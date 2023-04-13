Одним из ключевых поворотных моментов в моей жизни стало истощение. Я постоянно доходила до истощения, и речь не о повседневной разбитости после насыщенного дня, не об усталости. Это было экзистенциальное истощение, которое, казалось, пропитало каждую клеточку моего физического и эмоционального существа.

Я осознала, что это произошло потому, что в основе моего подхода к жизни лежали энергии стремления и борьбы. Борьба – это ожидание, что всё будет сложно, что мне нужно крепиться, чтобы справиться с неотвратимой утратой, что мне нужно без устали пахать, чтобы получить желаемое.

Хотя это всегда прикрывалось налетом оптимизма и энтузиазма, я осознала, что выгораю из-за такого подхода к жизни. Я размышляла о том, как стремление и борьба многого помогли мне достигнуть, но они уже не нужны были мне так, как раньше. Я оказалась перед глухой стеной – увидела, что моя жизненная сила уходила на стремление, и больше так жить не могла.

Дойдя до этапа, когда я уже достигла практически всего, что хотела, я все еще чувствовала внутри этот импульс стремиться дальше, исходящий из недостаточности и убеждения, что мне для целостности чего-то не хватает. Это как запущенный двигатель. И вдруг я поняла, что этот двигатель борьбы работал всю мою жизнь. У меня случилось удивительное озарение: я увидела, что мне было комфортно с борьбой и стремлением, режим борьбы ощущался мной как норма, как безопасность. Что было для меня странным и некомфортным, так это НЕ бороться, а просто БЫТЬ.

Это стало началом моего исследования того, что скрывается за импульсом к борьбе.

В конце концов меня осенило, что борьба основывается на убеждении в собственной недостаточности. Это усиливает стыд и ощущение «я недостаточно хорош(а)». В борьбе есть отчаяние, ощущение необходимости компенсировать как-то свою недостаточность, что подразумевает, что прямо сейчас мы не в безопасности, мы не в порядке. В борьбе есть ощущение «ты должен», какая-то тревога и хаос.

Борьба указывает на неверие в свою ценность.

В детстве многим из нас нужно было очень постараться, чтобы доказать свою ценность с помощью учебы, спорта или конкуренции в любом другом деле. Однако под этим есть и более глубокие истоки борьбы – это борьба за свое эмоциональное выживание и сохранность в семье. У детей не так много ресурсов, так как они для того, чтобы выжить, полностью зависят от взрослых. Многие из нас пережили все сложности детства исключительно благодаря своей силе воли. Каждая клеточка наших маленьких тел неосознанно стремилась к выживанию, что всегда сводилось к какого-то рода угождению окружающим взрослым.

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Вера в борьбу – это продолжение раннего убеждения в необходимости бороться, чтобы заработать любовь своих родителей, любовь, которая в детстве была для нас первой необходимостью.

Импульс к борьбе исходит из душераздирающе наивной веры в то, что если просто стать достаточно хорошим, приложив усилия и силу воли, то появятся те родители, в которых мы нуждаемся; что они прямо за углом и вот-вот выйдут к нам, если только мы всё сделаем правильно.

Отпустить потребность в борьбе возможно, когда приходит глубокое понимание, что… вот и всё. Некуда стремиться. Ты уже на пути к нужной тебе цели; на самом деле, ты уже там.

Для ребенка стремление к родительской любви становится своего рода безопасностью. Тогда есть надежда, ведь всегда можно стараться еще больше и быть еще лучше. Это дает надежду однажды стать достаточно хорошим, чтобы получить наконец необходимую любовь и поддержку. Так ваше собственное чувство неполноценности или потребность в самосовершенствовании становятся для вас путеводной звездой, ведущей к такому ускользающему «всё хорошо». Для ребенка борьба и стремление к самосовершенствованию – это единственное, что в его власти.

Детская потребность видеть родителя всемогущим и идеальным – одно из самых стойких убеждений. Для ребенка самое страшное – это остаться в полнейшем одиночестве, почувствовать, насколько дисгармоничны родители, насколько они несовершенны и дисфункциональны. Вера в идеальность родителей и в их благосклонность дает ребенку ощущение безопасности и создает благоприятную среду для взросления. К примеру, если бы ребенок в полной мере понимал, насколько его родители на самом деле несовершенны или нерадивы, его бы это просто уничтожило, вплоть до реальной угрозы жизни.

Импульс к борьбе основан на убеждении в то, что вы недостойны желаемого, поэтому можно надеяться на достижение этого только путем страданий и усилий.

Это вера в то, что только еще больше работая, еще больше стараясь, надрываясь и трудясь до изнеможения сутки напролет, можно надеяться, что всё будет хорошо. У взрослых эта вера проецируется на окружающих: на осуждающего начальника, на партнера, который не спешит связывать себя обязательствами, на эмоционально отстраненного супруга и т.д. Это может проецироваться и на вещи и ситуации: новый дом, машину, ученую степень, на что-угодно, что дает вам надежду на ощущение «всё хорошо».

Во взрослом возрасте, чтобы наконец-то отпустить потребность в борьбе, нужно позволить себе по-настоящему оплакать то, что в детстве эта борьба была необходима нам для выживания.

