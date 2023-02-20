А по-настоящему красивые люди, как я подозреваю, уже познакомились со своим уродством - и разрешили ему быть.

Диалектика - борьба и единство противоположностей

Чтобы обрести уверенность - нужно разрешить себе быть неуверенным. Чтобы быть смелым - разрешить себе чувствовать страх. Ты не достигаешь успеха, потому что не позволяешь себе провалов и неудач.

Для адекватности и разумности важно проживание своей способности быть неадекватным и безумным - именно знакомство с безумием делает наши суждения взвешенными и аккуратными.

Чтобы быть интересным собеседником - открыть в себе свое занудство. Чтобы стать независимым - хорошо познакомиться со своей зависимостью.

А по-настоящему красивые люди, как я подозреваю, уже познакомились со своим уродством - и разрешили ему быть.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Поэтому, если очень хочется обрести себе что-то очень "хорошее", важно посмотреть - что "плохое" мы в себе запрещаем, с чем не хотим знакомиться. И если не можешь написать в фейсбук/ЖЖ что-то совсем оригинальное - напомни себе то, что кажется "банальным". Как я заметил, разрешение писать себе банальности приводит к тому, что иногда получается что-то вдохновенное. А нечто обыденное бывает очень даже к месту - лучше любых оригинальностей. опубликовано econet

Автор: Илья Латыпов

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet