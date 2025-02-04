Что творится в голове у ваших маленьких детей

Представьте, что ваш двухлетний малыш ведет дневник. Вот что из этого могло бы получиться...

Родителям всегда интересно, что творится в голове у их маленьких детей...Представьте, что ваш малыш ведет дневник. Вот что из этого могло бы получиться:

8.10 утра. Облил ковер одеколоном. Прекрасный запах. Мама злится. Одеколон запретили.

8.45. Бросил в кофе зажигалку. Получил по попе.

9.00. Был на кухне. Вылетел пулей. Кухню запретили.

9.15. Был в папином кабинете. Вылетел пулей. Кабинет тоже запретили.

9.30. Вытащил из шкафа ключ. Играл с ним. Мама не знала, где он. Я тоже. Мама ругалась.

10.00. Нашел помаду. Разрисовал обои. Запретили.

10.20. Вытащил из вязания спицу. Согнул. Вторую спицу воткнул в диван. Спицы запретили.

11.00. Заставляли пить молоко. Хотел воды. Здорово орал. Получил по попе.

11.20. Написал в штаны. Получил по попе. Писать в штаны запретили.

11.30. Разломил сигареты. Внутри табак. Невкусно.

11.45. Преследовал сороконожку. Добрались до стены. Нашел мокрицу. Интересно, но запретили.

12.15. Ел какашки. Вкус изысканный, но запретили.

12.30. Выплюнул салат. Несъедобно. Выплевывать запретили.

13.15. Тихий час. Не спал. Вылез и сидел на перине. Замерз. Замерзать запретили.

14.00. Размышлял. Понял, что запретили все. Зачем же мы все живем.опубликовано econet

©Гельмут Холтхаус

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