Человеческий идеал – превратить жизнь в нечто более прекрасное, чем она есть сейчас

Когда человек, кем бы он ни был, анализирует индивидуальные причины, которые мешают и усложняют его жизнь, он, в конечном счёте, приходит к одному единственному заключению: самая главная причина, отравляющая людское существование – это принятие вторичного за то, что действительно важно.

Материальный комфорт, образование, свобода, цивилизация в целом – эти вещи являются всего лишь картинной рамой. Однако рама вряд ли может что-либо сказать о самой картине, так же как ряса о монахе или военная форма о солдате.

Представим, что на картине изображён человек, который обладает уникальным сознанием, характером, волей и желаниями. Однако мы настолько увлеклись разработкой и украшением рамы, что пренебрегли картиной и обезобразили её.

Мы погрузились во внешние блага и напрочь забыли о духовной жизни; у нас в изобилии есть то, без чего мы спокойно можем обойтись, однако мы имеем ограниченный запас поистине важных вещей.

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Когда то, что находится глубоко внутри нас, начинает шевелиться, ощущая потребность в любви, стремлении и выполнении своего предназначения, оно чувствует себя похороненным заживо – оно утопает под тяжестью вторичных вещей, которые угнетают его и лишают света и воздуха.

Мы должны освободиться и вернуться к истинной жизни, расставить всё по надлежащим местам и вспомнить, что центром человеческого прогресса является нравственный рост.

Хороший светильник – какой он? Нет, вовсе не самый изысканный или сделанный из драгоценного метала. Хороший светильник – это тот, который даёт хорошее освещение. Мы считаемся людьми и гражданами не потому, что мы производим для себя огромное количество товаров и удовольствий, не потому, что мы обладаем интеллектуальной и художественной культурой, не потому, что мы можем наслаждаться почестями и независимостью; а потому, что наши моральные устои сильны. Это истина всех времён.

Ни одна эпоха не имела таких внешних условий (созданных человеком при помощи промышленности или собственных знаний), которые смогли бы освободить его от необходимости развиваться духовно. Мир вокруг нас меняется, его интеллектуальные и материальные факторы отличаются друг от друга; и никто не способен повлиять на эти изменения, внезапность которых подчас не лишена опасностей.

Но самое главное заключается в том, что при любых обстоятельствах человек должен оставаться человеком, жить своей жизнью, стремиться к поставленным целям. И каким бы сложным ни был его путь к своим поставленным целям, он не должен потерять себя в перипетиях жизни, он не должен обременять свои движения бесполезным бременем. Позвольте ему следовать собственным путём, при этом сохраняя честность и добропорядочность и посвящая себя тому, что действительно важно. Развиваясь, он будет сталкиваться с различными трудностями; чтобы разрешить их, ему придётся идти на какие-либо жертвы, освобождаться от ненужных вещей, чтобы облегчить свой багаж.

Сущность простоты

Прежде чем рассматривать вопрос о практическом возвращении к простоте, о которой мы так мечтаем, сначала нужно дать ей определение и понять её суть. По отношению к ней люди совершают ту же самую ошибку, о которой мы упоминали выше: они принимают вторичное за важное, вещество за форму. Они склонны верить, что простота обладает какими-либо внешними признаками, по которым её можно легко распознать и в которых заключается её суть. Простота и низкое положение в обществе, обычное платье, скоромное жилище, ограниченные материальные возможности, бедность – кажется, что эти вещи идут рука об руку. Тем не менее, это не тот случай...

Ни один класс не имеет прерогативу простоты. Недорогие платья или скромный внешний вид не являются её неизменным признаком. Она не обязательно должна жить на чердаке, в шалаше, келье отшельника или хибаре рыбака. Независимо от форм, в которых проявляет себя жизнь, или социального положения, есть люди, которые живут просто, и те, кто этого не делает.

Говоря это, мы не имеем в виду, что простота не обладает какими-либо видимыми признаками, собственными привычками, отличительными вкусами и путями. Однако это внешнее проявление, которое легко подделать. Не следует путать его с сутью простоты и её глубинным внутренним источником.

Простота – это состояние души. Она обитает в главной цели нашей жизни.

Человек прост тогда, когда его больше всего заботит желание быть тем, кем он должен быть, то есть честным и естественным человеком.

И это не так легко, как может показаться на первый взгляд, но возможно. По сути, простота заключается в том, чтобы стремиться жить в соответствии с законом бытия, и Вечным Намерением, благодаря которому мы вообще существуем. Позвольте цветку быть цветком, ласточке – ласточкой, камню – камнем, человеку – человеком, а не лисой, зайцем, свиньёй или хищной птицей: это сущность всей материи.

