Юлия Гиппенрейтер о разводе и детских пакостях

Брак трещит по швам, причем долгое время. Родители в процессе развода, но все еще живут вместе, и им нужно наконец-то объясниться с ребенком

Юлия Борисовна Гиппенрейтер

3 рациональных решения от Юлии Гиппенрейтер

Доктор психологических наук, автор многочисленных книг о воспитании Юлия Гиппенрейтер на практических случаях показывает основы здоровых отношений в семье и воспитания детей.

Проблема №1: Родители разводятся

Брак трещит по швам, причем долгое время. Родители в процессе развода, но все еще живут вместе, и им нужно наконец-то объясниться с ребенком. Как рассказать ему, что папа и мама больше не вместе, как не нанести травму?

Отвечаю: травма уже есть. Все это время ребенок жил в страшной атмосфере развода. И хоть он молчал, а мама с папой делали вид, что все в порядке, но факт в том, что вы не обманете детей, никогда. Поэтому будьте открытыми перед детьми, говорите им правду на доступном им языке — например, мы не можем, нам не комфортно жить вместе, но мы по-прежнему твои родители. Страшно, когда один из родителей настраивает ребенка против другого, потому что папа и мама у него только одни, и важно, чтобы они и в разводе оставались любящими родителями. Боритесь за человеческую атмосферу в семье — прощайте, отпускайте, если не получается жизнь вместе, отпустите человека.

Что у вас в душе, если муж заглядывается на других женщин? Что делать с нашими переживаниями? Демократичный настрой по отношению к ребенку действует и на взрослых. Если вы понимаете, что в тот или иной момент необходимо вашему мужу — посмотреть на другую женщину, пойти на рыбалку — нужно давать ему это делать. Поэтому лучше больше улыбаться и меньше быть полицейским в семье.

Проблема №2: Необходимо ли ограничивать детей

Мама хочет, чтобы ее четырехлетний сын ел меньше сладкого, и они договорились об определенной дневной норме. Однажды они были на детском празднике, где мальчик съел кусок торта. Потом они поехали к дедушке в гости, а у него на столе лежали конфеты. Мама попросила ребенка не есть конфеты, так как сегодня уже был торт, а взять их с собой и съесть потом. Но мальчик прямо на глазах у мамы взял конфету и сунул себе в рот. Что делать?

Отвечаю: ребенок хочет сладкого, а не устанавливать правила, он не любит, что ему что-то запрещают, как и любой нормальный ребенок. На самом деле происходит борьба за отстаивание своих прав, и объяснения мамы о вреде сладкого он не слышит. Не вводите детей в искушение: не нужно выкладывать конфеты на видном месте, уберите их с глаз ребенка, ему трудно контролировать свое желание, равно как и взрослым, которые соблюдают диету.

Когда мама запрещает, и ребенок в отместку съедает конфету, он вступает на тропу борьбы с родителем. Если мама «пережимает» с запретами, то ребенок нарушает дисциплину. Что нужно? Беседовать и учитывать желания ребенка, без напора. Выведите наружу положение вещей, которое не осознает ребенок — он может не понимать, что борется за свои права, против запретов.

Если в воспитании у вас что-то не работает, не «долбите» в эту точку, пробуйте что-то другое. Это может быть беседа с ребенком, активное слушание. Можно предложить ему самостоятельно контролировать свои желания, дети в этом смысле гениальны и могут отнять у мамы бразды правления, если она силой вводит правила.

Проблема №3: Детские пакости

В семье трое детей. Самая младшая — девочка, которая постоянно заставляет маму нервничать: то размажет горчицу на белой обивке дивана, то побьет брата. И на все увещевания мамы отвечает невинным взглядом и продолжает делать пакости. Как быть?

Отвечаю: детей приходится ограничивать, чтобы они не свалились из окна, не били молотком по голове младшего братика, приходится говорить «нельзя». Но нужно говорить это не обидно, не как приказ, а нужно канализировать активность ребенка в мирных целях и тем самым одобрять его исследования.

Меня потрясают и умиляют случаи, когда дети в два года кричат «нет!», хотя мама еще не успела ничего сказать. Это глобальное «нет» — восстание души. Бывает, хочется восстать на все, против лямки, которую тянешь и не живешь.

Что такое пакость, которую делает ребенок? Он мстит маме — за младших братьев и сестер, например. Но это не ненависть, а боль, которую он испытывает. Силы диктата, в которых мы выросли, часто побеждают доброту родителя, и он срывается на ребенке, а этого делать нельзя. опубликовано econet

Автор Юлия Гиппенрейтер

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet