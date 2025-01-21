Секрет звучит проще некуда: никогда не делайте шагов к близости в ответ на равнодушие или агрессию мужчины.

Оставлю на время укротителей строптивых с их домостроем, спрошу женщин. Женщины, вы хотите знать простой секрет построения успешных отношений?

Зря кому-то кажется, что такого секрета нет, что универсальных и простых рецептов не бывает. В чем-то не бывает, а здесь есть. И известен он с древности.

Секрет звучит проще некуда: никогда не делайте шагов к близости в ответ на равнодушие или агрессию мужчины.

Также хорошо всегда поощрять любой правильный поступок мужчины. Но главным является первое. Никогда, ни при каких условиях не нарушайте это правило с самого начала. С самого начала отношений – это очень важно, поскольку, если никогда не соблюдать это правило и вдруг резко начать, эффект может быть обратным. Какой, я расскажу потом.



А вот если с самого начала последовательно и ясно выстраивать поле отношений, в котором получить от вас любовь и близость можно будет, только дав вам такую же любовь и близость, и никак иначе, в котором каждый шаг назад партнера будет приводить к снижению вашего интереса, втянуть вас в отношения с дисбалансом будет практически невозможно. С вами всегда будет человек, который дорожит вами, а все, кто не дорожат, не будут иметь к вам доступа.

Кажется, что это правило не только логично, но и просто. Зачем делать шаг к близости с тем, кто равнодушен или агрессивен? Разве это не самая здоровая реакция – одернуть руку от холода или огня? Разве не обоюдное тепло и взаимное удовольствие толкает людей к сближению?

К сожалению, это так только для людей целостных и зрелых. Люди незрелые настолько раздроблены и противоречивы изнутри, что для соблюдения этого правила им требуются немыслимые силы. А для того, чтобы понять, где его применять, круглый стол.

Впервые о внутренней раздробленности психики и личности написал Пьер Жане. Это гениальный психолог, творивший раньше Фрейда и даже раньше Брейера, автор понятия «интериоризация», на котором построена вся теория бессознательных процессов и почти вся психология 20-го века. Пьер Жане известен меньше тех, кто во всю использовал его открытия, поскольку шагнул далеко вперед и написал много парадоксального. В своих книгах он описывал различные психические феномены и его «энергетическая система», на самом деле, довольно точно объясняет очень многие явления, до сих пор считающиеся загадками. Жане изучал женщин сомнамбул и истеричек, чтобы понять механизм психического автоматизма. Основной вывод Жане: здоровая психика отличается большой пластичностью и одновременно целостностью, процессы в ней согласованы и в то же время имеют большую гибкость, поэтому человек с такой психикой практически не поддается внушению. Нездоровая психика, «слабая» как ее называл Жане, несогласованна, раздроблена, каждая часть действует сама по себе, но чтобы сохранить хотя бы какое-то постоянство, пластичность нарушена, идеи фиксируются, многие становятся навязчивыми. Кроме случаев явной патологии, когда раздробленность и фиксированность психики велика, возможны и случаи нормальной недоразвитости, которая бывает в юном возрасте, в связи с чем юные люди противоречивы, внушаемы, склонны впадать в крайности и заражаться аффектом. Все, о чем я пытаюсь рассказывать, это то, что при недостатке развития личности, человек ведет себя инфантильно, но, будучи лишен юношеских преимуществ, больше страдает. А так же доставляет страдания близким.



Для нормального самочувствия личности ей необходим хотя бы минимум личных опор, которые она может ощущать как СВОИ и самостоятельно поддерживать. Несформированной личности необходим минимум внешних ресурсов и опор, что ощущать свое существование и безопасность, сформированная личность долгое время может обходиться только внутренними.

Несформированная личность быстро разрушается в экстремальных условиях, легко поддается влиянию, быстро заражается идеями, сразу сдает «себя». Сформированная личность довольно долго может сопротивляться и выживать безо всяких внешних опор. Резервы ее ограничены, но их может хватить очень надолго, в зависимости от силы интеграции личности и мощности внутреннего стержня. Но это лирическое отступление.

Речь о том, что если личность не до конца сформирована, да еще лишена внешних опор, она превращается в то, о чем писал Жане: раздробленное, противоречивое, неорганизованное существо, не способное к самоконтролю.

