Большинство проблем в отношениях с людьми и окружающим миром связана с нашими представлениями о том, как все "должно быть"

ЛЮБОВЬ - ЭТО "ВОЗЬМИ", А НЕ "ДАЙ"

Большая часть проблем в отношениях с людьми и окружающим миром связана с нашими представлениями о том, как все "должно быть". Ожидания и требования, которые мы предъявляем близким людям, зачастую связаны с нашим категорическим нежеланием перерастать детскую модель эгоцентричного восприятия мира.

Пространство, в котором растет ребенок ограничено присутствием узкого круга лиц, так или иначе связанных с удовлетворением его потребностей. Еда, вода, безопасная атмосфера для полноценного отдыха, тепло, развлечение и многое другое - такова реальность едва появившегося на свет малыша, и это нормально, потому что у каждого возраста свои особенности. Младенчество для того и необходимо, чтобы напитаться любовью, почувствовать себя в безопасности, научиться чувствовать себя любимым и желанным и доверять жизни (другое дело, что детство многих людей сильно отличается от приведенного описания).

Постепенно маленькому ребенку приходится открывать для себя иной мир - песочницу, где нужно учиться делиться своими игрушками, детский сад, в котором приходится мириться с наличием других детей, школа, в которой появляются не только права, но и обязательства, ограничения, правила. И очень важно, чтобы рядом с детьми в период взросления были старшие зрелые люди, которые могли бы доступно объяснить, что смысл и счастье в жизни заключается не в том, чтобы получать. Не только объяснить, но и показать своим примером, жить так, как говоришь, тогда и говорить-то сильно не нужно будет. "Отдавая - обретаешь".

Жизнь гораздо глубже и серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Представления о жизни, сформированные под влиянием культурного и информационного поля, в котором выросло большинство из нас, не проходят испытания временем. Стоит остановиться на мгновение, поразмышлять, посмотреть на то, что тебя окружает, и достаточно быстро становится понятно, сколь низок тот уровень "развития", которого достиг ты к своему возрасту.

Тут не нужно даже никакого бунта против системы, никакого противостояния внешним фактором, просто глубокий и серьезный вопрос к самому себе: "Кто я, и куда я направляюсь?"

Я хочу любви, но достаточно ли я приложил усилий для взращивания собственного сердца? Я хочу семью, но достаточно ли созрел, что есть у меня, чтобы передать своим детям? Я хочу "изменить систему", "мир во всем мире", "спасти человечество", но кто я такой-то? Что я сделал хотя бы для того, чтобы изменить самого себя? От своей внутренней пустоты и негармоничности мы создаем какую-то внешнюю иллюзию деятельности - с кем-то воюем, что-то кому-то доказываем, тычем в недостатки других людей, спасаем какие-то страны и народы от высшей несправедливости, а сами-то мы кто? Дети, заигравшиеся в большую игру под названием - "хочу" и "дай"?

Взрослея телом, но духом оставшись на ранних стадиях развития, очень сложно понять, почему я "должен" что-то давать и как можно получать от этого счастье. Хочется, чтобы как и в детстве, все было по-моему. Если давать конфетку, то только тому, кто ко мне приветлив, если дружить, то только с теми, кто говорит приятности, если любить, то только того, кто любит тебя и никогда не ругает. А если кто-то сказал нелицеприятную правду или уличил нас в неблаговидном поступке, то лучше держаться от него подальше или побить, чтобы больше не говорил всякие гадости "Ты мне больше не подружка, не играй в мои игрушки".

Я никому ничего не должен - популярная фраза среди бунтующих детей даже в стареющих телах.

Да не должен, никому ты ничего не должен, просто во взрослом состоянии невозможно жить иначе, если ты не поделишься тем, что имеешь, то просто лопнешь от избытка. Давать - это норма, это часть пути, это энергия изобилия.

Только это ты можешь контролировать - только то, что ты отдаешь. В твоих же интересах научиться получать от этого счастье, а еще лучше сделать это образом жизни.

Хорошо же быть счастливым от того, что ты контролируешь, правда же? Не очень разумно ставить свою жизнь и состояние внутреннего счастья в зависимость от других людей и внешних явлений - погоды, отношения к нам других людей, состояния бизнеса, экономической и политической ситуации в твоей стране. Если хочется, то можно, конечно же, дело ваше, но я с большим состраданием смотрю на людей, которые тратят годы своей жизни на попытки изменить и контролировать внешние обстоятельства вместо того, чтобы заняться своими внутренними трансформациями. Чем больше людей изменит свое внутреннее, тем скорее изменится все внешнее.

