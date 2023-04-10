Умение благодарить — качество сильных, тех, у кого, как правило, есть что дать взамен людям.

Светлана Ройз

Мне кажется, что благодарность — это огромная сила, которая помогает восстановить не только баланс «давать — брать». Умение благодарить — качество сильных, тех, у кого, как правило, есть что дать взамен людям. Благодарность говорит о нашей «избыточности»: когда внутри нас недостаток ее, мы требуем, просим, раздражаемся, тоскуем… Мы путешествуем по жизни или благодаря или обесценивая. Благодарность обезболивает, умиротворяет, наполняет.

В принципе, физиологически это легко объяснить: когда мы испытываем благодарность, у нас вырабатываются гормоны серотонин и окситоцин.

Есть такая простая практика: если ты попал в ситуацию, не связанную с очевидной опасностью, но от которой начинаешь напрягаться (очередь идет медленно, вокруг люди, с которыми тебе не комфортно, и т.д.) — найди пять объектов, которые тебе нравятся и интересны или пять поводов именно в этой ситуации поблагодарить человека. Действительно, через 5-7 минут уровень гормона стресса (кортизола) падает, мы расслабляемся — и ситуация разворачивается по-другому, по более благоприятному сценарию.

Как минимум потому, что мы в другом состоянии.

Я сейчас много думаю о благодарности учителям. Тем земным учителям, которые отдавали мне свои знания, время, вклад которых в меня был очень значим. У меня есть этическое правило. Когда я использую чью-то авторскую наработку, практику, я всегда студентам говорю: «Это авторская практика, и внутри меня образ поклона». С благодарностью приняла, с доверием передаю дальше.

Думаю, если бы мы чаще говорили учителям в школах, что мы им благодарны за вклад в наших детей, это придавало бы им сил и мотивации в работе.

Некоторым студентам я даю домашнее задание: понаблюдать, испытывают ли и, главное, проявляют ли они благодарность к людям, которые присутствуют в нашей жизни и облегчают ее, но которых, как правило, мы не замечаем, — к дворникам, таксистам, официантам, почтальонам.

Проведите эксперимент: попробуйте искренне поблагодарить дворника, убирающего листья или снег во дворе….

Мне кажется, что любовь — это состояние благодарности за саму возможность испытывать это чувство, за саму наполненность этим чувством. Счастье — когда ты уже не просишь о чем-либо, ты «избыточен», искренне благодарен за все то, что у тебя есть. И призвание — это когда ты каждый день, идя с работы, благодарен, что ты занимаешься именно этим и что это еще и источник дохода. опубликовано econet

Автор Светлана Ройз

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