Как-то раз Учитель предложил ученику прогуляться по лесу. Какое-то время они молчали, потом Учитель спросил:– Чувствуешь ли ты вкус воздуха?
Как-то раз Учитель предложил ученику прогуляться по лесу. Какое-то время они молчали, потом Учитель спросил:
– Чувствуешь ли ты вкус воздуха?
Ученик некоторое время принюхивался к свежему лесному воздуху, а потом начал перечислять запахи, которые он ощутил.
– Обоняние у тебя хорошо развито, – улыбнулся Учитель. – Но я не об этом спросил тебя. Как насчет вкуса?
Ученик высунул язык, поводил им из стороны в сторону, но, ничего не почувствовав, растерянно уставился на Учителя.
Учитель, ни слова не говоря, одной рукой крепко прижал ученика к себе, а другой – зажал ему рот и нос так, что тот не мог дышать.
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Ученик сначала не сопротивлялся, но через несколько секунд стал вырываться – сработал инстинкт самосохранения.
Учитель отпустил его. Ученик некоторое время не мог надышаться, ему казалось, что с каждым вдохом он вдыхал в себя саму Жизнь.
– А что скажешь теперь? Какой вкус у воздуха?- спросил Учитель.
– Вкус жизни, – отдышавшись, сказал ученик.
– Правильно. – улыбнулся Учитель. – И постарайся этот вкус чувствовать всегда. Твоя жизнь станет намного ярче и богаче. Вкус Жизни есть в том, что ты ешь, в том, что ты пьешь и еще во многом другом, что нас окружает.
Не ешь пищу, в которой не почувствуешь этого вкуса. Держись подальше от того, кто душевно мертв. Пей из Чаши Жизни, старайся получать удовольствие от каждого глотка, каждого кусочка, каждого вдоха. опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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