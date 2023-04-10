Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Благодарность обезболивает

Благодарность обезболивает

Источник: womo.ua 10 апреля 2023 5132
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Умение благодарить — качество сильных, тех, у кого, как правило, есть что дать взамен людям.

Благодарность обезболивает

Светлана Ройз

Мне кажется, что благодарность — это огромная сила, которая помогает восстановить не только баланс «давать — брать». Умение благодарить — качество сильных, тех, у кого, как правило, есть что дать взамен людям. Благодарность говорит о нашей «избыточности»: когда внутри нас недостаток ее, мы требуем, просим, раздражаемся, тоскуем… Мы путешествуем по жизни или благодаря или обесценивая. Благодарность обезболивает, умиротворяет, наполняет.

В принципе, физиологически это легко объяснить: когда мы испытываем благодарность, у нас вырабатываются гормоны серотонин и окситоцин.

Есть такая простая практика: если ты попал в ситуацию, не связанную с очевидной опасностью, но от которой начинаешь напрягаться (очередь идет медленно, вокруг люди, с которыми тебе не комфортно, и т.д.) — найди пять объектов, которые тебе нравятся и интересны или пять поводов именно в этой ситуации поблагодарить человека. Действительно, через 5-7 минут уровень гормона стресса (кортизола) падает, мы расслабляемся — и ситуация разворачивается по-другому, по более благоприятному сценарию.

Как минимум потому, что мы в другом состоянии.

Я сейчас много думаю о благодарности учителям. Тем земным учителям, которые отдавали мне свои знания, время, вклад которых в меня был очень значим. У меня есть этическое правило. Когда я использую чью-то авторскую наработку, практику, я всегда студентам говорю: «Это авторская практика, и внутри меня образ поклона». С благодарностью приняла, с доверием передаю дальше.

Думаю, если бы мы чаще говорили учителям в школах, что мы им благодарны за вклад в наших детей, это придавало бы им сил и мотивации в работе.

Некоторым студентам я даю домашнее задание: понаблюдать, испытывают ли и, главное, проявляют ли они благодарность к людям, которые присутствуют в нашей жизни и облегчают ее, но которых, как правило, мы не замечаем, — к дворникам, таксистам, официантам, почтальонам.

Проведите эксперимент: попробуйте искренне поблагодарить дворника, убирающего листья или снег во дворе….

Благодарность обезболивает

Мне кажется, что любовь — это состояние благодарности за саму возможность испытывать это чувство, за саму наполненность этим чувством. Счастье — когда ты уже не просишь о чем-либо, ты «избыточен», искренне благодарен за все то, что у тебя есть. И призвание — это когда ты каждый день, идя с работы, благодарен, что ты занимаешься именно этим и что это еще и источник дохода.  опубликовано econet

Автор Светлана Ройз

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

благодарность чувства окситоцин сила призвание любовь светлана ройз

Еще от womo.ua

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Реальность — это разница между тем, что доставляет нам удовольствие, и тем, чем мы вынуждены довольствоваться. Габриель Лауб
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.