Сильной женщине сложно угодить. Она на всех порах мчит к своей цели и жаждет, чтобы партнер не то чтобы не отставал, а даже опережал её.

Словосочетание «сильная женщина» меня, мягко говоря, настораживает. Сильная в какой стезе и до какой степени? Сильная, потому что всегда даст отпор или всё стерпит? Сила нужна отстоять свои права, но еще больше силы требуется стерпеть нанесенную обиду и делать вид, что ничего плохого не произошло.

Сильная, потому что может встать в 5 утра подоить корову, покормить кур, гусей и кроликов, вспахать огород и собрать урожай? Или сильная, потому что наймет на работу «ухаживателя» за домом, а сама поедет загорать на Мальдивы?

Сильная, потому, что угодит всему семейству и забьет на себя, или будет жить одна в свое удовольствие? В чем сила женщины? Может быть в женственности? Или все же в мужественности?

На самом деле нет сильной женщины, есть сильная и зрелая личность. И такая личность вырастает из пеленок и никогда не надевает роль «жертвы». Так страшна ли «сильная женщина» для мужчины или является его благом? Сильному – сильная. Слабому – слабая. Выбирайте сами.

Какую женщину никогда не назовут «сильной»?

Маленькую девочку, которая впитала в себя шаблоны древнего социума. Прогресс идет вперед, но самобытные каноны семьи остаются - жена становится за мужем, за стеной, живет его интересами и выполняет обслуживающую роль. И любое неповиновение нарекается стервозностью или присваивается женщине титул «сильная».

Нам вбивают в голову, что женщина должна уметь вязать, печь пироги и ждать своего принца в заточении. И тогда когда он прискачет на белом коне, отдаться ему во власть, повиноваться и всю свою жизнь бросить к его ногам. Но такую женщину добивается слабый и незрелый мужчина. А сильной и взрослой личности нужна достойная пара.

Да, «удобную женщину» никогда не назовут сильной, но по моему мнению, именно она является сильной. Да, сильной, но эта сила идет не во благо, а во вред, причем не только ей, но и её окружению. Она предает свое Эго, живет для других, в результате получает предательство и никчемность. «Маленькая девочка», в этой интерпретации, будет всю жизнь выполнять все прихоти окружения, как и в детстве. За выполненные уроки и уборку в комнате, будет получать конфетку и любовь.

Подкаблучники и укротительницы мужчин

Многие вкладывают в понятие «сильная женщина», неких танков в юбке, генералов с коклюшками и мам «Чикагских кланов мафий».

Такая женщина должна быть воинствующей, непреклонной, жесткой, безапелляционной и авторитарной. Желательно, чтобы она и внешне походила на Нону Мордюкову. Но это очень далеко от истинного значения словосочетания «сильная женщина». Это не зрелая личность, а некий бунтующий подросток, эгоист, который навязывает свое видение и требует беспрекословного подчинения. Такие "сильные женщины", как правило, остаются одинокими, и абсолютно понятно, почему. Рядом с ними каждому мужчине будет некомфортно.

И тут два варианта. Первый, это когда слабый мужчина, как личность. Он полностью подпадет под её Иго, станет материалом, из которого она будет лепить то. Что ей хочется. А он, в сердцах, будет её ненавидеть и мстить исподтишка.

Второй вариант – зрелый мужчина. Ему придется играть роль «отца» и всячески ставить амбициозного подростка на место и растолковывать ему суть бытия. Ни один, ни второй вариант к счастью не приводит. А приводит к тому, что рано или поздно от «подростка-бунтаря» уходят.

Когда мужчина реально "не тянет"

Некоторые женщины действительно готовы отдать инициативу в мужские руки, но не могут. Из таких рук постоянно всё вываливается и они не могут ничего довести до конца. Женщина осознанно или неосознанно выбирает себе в партнеры «маминого сынка», «бесхребетного млекопитающего» или «огородного овоща». И ей приходится быть сильной. Она вынуждена в одиночку тянуть лямку и особо не сетовать. Таких пар достаточно много. Она - зрелая личность, состоявшаяся женщина, с востребованной профессией, с доходом, жильем и машиной. А он – трусливый, никчемный, нерешительный, и вечно слушается маму. И тут, возникает вопрос: что такая женщина нашла в таком "мальчике"?

