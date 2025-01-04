Неопределенность обычно указывает на возможность одновременно двух способов отнестись к ситуации. Подумайте сначала о первом из них

Как просто жилось бы нам, если бы были мы в ладу с собой. Так нет же – очень часто мы хотим одновременно разного, или, попадая в какую-то жизненную ситуацию, реагируем на нее несколькими способами одновременно. «С одной стороны, – говорим мы – я хочу этого, очень сильно хочу. Но другая моя часть совершенно этого не хочет, боится что ли?» Вот эта вот наша человеческая способность – хотеть одновременно разного – часто служит причиной некоторого внутреннего «разлада».

В далеком уже от нас начале 20-го века итальянский психиатр и психолог Роберто Ассаджиоли предложил словечко, которое сейчас достаточно часто можно встретить в околопсихологических кругах. «Субличность» — часть, подчиненная нам (но не всегда желающая подчиняться) и как будто бы отвечающая за то, чтобы какое-то наше желание, потребность находила свое удовлетворение, реализацию. Персонаж внутреннего мира, актер внутреннего театра.

Ассаджиоли предложил ряд методов работы с этими «частями» или «сторонами», ставя во главу угла несколько принципов:

«Актеров» — много, Режиссер - один. Человек сам управляет своими частями, стоит в центре.

Каждая часть имеет ценность. Даже самая неприятная. Просто мы не всегда понимаем, в чем эта ценность заключается, не всегда можем договориться с собой и понять себя.

Главный путь к «дружбе» — уважительный диалог. Со своими частями можно и нужно договариваться.

Давайте посмотрим, как можно «договариваться» и приходить ко взаимопониманию с собой с помощью письменных практик.

В каких ситуациях и зачем это может быть полезно:

1.«Внутренний разлад», когда вы одновременно хотите нескольких противоречащих друг другу вещей. Например – и булочку съесть хочется, потому что вкусно очень, и вроде бы диету сохранять хочется, потому что фигура и здоровье. «Входом в работу» будут два желания и те чувства, которые их выражают. Изучив каждое из них через «беседу» с соответствующим персонажем внутреннего мира, можно легче и осознаннее принимать решения.

2. Если вы, находясь в какой-то жизненной ситуации, не можете определиться с отношением к ней. «С одной стороны мне это нравится, с другой – вызывает неприязнь», скажем. Вот эти «две стороны» будут хорошим «входом» в работу. Изучив каждую из этих сторон, можно понять, чем вызваны противоречия в отношении к ситуации и прийти к большей определенности.

3. Если на пути к какой-то своей цели вы столкнулись с внутренним сопротивлением, как будто бы что-то (или «кто-то») внутри вас оказывает вам противодействие. Это может быть чувство (страх, скажем), или мысль («мне это не по силам»). Будем работать с этим вот «кем-то», кто так думает, или кто вызывает у вас это чувство. Обычно его соображения стоит как минимум выслушать – может быть, это «сопротивление» указывает на незамеченную вами ранее сторону ситуации, предупреждает о чем-то. Ну а может быть – это привычные ранее способы поведения, не уместные ныне, и соответствующим «частям» нужно просто объяснить, что все изменилось.

Общая цель той работы, которую я предлагаю вам проделать – разобраться в себе. Хорошими спутниками в этом путешествии обычно бывают спокойствие и любопытство. К сожалению, без этих спутников такая работа может оказаться опасной и только усугубить внутренние конфликты.

Что делать не стоит:

Не стоит самостоятельно работать с ситуациями, которые вызывают у вас переживания сильнее 6-7 баллов по условной десятибалльной шкале. Лучше обратиться за очной помощью к специалистам.

Не стоит самостоятельно работать с темами, про которые известно, что они связаны с тяжелыми травмирующими событиями из вашего прошлого. Такие путешествия также лучше совершать не в одиночку.

Не стоит браться за работу, если вы истощены, подавлены, или как-то иначе чувствуете отсутствие ресурсов. Сначала – восстановите ресурсы.