Отказываясь погрузиться в борьбу, мы позволяем себе почувствовать горе, которое она прикрывает. А под горем скрыта огромная энергия, творческий поток, умиротворение и внутренний источник вдохновения и поддержки.

Борьба – это иллюзия существования некой «тихой пристани» в будущем, которой на самом деле нет. Активный импульс к борьбе означает, что мы еще не полностью примирились со своей жизнью и своим прошлым. Мы защищаемся от правды, о которой кричит наша боль. Только отгоревав и приняв то, что есть, мы можем уверенно принять свою силу с легкостью и тихой, неприкрытой радостью.

Отпуская веру в необходимость «заработать» свое право на счастье, в то, что жить тяжело, мы расширяемся и позволяем себе почувствовать свою истинную ценность, которую невозможно заработать. Мы уже ценны сами по себе в силу своего Бытия.

Принимая, что не обязательно бороться, чтобы быть счастливыми, вы принимаете и то, что вы достойны счастья. Исходя из вашего глубинного знания своей истинной ценности, жизнь чудесным образом трансформируется. В ней появляется насыщенность, всеобъемлющее ощущение безусильной гармонии и естественного изобилия.

Борьба подразумевает, что внешний мир более реален, чем внутренний, что правдиво для ребенка, который еще развивается и зависит от родителей. Когда же в состоянии целостности и зрелости мы обращаем свое внимание вовнутрь, тем самым мы отпускаем потребность в борьбе, потому что знаем, что всё желаемое естественным образом проявляется в результате внутренней сосредоточенности и осознанности. Жизнь наполняется доверием и дружелюбием. Отпускание потребности в борьбе – это этап взросления.

Иногда поддержка семейных убеждений становится неосознанным способом проявить любовь к семье. Если вы выросли с верой в то, что жизнь – это тяжелая борьба, то отпуская эти убеждения и создавая другие, согласно которым жизнь может быть легкой и радостной, вы можете подсознательно чувствовать себя виноватым или предателем своей семьи. Здесь требуется мужество. В самом деле, по мере того, как ваша жизнь будет меняться согласно вашим новым убеждениям, ваша семья может почувствовать себя забытой или преданной.

Как ребенок с родительскими функциями я была уверена, что, если достаточно поддержу свою мать, то она станет матерью, в которой я нуждаюсь. Я отчаянно стремилась к одобрению, но не хотела быть слишком хорошей или успешной, чтобы она не увидела во мне угрозу и не отдалилась. Это была двойная ловушка, мне не удавалось сделать всё правильно.

Для ребенка осознание этого было бы разрушительным. Подсознательно я верила, что «если я буду маленькой, то мама придет ко мне», то есть если я буду слабой и ограниченной, это создаст пространство для появления матери, когда она мне нужна. Я заметила, что на пороге существенных качественных изменений в жизни меня охватывали сомнения и грусть, потому что я остро чувствовала ее отсутствие. Глубоко в подсознании я все еще ждала, что мама вот-вот появится и поможет мне так, как это нужно было мне в детстве. Мой внутренний ребенок еще ждал этого. Все еще надеялся на это.

Всё изменилось, когда я копнула глубже и осознала, что как бы сильно я ни старалась и не боролась, чего бы я ни достигла и в чем бы ни преуспела, мать, в которой я нуждалась, не придет. Благодаря этому осознанию я увидела, что мне больше не нужно бороться или страдать, это ни к чему не ведет. Кроме того, я увидела, что борьба моей матери – не моя вина, и не мне решать её проблемы.

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Это узнавание открыло во мне уровень экзистенциальной депрессии и одиночества, от которых стремление и борьба защищали меня в детстве. Ощущение этого одиночества вполне могло бы убить меня, когда я была ребенком. Но во взрослом возрасте, заручившись поддержкой и присутствием своих близких, я смогла наконец это прочувствовать. К моему удивлению, под этой ужасной печалью открылось что-то новое. Полнейшее отчаяние открыло доступ к радости – радости знания бесконечности и богатства своего Бытия, которое всегда было со мной и никогда меня не покидало, потому что это и ЕСТЬ Я.

Стоит заметить, что есть различие между стремлением как старанием добиться чего-то/борьбой и концентрацией на выполнении задач, необходимых для осуществления желаемого. Разница в том, что стремление-старание и борьба истощают вас, а целеустремленная деятельность, наоборот, наполняет энергией.

Стремление ведет к сжатости, а целеустремленная деятельность подобна Бытию, позволяя быть присутствию, отдыху и расширению.

Отпуская потребность в борьбе, тело неизмеримо широко раскрывается и становится надежным источником информации. Вы становитесь живым проводником энергий расширения и реализации, и другие могут получить пользу просто от вашего присутствия. В вашей жизни всё легко проявляется, а Бытие становится основным режимом вашего существования. Будучи тем, кем вы ЕСТЬ, вы автоматически проживаете изобилие и гармоничность своей Бытийности. Со временем это становится тоньше, и тогда вашей задачей становится поддержка этой тонкой созвучности со своей внутренней правдой.

За борьбой и горем скрываются красота и сила вашего истинного я – чистого Бытия.опубликовано econet

©Беттани Уэбстер

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