Так мы плавно подошли к формулированию практического идеала человека. Наша жизнь наполнена определённым количеством материи и энергии, которые ассоциируются с конкретными целями. Веществам свойственно трансформироваться и переноситься на более высокий уровень организации. То же самое касается и жизни человека. Человеческий идеал – превратить жизнь в нечто более прекрасное, чем она есть сейчас.

Мы можем сравнить существование с сырьевым материалом. То, чем он является, значит меньше, нежели то, из чего он сделан, поскольку ценность готового произведения искусства заключается в раскрытии мастерства творящего человека. Мы рождаемся на свет с определёнными дарами: одни получают много золота, другие – гранит, третьи – мрамор, однако большинству из нас даются либо дерево, либо глина. Наша задача – придать форму этим веществам.

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Всем известно, что даже самый ценный материал можно испортить. Однако верно также и то, что недорогой материал может в умелых руках превратиться в шедевр.

Искусство – это реализация постоянной идеи в эфемерной форме. Истинная жизнь – это реализация высших добродетелей – справедливости, любви, истины, свободы, нравственной силы – в повседневной жизни, какой бы они ни была.

И такая жизнь возможна при наличии самых разных социальных условий и природных даров. Это не имеет никакого отношения к удаче или личным преимуществам, это, скорее, связано с нашим осознанием того, в чём заключается ценность жизни. Качество куда важнее славы и популярности.

Нужно ли говорить о том, что никто не встанет на эту точку зрения без борьбы? Дух простоты – это не наследуемый дар, а результат кропотливого завоевания... Когда человек предпринимает действия и отдаёт строгий отчёт своим поступкам, он со временем приходит к лучшему пониманию жизни, её главному закону, который звучит так: «Исполни своё предназначение».

Тот, кто преследует иную цель, теряет смысл жизни. Это касается эгоистов, людей, которые находятся в постоянном поиске удовольствий, амбициозных личностей: они потребляют существование; их жизнь не приносит плоды, поэтому кажется пустой.

Тот, кто, наоборот, служит высшей цели, сохраняет жизнь, отдавая и даря её другим.

Нравственные заповеди, которые, если не углубляться в них, кажутся условными и только портят вкус жизни, на самом деле преследуют одну цель – не дать нам поддаться искушению и прожить жизнь напрасно. Именно поэтому они постоянно возвращают нас на те же самые дороги; именно поэтому все они имеют один и тот же смысл: «Не тратьте свою жизнь впустую! Сделайте так, чтобы она приносила свои плоды».

Здесь обобщён опыт человечества, и этот опыт, который каждый человек должен переделать под себя, является бесценным. Озарённый его светом человек всё чаще делает выбор в пользу морали. Теперь у него есть средство ориентации, его внутренняя норма, к которой он может вернуть всё, что захочет. Из нерешительного, растерянного и сложного существа он превращается в простого человека. Под непосредственным и непрерывным влиянием того же закона, который расширяется внутри него и подтверждается каждый день, его мнения и привычки становятся другими...

Внутри него устанавливается необходимая иерархия полномочий: важные приказы, вторичные повиновения; и из всего этого порядка рождается простота.

Мы можем сравнить эту организацию внутренней жизни с армией. Армия сильна благодаря дисциплине. Эта дисциплина, в свою очередь, заключается в уважении, которое проявляют низшие к высшим по званию, и сосредоточении энергии на достижении одной единственной цели: как только дисциплина будет нарушена, армию охватит хаос.

Не позволяйте капралу командовать генералом. Внимательно анализируйте свою жизнь и жизнь других людей. Если вы заметили, что что-то в ней происходит не так, возникли трудности и беспорядок, значит, капрал начал отдавать приказы генералу. Если сердце живёт в соответствии с естественными законами, то беспорядка быть не может.

У меня вряд ли когда-либо получится описать простоту в достойной манере. Вся сила мира и вся его красота, вся истинная радость, всё, что утешает и дарит надежду или лучом света освещает наш тёмный путь, всё, что заставляет нас видеть среди унылых будней прекрасную цель и бескрайнее будущее, приходит к нам от людей простоты, тех, кто отказался делать предметом своих желаний преходящее удовлетворение эгоизма и тщеславие, и осознал, что искусство жизни состоит в том, чтобы знать, как отдавать и дарить жизнь.опубликовано econet.ru

По мотивам книги Чарльза Вагнера «Простая жизнь» (1903 год)

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