Что нужно для работы:

1. Место. Выберите место, в котором вас никто не побеспокоит, в котором вам комфортно и вы можете сосредоточиться.

2. Время. Времени должно быть достаточно. На каждый этап работы отведите себе 30-40 минут, чтобы никуда не спешить.

3.Таймер. Мы будем засекать время. Подойдет любой – механический, электронный, можно просто использовать телефон.

4. Блокнот (или бумага) и что-то, чем вы предпочитаете писать – ручка, карандаши.

5. Скажу еще раз – любопытство и спокойствие исследователя. Пригласите их с собой.

Итак, приступаем к работе. Пожалуйста, прочтите инструкции полностью, прежде чем начинать.

Шаг первый: знакомство

На этом шаге нам нужно собственно выделить и назвать части, которые участвуют в ситуации, с которой вы работаете – и познакомиться с ними, составив о них нечто вроде рассказа.

Поставьте таймер на 40 минут, положите перед собой блокнот. Представьте себе ситуацию, о которой идет речь. Я описывал выше три случая, подходящих для начала работы. Общая идея работы одна и та же, но все же вот отдельные инструкции для каждого из них, в них я буду пользоваться теми же примерами, что и выше.

Внутренний разлад

Подумайте сначала об одном своем желании или стремлении. Можете ли вы представить себе персонажа, который отвечает за его реализацию? «Внутренний кто» хочет булочку? Как бы вы его назвали? Фантазируйте смело, и не бойтесь возможных ошибок. Юмор — приветствуется. Запишите это его имя сверху на отдельном листе блокнота.

После этого подумайте о втором желании. «Внутренний кто» строго следит за соблюдением диеты? Запишите и его имя – сверху на другом листе.

Внутренняя неопределенность

Неопределенность обычно указывает на возможность одновременно двух способов отнестись к ситуации. Подумайте сначала о первом из них. «Внутренний кто» мог бы отнестись к этой ситуации таким образом? Скажем, кому внутри вас нравится происходящее? Как бы вы его назвали? Фантазируйте смело, и не бойтесь возможных ошибок. Юмор — приветствуется. Запишите это его имя сверху на отдельном листе блокнота.

После этого подумайте о втором способе отношения. Скажем, у «кого внутри» ситуация вызывает неприязнь? Запишите и его имя – сверху на другом листе.

Внутреннее сопротивление

Сопротивление того или иного рода часто сопровождается более или менее ясными чувствами и/или мыслями. Попробуйте для начала определить, назвать и записать это чувство или мысль. В примере это будет – «страх» или «мне это не по силам». Дальнейших вопроса может быть три, выбирайте тот, который лучше подходит:

(1) «Внутренний кто» испытывает это чувство (кто внутри вас боится)?

(2) «Внутренний кто» вызывает у вас это чувство (кто внутри пугает вас)?

(3) «Кому внутри» вас принадлежат эти слова (кто как будто бы говорит вам, что это вам не по силам)?

Выделяемые таким образом «персонажи» могут быть кем и какими угодно. Внутренние мальчики и девочки, внутренние критики, животные, мифические персонажи, персонажи литературы и сказок – кого только тут не встретишь. Попробуйте не особо задаваться вопросом, почему вам в голову пришло именно это – разрешите себе проявить воображение. В итоге проведенной работы у вас должны появиться один или два листочка с «именами»-названиями ваших частей. Может вдруг появиться и третий персонаж, однако рассчитывайте свои силы: за один раз рекомендуется работать с 1-2 персонажами.

Теперь, рассчитав время в пределах отмеренных изначально 40 минут, напишите на каждом листочке под именем вашей части то, что вы о ней знаете (или представляете теперь):

Кто она – человек, животное, мифический персонаж, кто-то еще? Как она выглядит? Сколько ей лет? Во что одета (или любит одеваться в принципе) – если носит одежду, конечно, есть ли какие-то особенности внешности?

Что вы знаете про ее характер, привычки, особенности? Где она живет, может быть?

Как часто появляется в вашей жизни? В каких ее сферах? На что влияет? Чему помогает?

Может быть, есть какая-то история ее жизни, которую вы можете описать?

Эти вопросы, разумеется, носят ориентировочный характер и ими можно не ограничиваться, хоть бывает и полезно ответить именно на них. Постарайтесь при письме оставаться в исследовательской позиции спокойствия и любопытства, даже если описываемый персонаж вызывает у вас неприятное впечатление – помните, да — любая наша часть ценна. После окончания работы отложите листы, или закройте блокнот. Продолжать работу мы будем на следующий день.

Шаг второй: письма

Основная стратегия работы на этом шаге заключается в выстраивании диалога между вами и вашими частями. В дальнейшем возможны и диалоги между частями, однако пока ограничимся первой, наиболее важной задачей. Помните – вы хозяин своего внутреннего мира, вам решать все противоречия.

Для выстраивания такого диалога мы попробуем написать письмо каждой из выделенных на первом шаге частей. Посмотрите на результаты проделанной на первом шаге работы и решите, с кем вы хотите «побеседовать» в первую очередь. Возьмите чистый лист, поставьте таймер на 20-25 минут и напишите письмо своей части, начав обращения сверху листа: «Дорогой имярек!», — подставив нужное имя.

В общем и целом это может быть привычным просто-письмом, как будто бы мы пишем его другому человеку, к которому относимся достаточно уважительно. В нем можно (а) выражать свои чувства, позиции, пожелания, мнения, (б) задавать вопросы, ответы на которые хочется услышать. И в нем не стоит (а) ругаться и критиковать в форме, которая выходит за пределы как минимум уважительного разговора; (б) выражать сомнения в ценности собеседника (если она не ясна — можно задавать вопросы про нее). Вот, например, вопросы, которые можно задать внутри текста:

Как тебя зовут? (имейте ввиду, имя вашей части, которым она себя «называет» может отличаться от того имени, которым ее назвали вы).

Для чего ты ко мне приходишь?

В каких ситуациях ты мне нужна, для чего?

От чего ты меня защищаешь?

Что ты хочешь изменить?

В чем ты нуждаешься?

Что тебе нужно от меня? Чем я могу помочь тебе?

Написав письмо, решите для себя – будете ли вы сразу писать письмо второй части (если она есть), или будете сразу писать ответ, или же будете ждать следующего дня. Обычная рекомендация «по умолчанию» — на следующий день пишем ответ (см. ниже), еще через день пишем письмо второй части, и еще через день – ответ от нее.

Шаг третий: ответы

Как это ни странно, ответы на свои письма тоже можно получить. Этот ответ может просто присниться (во всяком случае, ко снам после такого письма стоит отнестись внимательно и проявить к ним любопытство). Иногда ответом может послужить какой-то образ или слова «всплывающие» в голове сами собой и в бодрствующем состоянии.

Но основной способ, все же, — письменный. Поставьте таймер на 20-25 минут, перечитайте письмо, написанное вчера, возьмите еще один лист и напишите еще одно письмо – на этот раз адресованное себе, как будто бы от имени той части, с которой Вы «беседуете». Начать его следует с обращения к вам по предпочитаемой Вами форме имени: мне в этой ситуации нужно будет написать «Дорогой Володя! Пишет тебе имярек…» И позволить себе написать то, что напишется.

В конце еще раз подчеркну важное. Идея всей этой работы заключается в том, чтобы выстроить уважительный диалог с различными нашими «частями»-субличностями, используя воображение и возможности письменной речи. Ключевой вопрос успешности такой работы — способность удержать спокойное, уважительное и заинтересованное состояние, в котором мы исследуем себя, открывая себя с неожиданных иногда сторон, и договариваясь с собой — в очень буквальном смысле – сохраняя к себе такое отношение, которое мы хотим к себе выражать. Отношение интереса, уважения, доверия, сочувствия, открытости. Сохранение этой позиции и этого «тона» отношения в этой работе всегда важнее соблюдения правил или следования спискам вопросов. опубликовано econet

Автор Владимир Мохов

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