Если никто не берет контроль над такой личностью, она пребывает в хаосе чувств, идей, эмоций. Ей то скучно, то тревожно, то куда-то несет, она подчиняется практически любому внешнему движению, и ей сложно сопротивляться, поскольку ее личность раздроблена и ни одна ее часть не перевешивает. То включается отдел, отвечающие за чувство долга, то отдел, отвечающий за удовольствия, то отдел, занимающийся планированием, то отдел, защищающий от стресса. Поэтому такой личности то на все плевать, то нечто очень беспокоит, то хочется оторваться и полететь, то наоборот вести себя строго по правилам, то ей нравится быть распущенной, то отвратительны такие намеки. Не будет преувеличением сказать, что такая личность ищет «хозяина». Конечно, ищет не постоянно, это означало бы единство ее целей, а цели в ней меняются, а по сути вообще никаких целей нет. Но в минуты усталости от своей маяты, тревоги, хаотичности мира или скуки и однообразия, одним словом в минуты осознания своей невозможности справиться с управлением своей жизнью, такая личность очень хочет найти кого-то, кому можно было бы доверить себя.

После такого обширного отступления должно быть понятно, почему женщина, особенно молодая или только что вышедшая из симбиоза (родительского или брачного) или просто не сумевшая повзрослеть или переживающая личностный кризис и внутренний слом, не может строить отношения последовательно. Простой рецепт слишком сложен для нее, она хочет то одного, то другого, а главное не может сдерживать никаких эмоций, а эмоции возникают в ней самые разные. В ответ на грубость может возникнуть страстное желание близости, чтобы сию минуту снять стресс, а в ответ на ласку вдруг начаться скука и нестерпимая потребность язвить. Чувство вины сменяет агрессию и наоборот. Она в буквальном смысле слова «не может держать себя в руках», ведет себя глупо и разрушительно, вместо того, чтобы быть разумной, уверенной, правильной, и тем самым привлекательной для таких же разумных, уверенных и правильных людей. Нет. Она раскидана, растрепана, разорвана в энергетическом и эмоциональном смысле. Она то воспламеняется, то охладевает, наполняется энергией и обесточивается в момент. Количество дыр в ее психическом поле не поддается учету, и как только затягивается одна, появляется новая.

Иногда это заметно и внешне, а по поведению и речи почти всегда. Именно поэтому разумные, уверенные и правильные люди сторонятся ее. К ней липнут те, кто чувствуют ее слабость и хаос внутри. Она словно цветок, который источает нектар, слишком приторный или даже слишком ядовитый для людей, которые ищут здоровых отношений и взаимной любви. Зато люди, у которых внутри такой же хаос, тянутся к ней, поскольку видят в ней свое. Или у них есть некий стержень, но весьма специфический, больше похожий на хобот шмеля, и они летят на этот цветок, чтобы собрать мед. Впрочем, это как раз не мед, а летящие - не шмели, да и бедняжка - не цветок. Поэтому лапки маленького вампира прилипают, тот приходит в ярость, и отрывает вместе с лепестками. А иногда находит способ пить нектар, не приклеиваясь, но так как это скорее яд или спирт, быстро приходит в пьяное безумство. Или другой сценарий: хищный цветочек захлопывает свои лепестки и начинает есть таким насекомым мозг. В общем, историй много, они увлекательны и все про страстные и болезненные отношения, красиво или безобразно разрушающие обоих.

Это верно, что большинство стерв (пусть и не все) тайно или явно ищут «укротителя», поэтому обрушивают на любого понравившегося мужчину, весь свой хаос, а надежде, что он как-нибудь его организует или пойдет к черту. К сожалению к черту часто тянут и их.

Есть две наиболее популярных интерпретации явления «стервозности», условно мужская и условно женская. Мужская: избалованная родителями, эгоистичная женщина, которую проще бросить, чем исправлять, но если все не очень запущено, такую женщину излечит любовь и уважение к мужчине, она откажется от своего эгоизма и станет хорошей женой. Женская: стерва – разочарованная в мужчинах женщина, вынужденная вести себя так для самозащиты или из мести, лечится любовью, нежностью и тактичностью любящего мужчины.

Как мы видим, две интерпретации предлагают противоположные модели поведения для партнера стервы. Мужская призывает жестко ставить условия и если условия не выполняются, бросать, потому что «значит не любит». Женская призывает, наоборот, долго и упорно добиваться доверия стервы, вынося все ее закидоны и встряски, чтобы постепенно «растопить ледяное сердечко».

На самом деле, и та, и другая модели работают плохо. И обе хорошо при определенных условиях. Первая модель работает, когда условия мужчины не жесткие, а четкие, но очень справедливые, он последователен, он порядочен сам, он интересен женщине, он не подчиняется ей, но и не обижает ее.



Для того, чтобы организовать более хаотичного и противоречивого партнера и выстроить правильное поле отношений, очень, то есть исключительно, важно не обижать его самому и не обманывать. Нужно следить за собой и быть очень тактичным, не вестись на провокации. В ответ на его грубость лучше вежливо попрощаться, тем самым дав ему осознать свое поведение и почувствовать вину. Если же человек сам то и дело нарушает границы, нападает и ведет себя бестактно, невозможно разобраться, где виноват он, а где другой, а значит невозможно выстраивать поле. В этом случае более хаотичный партнер легко втянет второго в хаос и второй еще поразится собственному безумию.

