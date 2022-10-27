Мораль без белого пальто

Сначала вы формируете свой этический стержень, а потом он держит изнутри и защищает вас

Этика - это самая важная тема в психологии личности, вообще-то. Без этического стержня зрелую личность не построишь. Сначала вы формируете свой этический стержень, а потом он держит изнутри и защищает вас, дает вам самую главную и самую сильную опору в жизни.

Но тема эта такая сложная для многих, что кажется занудной.

Я сейчас попробую рассказать, что такое этический стержень, зачем он нужен, и чем он отличается от морали в белом пальто.

Пока внутренней этики у человека нет, он находится под давлением общественной морали.

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Он не понимает до конца, почему это нельзя, почему то нельзя, чем это плохо, но вынужден подчиняться. Сначала он вынужден подчиняться от страха: чтобы не наказали, потом он вынужден подчиняться ради выгоды: чтобы считали хорошим человеком, потом у него появляется что-то вроде собственной совести: ему стыдно и страшно поступать аморально.

Стыдно и страшно - это еще не этический стержень, это не нравственность, а мораль, которая проникла внутрь человека и стоит над ним как строгий цензор.

Раньше он тайком мог нарушать всякие разные правила, а теперь совесть смотрит на него строгим глазом и не дает ему поступать плохо. Раньше ему казалось, что его внутренняя жизнь принадлежит ему, никто не видит его мысли и желания, а теперь у него появился внутренний наблюдатель, словно надсмотрщик в лагере. Это - так называемая интериоризованная (помещенная внутрь) родительская фигура.

Но это пока не этический стержень. Это все то же давление извне, просто невротическое, нарушившее границы. Невротизм - это несовершенная саморефлексия, человек смотрит на себя, но смотрит чужими глазами, осуждающими, критическими. От невротизма очень хочется вернуться обратно, в состояние детской безответственности, когда можно было тайком нарушать любые правила и все это было хорошо, когда никто не видит и никто не накажет. А теперь воспитатель проник внутрь границ, нарушил целостность человека.

Вот на этом этапе этического развития большинство людей и застревают. Они мечутся между "мне можно все" и "я всем должен" и не могут определить, как лучше жить. Первое опасно и стыдно, второе слишком уныло и тягостно. На самом деле, лучше всего - не застревать, а двигаться дальше.

Дальше начинается этап, когда личность осознает свое право отстранить надсмотрщика и самой решать, что для нее хорошо. Личность осознает свои права на себя, драгоценность личной свободы и личного выбора. Лучше терпеть лишения, чем быть рабом и подчиняться чужим правилам. И далее все будет зависеть от того, осознает ли личность полезность морали. Мораль, полезность которой личность осознала, которую осознанно сделала своей, не от страха, не под давлением, а ради своей пользы, постепенно превращается в нравственность.

Чтобы стать нравственным, необходимо осознать важность этических правил для себя. Многие думают, что вести себя нравственно необходимо для того, чтобы другим людям было хорошо и удобно, чтобы их интересы не задевать. Что-то вроде жертвенности представляют себе вместо нравственности. Некоторые двигаются дальше, в сторону разумного эгоизма. Дескать, делаешь хорошо людям, они делают хорошо тебе, получается опосредованная польза, польза через вклад в кооперацию. На этапе разумного эгоизма можно сказать, что человек становится почти нравственным. Почти, но не очень.

До настоящей нравственности остаются целых два этапа.

На следующем этапе развития человек осознает, что от его морали больше пользы ему, а не другим. Раньше он мог думать, что это - ограничения, полезные обществу или некоторым его слоям. Он мог даже книжки с сочувствием читать, где написано, что религия появилась, чтобы господам было удобней челядь подчинять, он мог считать, что любая мораль противоречит индивидуальности, сковывает ее творческие проявления. Пока человек думает так, он будет сопротивляться морали, либо подчиняться ей от страха как трус. Когда человек увидит, что совесть не давить на него призвана, а тянуть вверх, он посмотрит на нее иначе.

Это подобно тому, как некоторые воспринимают родителей. Пока есть представления о том, что родителям нужна власть ради власти, что они добиваются послушания ради самоутверждения, что они реализуют свои амбиции и им плевать на благополучие ребенка, власть родителей будет восприниматься враждебно. Покорно иногда, но враждебно. Как только человек осознает (как правило сам став родителем), что родители добиваются послушания, чтобы давать больше опеки, чтобы защищать ребенка, растить его здоровым, конфликт с родителями исчезает. Даже если родители не правы в чем-то, их мотив - интересы ребенка.

Примерно то же самое важно понять и про мораль. Вы сами должны стать себе родителем, то есть сформулировать те принципы и правила, которые сделаете своими, но вы не должны думать, что мораль существует для того, чтобы использовать вас и подавить. Она существует, чтобы защитить вас и сделать сильней, хотя по-настоящему сильным вы станете, когда интегрируете мораль в свою личность, превратив ее в нравственность.

На этом этапе появляется сформированный образ Я и необходимость выглядеть этично, правильно в собственных глазах. Это потребность быть красивым и сильным, благородным. Не притворяться, а быть. Теперь человек скорее согласится выглядеть слабаком, подлецом и трусом в глазах окружающих, чем в собственных. Если его оболгали, это печально, но главное то, что он знает о себе сам.

Он сам становится для себя самой важной фигурой. Только сейчас! Когда-то ему было все равно, он вообще не смотрел на себя и не считал это важным, потом он стал смотреть на себя, но смотрел чужими глазами и все время хотел от этого взгляда спрятаться, а теперь он стал смотреть на себя САМ, развил саморефлексию до уровня сознания, стал видеть себя и дорожить собой.

У него возникла необходимость вести себя достойно, у него появилась потребность испытывать удовольствие от взгляда на себя. Только сейчас можно сказать, что человек стал любить себя по-настоящему и по-настоящему себя уважать.

Но до зрелой нравственности не хватает еще кое-чего.

Осталось полностью осознать и прочувствовать связь удовольствия и пользы. До тех пор, пока польза остается чем-то абстрактным, ее все время подвергают сомнениям. А полезно ли это? А кому? А для чего? А кто сказал? А где доказательства? А может полезней другое? В слове "польза" все время подозреваются какие-то манипуляции сознанием. На самом деле то, что для человека является полезным сегодня, это - его завтрашнее удовольствие. Удовольствие как оно есть - это сегодняшнее удовольствие, то, что мы переживаем прямо сейчас.

Польза - это завтрашнее удовольствие, наше ответственное отношение к тому, чтобы завтра у нас тоже было благополучие. Пока это непонятно, сложно быть этичным и сложно быть волевым. Зачем напрягаться, отнимая у себя частицу удовольствия сегодня? Ради завтрашнего удовольствия. Не ради того, чтобы просто пожертвовать чем-то, а чтобы завтра тоже почувствовать себя счастливым, чтобы не спустить всю энергию сегодня на безделье, чтобы вложить что-то в дела, которые завтра принесут прибыль. То есть забота о пользе - это всего лишь ответственность за свое удовольствие.

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Удовольствие бывает разным, не только физическим, но и эмоциональным, интеллектуальным, эстетическим. Однако это всегда переживание полноты и вдохновения, высокое энергетическое состояние. О том, чтобы состояние полноты не прекращалось, заботится польза.

Нравственность гарантирует пользу. Будучи нравственным, вы обеспечиваете себе изнутри одобрение, поддержку, уверенность в правоте, убежденность в заявленном праве. Чтобы получить энергию от своего мозга на борьбу, вы должны быть правы в собственных глазах, а это не достигается никакими иллюзиями, разве что ненадолго. Стабильная уверенность в себе достигается только формированием этического стержня и опорой на него. Вы ведете себя этично в своей системе ценностей и поэтому не сомневаетесь в том, что вы правы. Если вы будете знать про себя, что там вы трус, тут обманщик, здесь предатель, то вашей уверенности в себе будет неоткуда взяться.

То есть когда люди спрашивают, ну как же полюбить себя? Сначала полюбить себя авансом как живое, чувствующее, нуждающееся в своей любви существо, потом растить в себе этический стержень и начать себя уважать и любить по-настоящему. Не имея этического стержня, по-настоящему любить себя невозможно, все время хочется либо бежать от себя, либо представлять себя кем-то другим, не собой, кем-то более достойным во всех отношениях. Сам себе человек без этического стержня кажется барахлом каким-то, даже если скрывает это от себя.

Ну а белым пальто мораль прикрывается, когда нет понимания ее связи с пользой и удовольствием. Отсюда появляются вот эти вот гневные "фу". Не фу, а просто вредно и делает жизнь человека безрадостной. Свою собственную жизнь, а не жизнь другого. Жизнь другого зависит от его собственной этики, поэтому возмущаться чужой неэтичностью глупо, надо обратить взгляд на свою. И тоже без осуждения. опубликовано econet.ru

Автор Марина Комиссарова

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