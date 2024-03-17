Не существует идеальных мам...

Ни одной маме еще не удалось постоянно быть идеальной

Ни одной маме еще не удалось постоянно быть идеальной.

Поэтому, нет ни одного человека, кто бы не был "поцарапан" детскими психологическими неудовлетворенностями. Но человечество как -то существовало, существует и будет далее жить, и среди этого человечества много счастливых людей, а значит многие детские ранки успешно заживают в процессе взросления.

Есть что-то, что малышу было нужно именно тогда в 0-3-5… лет, и что он получил не достаточно. Его обиды совершенно обоснованые. Ведь если у вас в 5 лет не было велосипеда, а в 25 вы купили себе Мерседес - у вас все равно не было велосипеда в 5 лет. И это уже нельзя изменить.

Поэтому у детей все равно остается ощущение, что мамы было недостаточно.

Часто уже совершеннолетние "взрослые дети" и совершеннолетние "взрослые родители" продолжают доказывать себе, друг другу и окружающим, каждый свою правду.

А общей правды просто нет, потому что при несомненно общей истории, картинка прошлого у мам и детей, у каждого своя.

Наша правда из разных возрастов, поколений и даже разных веков. Например, сейчас мамы из 20 века, а дети уже из 21. Пока желание доказать каждому свое сохраняется, мамы и совершеннолетние умные дети, не могут сблизиться, мешок обид стоит меду ними - мешок обид не дает залечить те самые царапины детской неудовлетворенности.

Память о детской боли заставляет строить стены из обид вместо того, чтобы увидеть взрослого себя и реальную маму за этим «мешком». Память матери о том, как она растила своего крошку, а у совершеннолетней крошки оказывается нет понимания и сочувствия к ее трудностям, заставляет строить стены из обид с другой стороны. При несомненно общей истории, картинка прошлого у каждого своя и не может быть одинаковой.

Жизнь оказывается слишком коротка. Ее не всегда хватает, чтобы настоящее взросление произошло, и мы смогли пройти - каждый свои «стены».

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Кто должен стать взрослым? И мать, дочь, сын?

Что означает взросление?

В чем разница понятий: взрослый и совершеннолетний?

Стать взрослым, значит осознать, что мы разные люди, у нас могут быть разные взгляды, желания, мнения. Что каждый может идти своей дорогой в жизни и эта дорога достойна взаимного уважения.

Если сил оторвать себя и свой путь от родительского не достаточно, значит травма развития больше накопленных ресурсов.

Если родителю не хватает сил оторваться от ребенка, он пытается жить жизнь за своего ребенка, то сам родитель еще не прожил свои собственные детский травмы.

Недостаточно сил у детей, означает, что дочь или сын не может сказать матери: "Я сделаю так, как считаю нужным". Недостаточно сил у матери означает, что она не может принять с уважением непохожий на ее - путь своего совершеннолетнего ребенка.

Таким образом, детско-родительская сепарация, с достижением гармоничных уважительных отношений, может является тестом на то, смогли ли вы ( как родитель или ребенок) прожить свои детские психологические неудовлетворенности.

Или

...то как проходит сепарация, показывает, какова глубина ваших детских неудовлетворенностей, являются они только царапинами или действительно травмами развития.

Лишь когда мы отделили каждый свою жизнь, мы можем перейти на взрослую стадию детско - родительских отношений — взаимной благодарности друг другу просто за то, что мы есть на этом свете.

Состояние благодарности и уважения друг к другу - мощный ресурс для детей и для родителей. Так родственные корни становятся ресурсом для молодой жизни. А молодая жизнь становится ресурсом для корней. опубликовано econet

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