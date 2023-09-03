Вот простенький (двоичный) алгоритм взаимодействия с поклонником (мужчиной) от стадии знакомства и до сожительства или чего-то большего
Вот простенький (двоичный) алгоритм взаимодействия с поклонником (мужчиной) от стадии знакомства и до сожительства или чего-то большего, - брака, например. Всё зависит от вашей цели на данный момент времени. Сокращает нерво- и время- затраты как вам, так и мужчинам.
1. При знакомстве, когда мужчина просит ваш телефон:
если он нравится (приятен) - дать телефон;
если мужчина не нравится (не приятен), не надо давать телефон.
2. Далее мужчина звонит и приглашает на свидание:
если мужчина продолжает нравится при общении (вам нравится как и куда он вас зовет) - идти на свидание;
если не нравится (предложенное) - не идти на свидание.
3. Понравилось свидание? Оцениваем по параметрам: физическая привлекательность, интеллект, умение общаться, организованность, пунктуальность наконец! -существуют мужчины, которые опаздывают на свидание.
если да - соглашайтесь на секс;
не понравилось свидание? - не соглашайтесь.
4. Понравился секс? Оцениваем по параметрам: длительность и острота ощущений, оргазм был или мужчина об этом не заморачивался (да, бывает и такое, к сожалению).
если да - возможно продолжение отношений;
если нет, то ничего сложно.
5. Этот пункт можете заполнить сами!
В жизни, как в математике должно быть всё просто и красиво! Если в отношениях с мужчиной это не так, то, как вы уже поняли - все просто!
Единственное, что Вам может помешать применить эту методику - это страх остаться одной, без даже плохонького или неподходящего, но "Мужчины".
Мои аргументы: жизнь слишком коротка, чтобы позволить плохонькому или неподходящему мужчине превратить Вашу жизнь во что-то скучное и неинтересное. Помните - океан жизни безграничен! Не существует только одного человека на всю вашу жизнь (количество разводов на это указывает). Так бывает, но крайне редко, как кармическое притяжение двух родственных душ. В основном же, жизнь меняется, вы меняетесь, человек рядом с вами должен меняться также, а если этого не происходит, то он должен уйти. опубликовано econet
Автор: Наталья Нилова
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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