Для людей, честно и глубоко двигающихся в самих себя, нет сомнений относительно того, нужно ли создавать и сохранять семью, потому что семья - это "возьми", а не "дай". Для таких людей нет никаких проблем в том, чтобы отдавать часть своего дохода тем, кто в этом нуждается, или направлять ее туда, где она может послужить на благо другим, потому что изобилие - это "возьми", а не "дай". Для людей с большим сердцем нет разделения мира на страны, регионы, нации и национальности, потому что за внешней оболочкой стоит что-то гораздо более ценное, другое дело, что есть смысл сначала сосредоточиться на тех, кто рядом, - научиться быть добрыми с родными и близкими людьми, с теми, кто живет с тобой в одном подъезде, в одном доме, на одной улице, городе, стране, а потом уже можно и в другие страны ехать с помощью. Привести сначала в порядок то место, в котором находишься, сделать то, что ты можешь сделать именно в тех условиях, в которых оказался по каким-то причинам.

Настоящая любовь, настоящая дружба, настоящая благотворительность, настоящая политика, настоящий бизнес - они именно такие. Давать до того, как тебя попросят, давать больше, чем у тебя просят, думать заранее о том, как можно быть полезным человеку в той или иной ситуации, просто отдавать и не привязываться к результату. Учиться любить, а не требовать любви, учиться дружить, а не сетовать на отсутствие хороших людей рядом, делать дело, а не деньги. Осознавать связь и причастность ко всему миру, быть частью единого целого, учиться жить глубоко, учиться сотрудничать, учиться договариваться. Парадоксально, но когда ты становишься дающим, то вокруг тебя начинает концентрироваться огромное количество таких же людей. Никаких лишних вопросов, просто - возьми, пожалуйста, и мне неважно, как ты этим распорядишься, поступай на свое усмотрение.

Для каждого, кто укрепился в глубокой связи с Источником, нет страха в том, что ты отдашь больше, чем получишь, потому что в этой игре счет не ведется. Сама возможность жить и проявлять лучшее, чем наделила тебя жизнь, - это великое чудо, за которое необходимо быть благодарным. Благодарность - основа для тех, кто живет по принципу "возьми, а не дай". Для того, чтобы давать, не нужно быть богачом. Для помощи другим людям необходимо лишь доброе сердце, но зачастую быть добрым и внимательным по отношению к другому человеку куда сложнее, чем преуспеть в материальной сфере жизни.

Кому и чему принадлежит все то, чем мы "владеем"? Кажется, что это наши заслуги, что мы сделали себя сами, поэтому имеем право что-то требовать...

Если взять любого человека на Земле, пусть даже самого яркого и талантливого, и поместить на день или неделю в непривычные для него условия - джунгли, пустыня, маленький островок суши посреди океана, дрейфующая льдина, темный сырой подвал, глухую комнату с агрессивно красными стенами или что-то еще, я уж не говорю о каких-то экстремальных и страшных историях о войнах, авариях, столкновениях с болезнями и т.п., то очень быстро можно будет понять, что он слишком мало знает о себе - всплывет и вскроется столько всего, что все иллюзии о целостности и самостоятельности развеются в один миг.

Настоящие "заслуги" должны быть связаны с нашим внутренним миром, без сильной духовной основы не может быть здоровой семьи, успешного бизнеса, сильной команды и многого другого.

Мы не являемся отдельными и независимыми существами, хотя нам так кажется. Все мы - часть единого целого, часть определенной системы, которая имеет разные формы, но все же это система, в которой действуют определенные законы. Вся обособленность и независимость заканчивается ровно тогда, когда очень глубоко начинаешь понимать, что твоя жизнь - это большая милость, оказанная кем-то и при весьма загадочных обстоятельствах (учитывая тот факт, что из семи миллиардов живущих на Земле людей, мало кто знает, откуда он пришел и куда уйдет после смерти) , которая может закончится в любой момент. Не верите? Нестрашно. Однажды все проверим.

Мы слишком много потребляем и слишком мало отдаем миру взамен. Не теряйте время на то, чтобы просить, станьте дающими. Я желаю вам счастья!опубликовано econet

Автор Дина Ричардс

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