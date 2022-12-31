Легенда о маленьком фонарщике

В те времена, когда фонари зажигали огнем, по улицам каждый вечер ходили фонарщики и приносили свет в каждый переулочек.

В те времена, когда фонари зажигали огнем, по улицам каждый вечер ходили фонарщики и приносили свет в каждый переулочек.

В то время жил маленький фонарщик, он был низенького роста, невзрачный старичок. Каждый вечер он ходил по переулкам и чиркал спичкой по своей подошве, зажигая фонари, каждая темная улочка становилась светлей обычного.

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Семьи у него не было, он был тихий, незаметный, люди, живущие рядом, не знали о нем ничего; дети насмехались, обзывая карликом, а взрослые называли лодырем, поэтому он предпочитал выходить на улицу только по вечерам, зажигать фонари, а после любоваться ночным небом.

Каждый раз чиркая спичкой по подошве маленький фонарщик уменьшался в росте. Однажды к нему подошел другой фонарщик: "Как ты можешь? Ведь ты совсем исчезнешь, ты для людей не жалеешь жизни, а они ничего взамен не дают, лишь оскорбления. Не справедливо, не правильно".

На что фонарщик ответил: "Если я не буду зажигать фонари, то люди останутся без света. А как же они без света? Если кто ночью пойдет по темной улице, разве он дойдет до дома? Так до утра и будет блуждать. Справедливо разве? А свет на улице будет, тот человек до дома дойдет, а в глубине души спасибо скажет, и мне спокойней будет."

Так и продолжал маленький старичок чиркать спичкой по подошве и уменьшаться, пока вовсе не исчез. Никто и не заметил, что стало на одного человека меньше, только вот одна проблема - вечерами темно.

P.S. Каждый человек в этой жизни очень много значит, каждый, даже если сам того не замечает, вносит в жизнь других свет, и если не станет одного - то другим, возможно, в жизни станет темнее. опубликовано econet

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