еще 9 фраз, говорящих о скрытой агрессии

10 общих пассивно-агрессивных фраз, которые помогут понять, когда именно вас пытаются вызвать на конфликт, завуалировав свой настрой довольно безобидными и обыденными словами.

Не реагируйте на них, это банальная провокация в скрытой форме:

1. «Я не злюсь»

Отрицание чувства гнева является классическим пассивно-агрессивным поведением. Вместо того, чтобы честно признаться в своих чувствах и объяснить, что именно их вызвало, человек будет продолжать утверждать: «Я не злюсь!» Хотя в это время внутри может происходить эмоциональная буря глобальных масштабов.

2. «Хорошо, как скажешь»

Дуться и уходить от прямого ответа или аргументов является ещё одним классическим пассивно-агрессивным поведением. Вместо того, чтобы сказать, что что-то не нравится и привести свои аргументы против, человек замыкается и отвечает стандартное «Хорошо» или «Как скажешь, так и будет». Таким образом, гнев выражается косвенными путями, и дверь для открытого диалога закрывается.

3. «Да иду уже я!»

Просто попробуйте позвать ребенка, чтоб он убирал комнату/делала уроки/мыл посуду/садился есть что-то не очень вкусное. Сколько раз его нужно будет позвать? И в каком тоне он скажет это «Я иду!» в десятый раз? Впрочем, так поступают не только дети, но и взрослые, если им очень не хочется делать то, для чего их зовут. Таким образом, они хотя бы ненадолго откладывают неизбежное.

4. «Я не знал, что вы имеете в виду сейчас»

А эта фраза — одна из любимых у прокрастинаторов. Если человеку дают задание, которое ему не очень хочется делать, он будет откладывать его выполнение всеми доступными способами. Соответственно, если его спросят, выполнил ли он уже поставленное задание, отмазка будет стандартной «А я не знал, что вы имеете в виду сделать это сейчас?!» Эта фраза означает, что это задание человеку неприятно и вряд ли он быстро выполнит его даже после n-го напоминания. И это определенно его злит.

5. «Вы просто хотите, чтобы все было идеально»

Когда постоянное откладывание на потом уже не подходит, человек находит ещё один вариант — обвинять того, кто дал задание. Студент не успел сделать домашнее задание — виноват преподаватель, который хочет, чтоб всё было идеально. Сотрудник превысил лимит выделенных на проект средств — виноват работодатель, которые требует идеальных результатов за такие небольшие деньги.

6. «Я думал, ты знаешь»

А с помощью этой фразы человек выражает свою скрытую агрессию осознанным сокрытием информации, которая могла бы помочь. Обычно подобным сокрытием занимаются мелкие пакостники или те, кому по душе интриги. Не показали письмо, не сказали о звонке — любая мелочь может быть использована.

Случился конфликт или конфуз, а оказывается, что вы должны были, вроде бы, знать о той досадной мелочи, которая и привела ко всему этому. Как, не знали?! А я думала, что вы знаете…

7. «Конечно, я был бы счастлив»

А это фраза является одной из любимых среди обслуживающего персонала, телефонных операторов или служащих, которые занимаются бумажными делами. Они могут улыбаться вам сколько угодно и как угодно сладко. Могут обещать, что ваше дело будет рассмотрено в первую очередь, но… но скорее всего, чем упорнее вы будете настаивать на срочности, тем дальше будет отодвигаться решение вопроса. Вплоть до того, что ваши бумаги могут оказаться в мусорнике с пометкой «Отказать».

Очнь часто такие люди, работа которых заключается в приеме бумаг, считают себя чуть ли не центром Вселенной, будто все им должны и только от них зависит положительный исход вашего дела. Тот, кто хотя бы раз подавал документы на визу или сдавал их в канцелярию паспортного стола, поймут, о чём идет речь.

8. «Вы так все хорошо сделали для человека с вашим образованием (квалификацией)»

А вот это уже можно отнести в категорию сомнительных комплиментов. Это как сказать полной даме что-то вроде: «Не волнуйтесь, вы ещё выйдете замуж. Некоторым мужчинам нравятся пухленькие». Причём обычно такие «комплименты» касаются возраста, образования и веса. Очень часто используются теми, кто хочет обидеть вас и вызвать неприятные эмоции. А с них при этом взятки гладки, так как вас ведь не обидели, а комплимент сделали!

9. «Я только пошутил»

Сарказм — ещё один вариант скрыто выразить свою агрессию по отношению к человеку. Можно сказать какую-нибудь гадость, а потом сразу же на попятную «Ну я же только пошутил!» И любой резкий ответ человека, на которого была направлена агрессия, можно снова повернуть против него же, сказав, что у того абсолютно отсутствует чувство юмора. Ну в самом деле, вы что, шуток не понимаете?

10. «Почему ты так расстроен?»

А после нелепой шутки можно поинтересоваться, почему человек так расстроен. Фактически, такой человек специально задает такой вопрос после очевидной ситуации, после которой странно было бы не расстроиться. Таким образом он получает скрытое удовольствие от того, что снова выведет вас из равновесия. опубликовано econet

Иллюстрации © Chema Madoz

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