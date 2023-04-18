Побеждает тот, кто не торопится...

Быстро не значит хорошо. Часто для принятия более продуманного, взвешенного решения нужно просто остановиться и перевести дух. И эта заминка избавит нас от многих неправильных решений.

Мы живём в стремительном мире и вольно или невольно подчиняемся его ритму. Долгие размышления не для нас. У нас нет времени. Мы спешим. Мы все любим делать быстро и ждём немедленных результатов.

Но быстро не значит хорошо. Часто для принятия более продуманного, взвешенного решения нужно просто остановиться и перевести дух. И эта заминка избавит нас от многих неправильных решений. А в будущем от принятия решений, исправляющих наши не до конца обдуманные решения.

Есть пять ключевых моментов для принятия решений, которые позволяют избежать ошибок.

1. Сделайте шаг назад.



Когда Альберта Эйнштейна спросили, что он будет делать, если ему дадут один час для спасения мира, он ответил: " Я бы потратил 55 минут на определение проблемы и 5 минут, чтобы найти решение".Когда мы спешим, к нам редко приходят самые лучшие идеи и решения. Как правило, они посещают при неторопливой прогулке, когда мы нежимся в ванной или просто лежим на диване. То есть, когда мы спокойны и расслаблены. В таком состоянии мозг работает более эффективно.

2. Примите на себя ответственность.

Отказываясь признать свои ошибки, мы делаем ещё большую ошибку. Во-первых, тем самым проявляем малодушие и трусость. Во-вторых, бывает, что ошибка может превратиться в наш успех.

Для наглядности ещё один исторический пример. Лауреат Нобелевской премии сэр Александр Флеминг, уезжая в отпуск, оставил в лаборатории образец бактерий. Когда вернулся, то обнаружил, что образец покрылся плесенью. Вместо того чтобы выбросить эту грязь, Флеминг проанализировал её и обнаружил, что плесень содержит мощное противоядие против инфекций. Сегодня эта плесень известна как пенициллин.

3. Смотрите на проблему со всех сторон.

Победителями являются те, кто может видеть полную картину проблемы. Поэтому сталкиваясь с какой-либо проблемой, найдите достаточно времени, чтобы увидеть все плюсы и минусы. Обязательно отметьте их на бумаге. И только потом, с учётом всех переменных, принимайте решение.

4. Вдавайтесь в подробности.

Думать о мелочах очень утомительно, но необходимо. В любом деле нужно записывать каждую идею, какой бы незначительной она ни казалась на первый взгляд. Ведь успех, как и жизнь, состоит из мелочей.

На помощь опять приходит история. Основателя всемирной системы отелей Hilton Конрада Хилтона спросили, чтобы он посоветовал начинающим предпринимателям. После длительного размышления он ответил: " Не забудьте уложить занавески в ванной".





5. Учитесь жить с неразрешимыми разногласиями.

В жизни есть сложнейшие проблемы, которые не поддаются решению. Например, большинство конфликтов между супругами проистекают из-за проблем, которые действительно не могут быть исправлены. Таковы особенности психологии мужчины и женщины. Поэтому ключ к созданию прочного брака – это умение жить с этими неразрешимыми разногласиями.

Это можно сделать, если сосредоточиться на том, что важно в жизни. Вместо тривиальной озабоченности, которые омрачают нашу жизнь типа "где мои ключи? носки?" нужно начать решать более важные вопросы, такие, как " какова моя цель? или " какой мир я оставлю после себя?"опубликовано econet

Автор Сергей Кузнецов