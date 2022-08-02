Людмила Петрановская рассказала на лекции "Детские обиды"
Нужно ли говорить с родителями о прошлом? И что делать, если они все отрицают? Как простить умершего родителя и можно ли разглядеть в критике родительскую любовь?
Об этом психолог Людмила Петрановская рассказала на лекции «Детские обиды: есть ли шанс наладить уже испорченные отношения?».
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- У них не было ресурса
Помните, что у них была очень тяжелая жизнь – работа, нехватка денег, добывание еды, трудоемкий быт, стояние в очередях. Сильно замотанные родители не были психологически чувствительными и давали детям тот ресурс, на который их хватало.
Иногда бывает очень полезно вспомнить, в каком возрасте были ваши родители в то время. Часто это были люди 25-26 лет, неопытные и неуверенные.
Если вы чувствуете обиду на родителей, не надо молчать об этом. Нельзя не признавать того, что вам было плохо. Очень долго эта тема была табуирована и был только один вариант: «Родители святые люди, они тебя вырастили и дали жизнь, их нужно любить, уважать и не жаловаться» или: «Если тебе было плохо – сам виноват».
Это другая крайность. Хорошо бы не провести всю свою жизнь, жалуясь на родителей и объясняя их ошибками все свои неудачи. Постарайтесь не прожить всю жизнь под знаменем «ребенок алкоголика», «человек, которого не любила мама» или « человек, которого в детстве били». Иногда такой период переживания травмы нужен, но хорошо бы, чтобы он заканчивался.
Когда мы были детьми, у нас не было выбора – будут нас обижать или нет. А сейчас у нас есть выбор – мы можем оставить травму просто как опыт или позволить травме формировать нашу личность.
Если не получается соскочить с этого своими силами – обратитесь к психотерапевту, не надо жить в таком состоянии годами.
Нужно ли пытаться донести до родителей, что они были не правы? Иногда это помогает. Родители стали спокойнее, мудрее, они уже не такие замотанные, как раньше. Они уже воспитывают внуков и часто открывают в себе качества тепла и принятия.
Некоторые из них уже готовы на такой разговор. Иногда они могут признать и выразить сожаление о прошлых ошибках. И это может стать началом новых теплых отношений.
В основном это касается случаев, когда был серьезный абьюз со стороны родителей. Просто признать, что это было. Это признание часто может стать единственным условием, на котором дети согласны дальше общаться с родителями.
Нужно сказать прямым текстом: «Мне очень важно, чтобы ты признал, что это было. Мне не нужно извинений, но важно, чтобы никто не делал вид, что я это придумал».
Если родители защищаются и говорят: «Мы все делали правильно, это ты неблагодарный», - они имеют на это право. У вас своя картина мира, а у них своя. Иногда их психика все отрицает и вытесняет. Перевоспитывать человека в 70 лет это плохая затея.
Но часто это означает, что близких отношений между вами уже не будет.
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Когда мы получаем обиды от родителей, мы находимся в положении очень маленького существа. Вы не судья, а просто маленький ребенок, у которого не было выбора. А когда мы думаем - прощать или не прощать, то принимаем на себя ответственность, которой у нас нет и быть не могло.
Мы не можем быть старше родителей, не можем судить их «сверху». Мы можем признать свои чувства и из сегодняшнего взрослого состояния пожалеть себя маленького. Объяснить себе маленькому, что вообще-то так нельзя с детьми поступать, чтобы он хоть от кого-то взрослого это услышал.
В какой-то момент надо разрешить себе погрустить и признать, что чего-то у вас в детстве не было и уже не будет. Потому что ваши родители просто не могли вам это дать. И от этого может стать полегче.
Очень часто за претензиями к родителям стоит детская надежда, что родители изменятся – папа, наконец, похвалит, а мама, наконец, полюбит. А папа и мама не хвалили и не любили просто потому, что они в принципе были на это не способны. У них свое тяжелое детство, свои обстоятельства и свой психологический профиль.
Довольно редко бывают родители, которые совсем не способны ничего давать, а только критикуют и отвергают. Иногда их язык любви просто не тот, который нам бы хотелось услышать. Мы ждем хороших слов, а их любовь – это печь нам пироги и кормить до отвала.
Надо научиться переводить их язык на свой. Допустим, мама все время ворчит, но при этом готовит вам бесконечные борщи и моет посуду. Вот эти ее пироги, борщ и посуда и есть ее «я тебя люблю».
Бесконечная критика - это такой родительский оберег. Кажется, что если все время говорить ребенку, что с ним не так, то он когда-то все поймет и будет, наконец, все делать правильно. Если увидеть это с такой стороны, то это не будет вас так разрушать. Надо научиться к этому так и относиться, как к заботе.
Умерший родитель не так уж отличается от не умершего. Ведь когда мы обижаемся, мы обижаемся не на сегодняшних родителей, а на тех родителей, которые были тогда, в момент обиды.
Иногда умерших идеализируют и кажется, что запрещено подумать о них плохо или предъявлять к ним претензии. Но если они уже умерли, то ваши претензии им точно никак не навредят, а вам это может помочь.
Иногда нужно выразить гнев и претензии, чтобы открыть способность любить. Если снять обиду, то вы сможете иметь дело с той теплой частью в отношениях, которая у вас была.опубликовано econet.ru
Автор Людмила Петрановская
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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