Обычно причина одна – девушке рано пришлось повзрослеть, в силу тех или иных житейских обстоятельств. Её недокачали на ручках, не выгуляли по паркам и циркам, не дочитали ей сказок. Неосознанно она хочет в детство, поэтому выбирает себе в пару ребенка. Она думает, что вместе с ним будет грызть леденцы, кататься со снежных горок и смотреть мультики. А на самом деле, ей приходиться нянчит несмышленыша и быть сильной.

Должен ли мужчина быть сильнее женщины?

Сильной женщине сложно угодить. Она на всех порах мчит к своей цели и жаждет, чтобы партнер не то чтобы не отставал, а даже опережал её. Но не все мужчины этого хотят. Решила сама взять эту вершину? Сама и бери. А не жди, что когда поднимешься на Эверест, твой мужчина будет ждать тебя на вершине с Эдельвейсом в зубах. Зачастую это лишь установка, шаблон, к которому стремится женщина, без истинного желания это приобрести. Характеры у всех разные. И если девушка по своей истинной природе ненасытная, авантюрная, решительная и боевая, то двигаясь на свой Эверест, она прежде всего будет удовлетворять своё Эго. А если он по своей природе медлительный и рассудительный, то это совершенно не означает, что он не зрелая личность. Просто разные темпераменты. Не нужно всех подламывать под себя и тем более ломать себя. Женщина может обладать больше мужскими качествами, чем сам мужчина, при этом чувствовать себя комфортно в отношениях. Такую активную девушку, более пассивный парень отлично дополняет. Он не будет маменькиным сынком, он просто позволит женщине быть ведущей, в первую очередь для её блага. Ну, представьте, у неё в душе «ноль» хозяйственности, но «100%» тяга к руководящим должностям. У него наоборот. И в такой паре пытаться мужчину выгнать на работу, а женщину усадить дома – бред. Пусть каждый занимается тем, что ему ближе.

Две сильные личности в одной лодке, не считая собаки

Что происходит когда сильная женщина живет с сильным мужчиной? Тут, слово «сила», обозначает зрелость, а не тиранические установки, к примеру «всё будет так, как я сказал!». Такие высказывания свойственны не зрелым личностям, а бунтарям-подросткам, о которых описывалось выше.

Зрелые люди умеют, где нужно проявлять твердость, где-то подстраиваться и идти на компромиссы. По-настоящему сильные союзы встречаются крайне редко. Подсознательно в пары сбиваются один ведомый, а второй ведущий. Кто-то должен управлять и вести, а зрелыми личностями не поуправляешь.

Когда встречаются два сильных человека, то каждый из них четко осознает свои намерения и чувства. Тут нет игры и подстраивания. Атака в лоб – информация о себе, о своих планах и желаниях. Не устраивает – свободен/свободна. В конфликтах такие люди не пытаются отстоять свою точку зрения, а признают ценность другого мнения и вместе ищут решение проблемы. Они могут пойти разными дорогами, а могут пойти на компромисс. Но ни то поведение, ни другое, не пойдет в разрез их Эго.

В такой паре партнеры сексуально привлекательны друг другу, интересны как личности, и им есть чем поделиться и напитать друг друга. А главное, они могут принять слабые стороны половинки, не бить по «мозолям» и не требовать повиновения. Одним словом – они любят и принимают друг друга такими какими они есть. Это и есть ключевой принцип. Многие «семейные лодки» разбиваются о постулат "ты должен/должна быть таким/такой же, как я". А никому, ничего и никто не должен! Он/она делает потому что хочет. Она такая. А он другой. И в этом их сила. Будьте счастливы!опубликовано econet

Автор Виктория Штельмах

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