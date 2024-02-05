Как открываются двери рая

Короткая и мудрая притча, которую действительно стоит прочесть. Воин по имени Нобусигэ пришел к Хакуину и спросил его, есть ли на самом деле Ад и Рай
Воин по имени Нобусигэ пришел к Хакуину и спросил его, есть ли на самом деле Ад и Рай?
- Кто ты? - спросил Хакуин.
- Самурай, - ответил воин.
- Это ты — самурай? - воскликнул Хакуин. - Какой же правитель мог взять тебя в охрану? У тебя же лицо нищего!
Нобусигэ так рассердился, что стал вынимать из ножен меч. Хакуин продолжал:
- А у тебя и меч есть? Небось такой тупой, что им ты мне и голову не срубишь.
Когда же Нобусигэ обнажил меч, Хакуин заметил:
- Вот так открываются двери Ада.
Эти слова открыли самураю учение мастера. Спрятав меч, он поклонился.
- А так открываются двери Рая, — сказал Хакуин. Границы рая и ада подвижны, но всегда проходят через нас. опубликовано econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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