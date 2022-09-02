Завтрак-антиоксидант для обновления организма

Манго - отличный источник витамина А, бета-каротина и калия. Содержит витамины B6, С, Е. Ананасы содержат витамин С и бромелайн - фермент, который помогает переваривать пищу.

Сладкий тропический смузи в тарелке из манго вместе с черникой, кокосовой стружкой и орехами станет вкусным и полезным началом дня.

Тропический манговый смузи в тарелке

Манго - отличный источник витамина А, бета-каротина и калия. Содержит витамины B6, С, Е.

Ананасы содержат витамин С и бромелайн - фермент, который помогает переваривать пищу. Бромелайн также обладает противовоспалительными и противораковыми свойствами.Черника - обладает антиоксидантными свойствами благодаря наличию антоцианов. Кокос содержит калий и витамины в больших количествах, а также лауриновую кислоту, которая повышает уровень хорошего HDL-холестерина. Специи, такие как корица и имбирь, обеспечивают антиоксидантное, антисептическое, противовоспалительное и антибактериальное действие, а орехи богаты жирными кислотами, нутриентами и имеют высокую энергетическую ценность.

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Для приготовления можно использовать замороженные ягоды и фрукты. Они придадут смузи густую консистенцию. Вы также можете подготовить заранее все ингредиенты. Просто нарежьте фрукты и расфасуйте их порционно в пакеты, заморозьте. Таким способом вы экономите себе время, утром понадобится всего лишь достать пакет из морозильной камеры и высыпать содержимое в блендер. Взбейте в течение 2 минут и полезный завтрак готов!

Ингредиенты:

1 ½ стакана замороженного кусками манго

½ стакана замороженного кусками ананаса

½ банана

1 стакан кокосовой воды

Начинка:

½ стакана манго и кусочков ананаса

½ стакана черники

¼ чашки кокосовой стружки

¼ стакана орехов на ваш выбор

1/2 чайной ложки корицы

1/2 чайной ложки молотого имбиря

Примечание: если вы используете свежие фрукты, взбивайте смузи с несколькими кубиками льда.

Приготовление:

1. Добавьте кокосовую воду, а затем остальные ингредиенты в блендер. Взбейте до однородной консистенции.

2. Налейте смузи в пиалу или миску, добавьте начинку. Наслаждайтесь!

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