Чтобы иметь нормальные отношения, лучше общаться с более организованным (как личность) человеком, более стабильным и зрелым, чем ты сам. А если партнер организован меньше, надо очень(!) внимательно следить за собой и быть стабильней вдвойне.

Такая справедливая, но твердая и последовательная позиция действительно имеет шанс обаять стерву и заставить ее признать в мужчине того, кому она хочет доверить руководство: человека надежного, справедливого, сильного. Но разве хорошо отдавать руководство над собой кому-то, пусть даже самому доброму? Конечно, нет. Однако, это может быть лучше, чем сводить с ума себя и окружающих, разрушая свою жизнь. Последнее, в общем-то, это то же самое подчинение, только не одному, а всем подряд, хаотично и бессистемно, кто подвернулся. Лучше всего брать свою личность в собственные руки, хотя бы постепенно. И иногда в этом может помочь и партнер, если он не воспользуется отданным ему над собой руководством, а постепенно вернет его туда, где оно должно быть. Но об этом важнейшем моменте позже. Пока остановимся на том, что такая модель может работать и создать что-то вроде гармоничной пары. Но для этого мужчина должен показать себя очень достойным человеком (которому можно полностью доверять), а женщина должна оказаться не столько стервой, сколько разбалансированной, противоречивой, эмоционально нестабильной особой, которая стремится избавиться от этого. Настоящая стерва научилась жить в своем хаосе и кое-как сосуществовать с собственными демонами, отдав им акции. Поэтому она так легко под власть человека не пойдет. Но об этом дальше.

Женскую модель укрощения стервы (вот это вот «люби, терпи, завоюй доверие») мужчины очень критикуют и считают ловушкой. Никто не хочет любить, терпеть, завоевывать, и оказаться в конце использованным, да еще униженным. От такой картины любой мужчина готов лучше стать монахом, если все женщины превратятся в стерв, а пока просто искать покладистых женщин. Мужчины не видят логику в том, чтобы демонстрировать женщинам свою слабость, когда те ожидают от них силу. Однако, при определенных условиях женская модель тоже работает. И увеличивает в глазах женщины мужскую силу.

Если мужчине удается сохранять в себе чувство собственного достоинства, не унижаться и показывать только одну слабость – любовь, а во всем остальном – силу, он вполне может позволить себе «завоевывать женщину». В определенный момент, показав свою любовь достаточно, он может дать понять, что на этом его надежды исчерпаны, отношения без взаимности его больше не интересуют, и большинство «стерв» не сумеют отпустить такого мужчину и побегут следом, согласные избавиться от стервозного поведения. В принципе, это все описания того же самого, что и в мужской модели, просто с другой стороны.

Если же использовать модели прямолинейно, они не работают совсем. «Жестко гнуть» стерву это значит быть посланным подальше сразу или принятым и мстительно униженным чуть погодя. «Завоевывать доверие» путем собственных унижений – это значит потерять не только ее уважение, но и свое собственное. Одним словом, любые модели – это ерунда, имеет значение лишь внутренняя гармония и собственный стержень.

Главное, на что необходимо обратить внимание, это то, что эффективное поведение в обеих моделях, это, по сути, поведение очень зрелого и внутренне стабильного человека. Незрелый и нестабильный обе модели будет использовать чересчур и наломает дров. Его эмоции будут все время глушить и слепить его, ведь стерва обладает поразительной способностью взрывать мозг. В любой модели партнер будет вести себя именно так, как ведет себя крайне истеричная и нестабильная девушка: посылать к черту, потом просить прощения, потом пропадать, потом что-то требовать, потом опять менять свои планы. Это лучший способ опротиветь партнеру, в котором есть стремление к нормальным отношениям. Зато партнеру или партнерше с таким же хаосом внутри это может прийтись по душе. Другой вопрос, где эти души окажутся вместе.

Невероятно, но человек зрелый способен вытянуть недостаточно зрелого партнера в плоскость отношений, которые помогут тому дозреть.

Это отношения с высокой долей доверия, но и с сохранением границ, с большой теплотой, но равновесием вкладов, с разделенной ответственностью за общее пространство, но личными обязательствами, с насыщенностью энергией внешнего мира, без симбиотической духоты, но и без холода дистанцированных отношений.

Нежелающая развиваться личность не сможет вынести такие отношения, вылетит из них на раннем этапе, а личность стремящаяся к развитию и готовая к нему, найдет такие отношения благодатными. Для отторгнутых же в хаос есть огромное количество таких же как они, готовых танцевать с ними вокруг ведьминских костров, пить друг у друга слезы и кровь и заниматься приворотной магией. опубликовано econet

Автор Марина Комиссарова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet