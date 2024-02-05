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Как открываются двери рая

Источник: marvin.ru 05 февраля 2024 5236
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Короткая и мудрая притча, которую действительно стоит прочесть. Воин по имени Нобусигэ пришел к Хакуину и спросил его, есть ли на самом деле Ад и Рай

Как открываются двери рая

Короткая и мудрая притча

Воин по имени Нобусигэ пришел к Хакуину и спросил его, есть ли на самом деле Ад и Рай?

- Кто ты? - спросил Хакуин.

- Самурай, - ответил воин.

- Это ты — самурай? - воскликнул Хакуин. - Какой же правитель мог взять тебя в охрану? У тебя же лицо нищего!

Нобусигэ так рассердился, что стал вынимать из ножен меч. Хакуин продолжал:

- А у тебя и меч есть? Небось такой тупой, что им ты мне и голову не срубишь.

Когда же Нобусигэ обнажил меч, Хакуин заметил:

- Вот так открываются двери Ада.

Эти слова открыли самураю учение мастера. Спрятав меч, он поклонился.

- А так открываются двери Рая, — сказал Хакуин. Границы рая и ада подвижны, но всегда проходят через нас. опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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