Свекольник, литовско-белорусского холодного родственника борща и ботвиньи, в ресторанном варианте готовят, вопреки традиции, на рыбном бульоне — и подают с охлажденной рыбой и раковыми шейками.

Свекольник, литовско-белорусского холодного родственника борща и ботвиньи, в ресторанном варианте готовят, вопреки традиции, на рыбном бульоне — и подают с охлажденной рыбой и раковыми шейками. Без квасного патриотизма и, главное, вкусно.

Ресторанный вариант свекольника с рыбой

Ингридиенты:

репчатый лук - 1 головка

морковь - 1 штука

семга - 120 г

судак - 120 г

раковые шейки - 8 штук

свекла - 170 г

свекольная ботва - 220 г

огурцы - 80 г

щавель - 60 г

зеленый лук - 30 г

укроп - 17 г

эстрагон -2 стебля

тимьян - 2 стебля

квас хлебный - 240 мл

хрен - 32 г

горчица - 32 г

лавровый лист - 5 штук

лимонный сок - 20 мл

соль - по вкусу

сахар - по вкусу

черный перец горошком - 1 г

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Приготовление:

1. В сотейник с подсоленной водой положить морковь, 5 грамм укропа, репчатый лук, эстрагон, тимьян, лавровый лист и черный перец горошком. Поставить на плиту, и как только вода закипит, опустить в нее куски рыбы и раковые шейки. Варить пять-семь минут до готовности, затем рыбу вынуть и остудить, а сам бульон процедить — на четыре порции свекольника понадобится 240 мл.

2. Четыре свекольных листа отложить для украшения, остальную ботву и стебли мелко нарезать и по отдельности бланшировать до мягкости (листья — одну минуту, стебли — две минуты) в небольшом количестве воды. Предварительно ее нужно слегка подсолить — чтобы сохранить цвет зелени.

3. Зелень — щавель, укроп и перья зеленого лука — промыть, слегка обсушить и мелко нарезать. Отваренную свеклу (120 мл ­свекольного отвара нужно оставить) и огурцы нарезать мелкими кубиками.

4. Выложить в тарелки, в которых будет подаваться свекольник (или в супницу) горчицу, хрен, мелко нарезанные щавель, оставшийся укроп, зеленый лук, кубики свеклы и огурца, добавить немного соли и сахара, залить все лимонным соком и свекольным отваром и перемешать.

5. Залить основу свекольника бульоном, в котором отваривалась рыба, и квасом. Кусочки охлажденной рыбы и раковые шейки подавать к супу отдельно — выложив их на свекольные листья на тарелке со льдом. Готовим с econet.ru

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